Лондон и Амстердам договорились о коалиции по закупке F-16

Великобритания и Нидерланды поддержат Украину в обеспечении боевой авиацией, в том числе обучая пилотов и закупая для Киева истребители F-16.

Великобритания и Нидерланды договорились о создании коалиции по закупке истребителей F-16 для Украины. Об этом было объявлено во вторник, 16 мая, в ходе саммита Совета Европы в Рейкьявике.

Коалиция будет поддерживать Киев в обеспечении Украины боевой авиацией, говорится в заявлении, распространенном офисом премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Помощь будет выражаться в том числе обучением пилотов и закупкой самолетов F-16.

Решение о создании коалиции приветствовал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Нам нужны истребители, и мы благодарим союзников за решение работать в этом направлении", - заявил он. По словам Ермака, готовность обучать украинских пилотов также подтвердила Бельгия.

Зеленский добивался создания "коалиции истребителей"

Несколько дней назад Владимир Зеленский посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию. Как заявил президент Украины, его визиты в европейские столицы связаны, в частности, с намерением создать "коалицию истребителей". В вечернем видеообращении 16 мая он напомнил, что накануне создание коалиции поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Четвертый саммит лидеров 46 государств-членов Совета Европы (СЕ) начался 16 мая в столице Исландии Рейкъявике. Главная цель встречи - обсуждение ситуации, сложившейся на континенте в результате российской агрессии против Украины. Одним из итогов мероприятия стало создание международного реестра убытков Украины от агрессии РФ.

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