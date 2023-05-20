  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Истребитель F-16 (фото из архива)
Истребитель F-16Фото: Lukasz Glowala/File Photo/REUTERS
КонфликтыСША

США решат вопрос об F-16 для Украины в ближайшие месяцы

Даниил Сотников
1 ч. назад

В вопросе поставок вооружений Киеву, в том числе истребителей F-16, США ориентируются на развитие ситуации на поле боя, объяснил представитель Белого дома.

https://p.dw.com/p/4RbJv

Политика США в вопросе поставок вооружений Украине не изменилась, а решение Белого дома поддержать "коалицию истребителей" соответствует развитию военной ситуации, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в субботу, 20 мая.

"Ничего не изменилось. Наш подход к предоставлению Украине оружия, помощи и обучения соответствует развитию войны", - ответил Салливан на вопрос журналистов, которые напомнили, что в феврале президент Джо Байден говорил об отсутствии необходимости передавать Киеву истребители F-16.

"В феврале президент имел в виду, что мы сконцентрированы на предоставлении Украине всего, что ей необходимо для проведения успешного контрнаступления. Это был микс из разных типов вооружения. F-16 не входили в этот микс", - подчеркнул Салливан.

"Теперь, когда мы поставили все, что обещали поставить, мы подошли к моменту, когда пора посмотреть в будущее и понять, что Украине понадобится в составе будущих сил для защиты от российской агрессии", - объяснил Салливан, который не стал комментировать, сколько времени займет подготовка украинских пилотов и когда может быть принято конкретное решение о поставке самолетов Киеву.

США поддержат планы по подготовке украинских пилотов на F-16

Накануне стало известно, что Вашингтон поддержит планы по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16 американского производства. По данным СМИ, процесс обучения будет проходить в Европе, начнется, вероятно, в ближайшие недели и продлится несколько месяцев.

"По мере того, как обучение будет проходить в ближайшие месяцы, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут поставлены самолеты, кто будет их поставлять и сколько", - сообщил Салливан.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter, что приветствует "историческое решение Соединенных Штатов и Джо Байдена". "Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения на саммите G7 в Хиросиме", - добавил он.

Смотрите также:

Запад ищет F-16 для Украины

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Американский истребитель F-16

Лондон и Берлин пока не могут поставить Киеву боевые самолеты

Лондон и Берлин пока не могут поставить Киеву боевые самолеты

По словам министров обороны Уоллеса и Писториуса, на вооружении у Великобритании и Германии нет истребителей F-16, которые просит Украина.
Конфликты17 мая 2023 г.
external

Бен Ходжес: "Возможно, к концу года Украина выиграет эту войну"

Бен Ходжес: "Возможно, к концу года Украина выиграет эту войну"

Стоило ли Украине столь упорно оборонять Бахмут? Что это дает и как связано с ожидаемым контрнаступлением и c планами по возвращению Крыма? Что необходимо Украине от Запада для победы? На эти вопросы в интервью DW ответил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.
Политика18 апреля 2023 г.03:10 мин.
Истребитель F-16 ВВС США

Эксперт: Запад, возможно, поставит Украине истребители и дальнобойные ракеты

Эксперт: Запад, возможно, поставит Украине истребители и дальнобойные ракеты

Что будет дальше с войной в Украине, возможен ли крах России и стоит ли Западу его опасаться? На эти и другие вопросы DW ответила Анджела Стент, эксперт по РФ и экс-сотрудник Госдепа США.
Политика5 марта 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Владимир Зеленский сходит с трапа самолета

Зеленский прибыл в Японию на саммит G7

Конфликты5 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Участник акции протеста против ликвидации "Мемориала"

Роберт Латыпов: "Обыски в Перми - это поиск компромата"

Роберт Латыпов: "Обыски в Перми - это поиск компромата"

Правосудие и закон13 ч. назад
Карикатура - карикатурный спикер Госдумы Вячеслав Володин стоит с лопатой у свежевырытой могилы с надгробием и надписью на нем "английский язык"

Английский язык мертв? Кому "роет могилу" Володин

Английский язык мертв? Кому "роет могилу" Володин

Политика18 ч. назад
Форум ЕС - Центральная Азия

ЕС странам Центральной Азии: Наше предложение - проект мира

ЕС странам Центральной Азии: Наше предложение - проект мира

Политика10 ч. назад
Аэропорт в Тбилиси

Россия и Грузия возобновили полеты: что не так?

Россия и Грузия возобновили полеты: что не так?

Конфликты12 ч. назад
Газокомпрессорная станция в польском Густожине

Европа: газ дешевеет, экономия продолжается, ПХГ заполняются

Европа: газ дешевеет, экономия продолжается, ПХГ заполняются

Экономика и бизнес14 ч. назад
Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу на предвыборных плакатах.

Президентские выборы в Турции

Президентские выборы в Турции

Политика19 ч. назад
На главную страницу