Лондон и Амстердам договорились о коалиции по закупке F-16

Решение о создании коалиции приветствовал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Нам нужны истребители, и мы благодарим союзников за решение работать в этом направлении", - заявил он. По словам Ермака, готовность обучать украинских пилотов также подтвердила Бельгия.
Зеленский добивался создания "коалиции истребителей"
Несколько дней назад Владимир Зеленский посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию. Как заявил президент Украины, его визиты в европейские столицы связаны, в частности, с намерением создать "коалицию истребителей".В вечернем видеообращении 16 мая он напомнил, что накануне создание коалиции поддержал президент Франции Эмманюэль Макрон.