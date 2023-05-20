США поддержат планы по подготовке украинских пилотов на F-16

Процесс обучения начнется в ближайшие недели в Европе. Пока идет подготовка, будут приняты решения, когда, кто и сколько истребителей предоставит Украине.

Вашингтон поддержит планы по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства, заявил президент США Джо Байден в пятницу, 19 мая, на саммите лидеров G7 в японской Хиросиме. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на источники.

По их данным, процесс обучения будет проходить в Европе. Он начнется, вероятно, в ближайшие недели и продлится несколько месяцев. Как отмечают CNN и AFP, пока идет подготовка летчиков, будут приняты решения о том, когда Украина получит самолеты, а также кто и сколько истребителей ей предоставит.

Реакция Зеленского

Официально о поддержке США "коалиции истребителей" пока не сообщалось. Однако президент Украины Владимир Зеленский уже написал в Twitter, что приветствует "историческое решение Соединенных Штатов и Джо Байдена". "Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения на саммите G7 в Хиросиме", - добавил он.

Информацию о решении Вашингтона поддержать коалицию подтвердил также премьер-министр Великобритании Риши Сунак. "Великобритания будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимый ей боевой воздушный потенциал", - написал он в Twitter.

Коалиция по закупке F-16

О создании коалиции по закупке истребителей F-16 для Украины 16 мая объявили Великобритания и Нидерланды. Однако тренировки украинских пилотов, а также поставки F-16 в Украину могут быть осуществлены только с согласия США.

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