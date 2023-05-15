"Великий момент": Как Зеленский заставил попотеть весь Ахен

Таких мер безопасности немецкий Ахен еще не видел: 14 мая там вручали международную премию Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому, а в его лице - и всему украинскому народу. Над городом барражировали вертолеты, на улицы стянули около тысячи полицейских, а центр со всеми его знаменитыми историческими достопримечательностями был перекрыт для простых прохожих и туристов и напоминал скорее декорации киностудии.

Снайпер на крыше дома возле ратуши в Ахене Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

С крыши здания городской ратуши, где проходила церемония, и кровель соседних домов за происходившим внизу на рыночной площади внимательно следили снайперы. Они стали одним из любимых фотомотивов гостей церемонии и журналистов. "Неуютно", "жутковато", "рискованно" - так, поглядывая наверх, описывали свои впечатления стоявшие в очереди на контроль безопасности зрители. Двигаться вне колонны и пересекать площадь было строжайше запрещено. Журналисты жаловались, что еще никогда им не было так трудно выполнять свою работу.

Самый нуждающийся в защите человек

Пропуска в коронационный зал получили около 700 человек, хотя желающих было в разы больше. Всем счастливчикам пришлось пройти досмотр, как в международном аэропорту, - перед рамкой металлоискателя просили снять даже наручные часы. Жители города, сотрудники СМИ, постоянные участники награждений премией Карла Великого вспоминали, что настолько строгого подхода не было ни годом ранее, когда премию вручали лидеркам белорусской оппозиции, ни даже когда ее удостоились президент Франции Эмманюэль Макрон в 2018 году и президент США Билл Клинтон 20 лет назад. Сейчас Зеленский - один из наиболее подверженных угрозе людей в мире, написал немецкий таблоид Bild.

Собравшимся в Ахенской ратуше пришлось долго дожидаться начала церемонии награждения Фото: Federico Gambarini /Pool/AFP

Президент Украины и другие европейские лидеры заставили себя ждать. Первыми, под нетерпеливые аплодисменты собравшихся, на сцену прошествовали лауреатки премии 2022 года - Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и сестра политзаключенной Марии Колесниковой Татьяна Хомич, а также спикер Европарламента Роберта Метсола и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте. На самом почетном зрительском месте в первом ряду сидела лауреатка Нобелевской премии мира и премии имени Сахарова украинская правозащитница Александра Матвийчук. "Премия Карла Великого - это проявление международной солидарности, которая должна быть проактивной. И именно поэтому любая награда, отличие или иное признание, получаемое украинцами, - это возможность, которую нам нужно использовать, чтобы перестали гибнуть наши люди на фронте, на оккупированных территориях и в тылу", - сказала она DW.

Украинцы пришли за вдохновением

"Для нас это величайший момент. Увидеть это даст нам вдохновение дальше делать все для Украины", - сказал живущий в Германии украинец Григорий Кановый. Он пришел на церемонию с другими земляками, после полномасштабного вторжения объединившимися в сообщество "Украинцы в Ахене", которое занимается гуманитарной помощью, поддержкой беженцев из Украины и популяризацией родной культуры в городе.

Спустя более часа после прописанного в программе начала церемонии, когда и гости в вышитых сорочках, и зрители в деловых костюмах, утомились от бесконечных селфи на фоне фресок и колонн, появились и остальные выдающиеся участники церемонии: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и, наконец, Владимир Зеленский. Его приветствовали стоя бурными аплодисментами, эхом звеневшими в средневековых сводах ратуши.

Шольц заговорил по-украински

Канцлер Шольц начал и закончил свое выступление словами на украинском языке, выговаривать которые ему давалось с трудом. Но он все же процитировал легендарное первое видео Зеленского, записанное рано утром 25 февраля 2022 года, а в завершение произнес "Слава Украине!", что делает нечасто.

"Европе есть, за что благодарить украинский народ и лично Владимира Зеленского", - сказал глава правительства ФРГ. По его словам, единственная причина, по которой эта встреча в Ахене стала возможной, - это мужественное сопротивление украинцев российской агрессии. Однако именно благодаря этой войне Украине, ЕС и его членам стало ясно: "Мы должны быть вместе и наша история продолжится вместе", - заявил Шольц, а Украина и Евросоюз, по его словам, стали "друг другу ближе, чем когда бы то ни было".

Он назвал вручение премии Зеленскому и украинскому народу "новым началом" европейской интеграции не только Украины, но и Молдовы, западнобалканских стран и Грузии, которая до сих пор не получила статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Также Шольц заверил, что Киев и далее может рассчитывать на гуманитарную, экономическую и военную помощь своих союзников. К приезду Зеленского Берлин действительно приготовил ему подарок, объявив почти об удвоении военной помощи.

"Вместе достигнуть невозможного - возможно"

"Объединиться и сделать невозможное возможным" призвала страны ЕС председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Сегодняшней премией мы посылаем четкий сигнал: мы поддерживаем президента Владимира Зеленского, мы на стороне украинского народа, мы будем на их стороне, пока вместе не достигнем невозможного, - сказала она. - И сегодня именно мы будем решать, какой будет наша Европа в будущем".

Урсула фон дер Ляйен выступает при вручении Владимиру Зеленскому и украинскому народу премии Карда Великого Фото: Federico Gambarini/AFP/Getty Images

Глава Еврокомиссии восхитилась украинцами, признав, что их воля к борьбе и свободе поразила мир. "Украина воплощает в себе все, на чем зиждется европейская идея: смелость убеждений, борьбу за ценности и свободу, приверженность миру и единству. Поэтому я убеждена, что Украина победит, добьется мира и реализует свое предназначение в Европе", - заявила фон дер Ляйен.

"Мотиватор, коммуникатор, двигатель"

Ее тезисам многократно аплодировали, но ни одному из ораторов в этот день не хлопали так, как Владимиру Зеленскому. Он начал свою речь на английском, а потом предупредил, что собирается перейти на украинский - и дал переводчикам и слушателям время переключиться. "В этом зале еще ни разу не звучала украинская речь, и важно, чтобы она прозвучала", - сказал он. Несколько раз президент Украины импровизировал в привычной ему манере. Когда во время его речи внезапно закрылась и упала коробка с врученной ему медалью Карла Великого, Зеленский прервался, бережно поднял ее и положил на место, за что был вознагражден очередными аплодисментами.

Международная премия Карла Великого традиционно вручается в Коронационном зале средневековой Ахенской ратуши Фото: Friedemann Vogel/Getty Images

"Зеленский не только президент своего народа и главнокомандующий украинской армии, но и мотиватор, коммуникатор, двигатель и связующее звено между Украиной и ее многочисленными сторонниками", - сказано в поясняющем тексте премии. Его также назвали агитатором, дипломатом и критиком. "Де-факто Украина уже в НАТО", - заявил украинский лидер. Остались, мол, только формальности.

Цена мира и свободы

"Приятно, что, несмотря на явную усталость, президент Украины продолжает шутить", - заметил после выступления один из зрителей. Но именно в этот солнечный, по-настоящему весенний день в позеленевшей и расцветшей Германии украинский лидер казался особенно серьезным и задумчивым. "Выйдите на улицу, посмотрите вокруг, почувствуйте свободу, - сказал Зеленский. - Свободу, которая здесь просто есть. А мы ради нее воюем". "И победим", - добавил он. Аплодисменты ему не стихали почти две минуты.

Однако выйти на улицу оказалось не такой простой задачей. Когда мероприятие закончилось, зрители должны были оставаться на своих местах, пока помещение не покинули все высокопоставленные гости. Так распорядились стражи порядка, не пускавшие никого и на площадь перед ратушей до тех пор, пока не укатил последний из бесчисленных кортежей и не покинул свою позицию на крыше последний снайпер. Вертолеты, висевшие над площадью, улетели. Владимир Зеленский отправился в Париж - к другому лауреату премии Карла Великого Эмманюэлю Макрону.

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