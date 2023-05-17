Лондон и Берлин пока не могут дать Украине боевые самолеты

По словам министров обороны Уоллеса и Писториуса, на вооружении у Великобритании и Германии нет истребителей F-16, которые просит Украина.

Решение о поставках истребителей F-16 Украине, защищающейся от российского вторжения, должны принимать не европейские страны, а Соединенные Штаты, считают Германия и Великобритания. У Соединенного Королевства нет собственных F-16, поэтому Лондон готов помочь только с обучением украинских пилотов, заявил во время визита в Берлин в среду, 17 мая, британский министр обороны Бен Уоллес.

В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) на совместной пресс-конференции с Уоллесом указал на то, что у Германии тоже нет собственных F-16. Одновременно он сообщил, что истребители Tornado и Eurofighter, находящиеся на вооружении ФРГ, не подходят для использования в Украине, но Берлин поддерживает Киев поставками иных видов вооружений. "Мы - эксперты по танкам и противовоздушной обороне. В этих сферах мы играем ведущую роль в поддержке Украины. И это останется неизменным", - подчеркнул Борис Писториус.

Ранее официальный представитель министерства обороны Германии приветствовал сообщения о создании Великобританией и Нидерландами коалиции по закупке F-16 для Украины. Однако для бундесвера в настоящее время ясно, что передача самолетов из собственных запасов для этой цели не предусмотрена. Приоритетом сейчас является усиление украинской ПВО, и Германия принимает в этом участие, обеспечивая Киев самыми современными зенитными комплексами, добавил представитель Минобороны ФРГ.

Лондон и Амстердам договорились о коалиции по закупке F-16

Накануне в ходе саммита Совета Европы в Рейкьявике было объявлено, что Великобритания и Нидерланды договорились создать коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины. Она будет поддерживать снабжение Киева боевой авиацией, говорится в заявлении, распространенном офисом британского премьер-министра Риши Сунака. Помощь будет выражаться в том числе в обучении пилотов и закупке самолетов F-16.

Создание "коалиции истребителей" приветствовал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Нам нужны истребители, и мы благодарим союзников за решение работать в этом направлении", - заявил он. По словам Ермака, готовность обучать украинских пилотов подтвердила и Бельгия.

Зеленский добивался создания "коалиции истребителей"

Несколько дней назад Владимир Зеленский посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию. Как заявил президент Украины, эти визиты были связаны, в частности, с намерением создать "коалицию истребителей". В вечернем видеообращении 16 мая он напомнил, что создание коалиции поддержал и президент Франции Эмманюэль Макрон.

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