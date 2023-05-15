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Встреча Владимира Зеленского и Риши Сунака 15 мая
Встреча Владимира Зеленского и Риши Сунака 15 маяФото: Carl Court/Getty Images
КонфликтыВеликобритания

Великобритания поставит Украине сотни боевых беспилотников

Лиза Ламбрехт
1 ч. назад

Лондон намерен передать Киеву сотни зенитных ракет и беспилотников. Летом начнется обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16.

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Великобритания намерена передать Украине сотни зенитных ракет и боевых беспилотников. Об этом по случаю визита Владимира Зеленского в Лондон сообщило в понедельник, 15 мая, британское правительство.

Как уточняется, дальность полета беспилотников превышает 200 километров. Ранее Лондон подтвердил поставку Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Кроме того, этим летом Великобритания начнет базовое обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16, сообщается на сайте британского правительства. Для украинцев адаптируют программу, по которой учатся пилоты Королевских ВВС. "Это обучение идет рука об руку с усилиями Соединенного Королевства по работе с другими странами с целью передачи истребителей F-16 Украине", - говорится в заявлении.

Визит Зеленского в Лондон

15 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию, где встретился с премьер-министром страны Риши Сунаком. Фото их встречи Сунак опубликовал в своем микроблоге в Twitter, сопроводив снимок подписью "С возвращением!".

Ранее Зеленский посетил Францию, Италию и Германию . Как заявил президент Украины, его визиты в европейские столицы связаны, в частности, с намерением создать "коалицию истребителей".

"Частично мои визиты по столицам Европы направлены именно на это. Я думаю, что у нас будет успех", - заявил Зеленский ранее в Берлине в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

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