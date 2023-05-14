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Церемония вручения премии имени Карла Великого президенту Украины
Церемония вручения премии имени Карла Великого президенту УкраиныФото: Federico Gambarini/dpa-Pool/dpa/picture alliance
ОбществоГермания

Владимиру Зеленскому вручили премию Карла Великого в Ахене

Екатерина Венкина | Ксения Польская
3 мин. назад

В Ахене по случаю визита Владимира Зеленского состоялось проукраинское шествие. На церемонии вручения премии имени Карла Великого украинскому лидеру выступили канцлер ФРГ и глава Еврокомиссии.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому в воскресенье, 14 мая, вручили Международную премию имени Карла Великого в ратуше Ахена на западе Германии.

Присутствующие в ратуше приветствовали Зеленского овацией, поднявшись со своих мест. На церемонии вручения присутствовали глава Европарламента Роберта Метсола, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, которая в свое время участвовала в избирательной кампании в Беларуси в составе "женского трио", и сестра Марии Колесниковой, передала корреспондентка DW.

Президент Украины поблагодарил собравшихся за слова поддержки в адрес украинского народа, военных и детей. Зеленский выступал сначала на английском, потом перешел на украинский. Он подчеркнул, что Россия ведет войну не только против независимой Украины, против Европы, но и "войну за прошлое". Своими действиями Москва пытается доказать, что "цивилизация ничего не стоит", но "мы должны стать победителями в этой войне", чтобы защитить Европу, выразил уверенность украинский лидер. "Мы справимся с этой задачей, но только совместно", - добавил он.

В завершение речи Владимир Зеленский обратился лично к канцлеру Германии Олафу Шольцу (Olaf Scholz) и поблагодарил Германию за ее вклад в борьбу. Украинский политик напомнил, что происходит "смена эпох" (Zeitenwende) - сделав отсылку к тому, как последствия войны РФ для Германии и мира глава правительства ФРГ описал в своей речи 27 февраля 2022 года, через три дня после полномасштабного вторжения России в Украину. Президент Владимир Путин сделал выбор в пользу катастрофы, Путин - и есть катастрофа, и есть агрессия, его формула - это смерть, отметил Зеленский, указав на необходимость международного трибунала за преступление агрессии против Киева.

Канцлер ФРГ: Мы должны быть вместе с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с хвалебной речью (Laudatio) в адрес президента Украины. "Сегодня в Европе снова бушует жестокая агрессивная война - жестокая агрессивная война России. Война, приносящая народу Украины боль, страдания и жертвы, подобные которым мы едва ли можем себе представить", - отметил глава германского кабмина. По словам Шольца, война Москвы направлена против всего, за что выступает Европа. "Но это - также и война, которая ясно дает понять Украине, Европейскому Союзу и его государствам-членам: мы - вместе, мы должны быть вместе. И наша совместная история будет продолжаться", - подчеркнул канцлер ФРГ.

Несколько раз в своей речи Шольц обращался к Зеленскому на "ты". Свое выступление, в котором канцлер ФРГ пообещал долгосрочную поддержку Киеву, политик закончил словами: "Слава Украине!"

Глава Еврокомиссии: Украинцы сражаются за свободу, человечность и мир

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на вручении награды напомнила о ее основателе Курте Пфайфере (Kurt Pfeiffer). Замысел учредить премию, которую ныне считают одной из самых почетных политических наград Европы, возник у ахенского предпринимателя Пфайфера вскоре после окончания Второй мировой войны, в конце 1949 года. Сам учредитель премии так объяснял ее предназначение: "Она направлена на добровольное объединение народов Европы, которые с заново обретенными силами должны защищать высшие земные блага - свободу, гуманность и мир, действенно помогать порабощенным и оказавшимся в беде народам, обеспечить будущее детей и внуков".

Фон дер Ляйен в своем выступлении отметила вклад украинского народа. "Они (украинцы. - Ред.) буквально сражаются за свободу, человечность и мир", - подчеркнула глава ЕК. "Своей кровью и своими жизнями они гарантируют будущее своих и наших детей", - добавила она.

Председатель Еврокомиссии в конце выступления обратилась к украинской правозащитнице Александре Матвийчук. Она возглавляет Центр гражданских свобод, ставший в 2022 году одним из лауреатов Нобелевской премии мира. По словам фон дер Ляйен, применительно к Украине речь может идти только о "справедливом мире".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, обращаясь к собравшимся, назвал Зеленского самым успешным международным лидером 21 века. Говоря о будущем единой Европы, глава польского кабмина отметил: "Важно, чтобы мы продемонстрировали нашу солидарность, несмотря на наши различия". Моравецкий выразил надежду на полноправное членство Украины в Евросоюзе. Эта война определит, "в какой Европе будут жить наши дети", добавил он.

Проукраинская демонстрация

Проукраинское шествие в Ахене
Проукраинское шествие в АхенеФото: Henning Kaiser/dpa/picture alliance

В Ахене по случаю визита Зеленского состоялось проукраинское шествие. Участники прошли от железнодорожного вокзала в направлении центра города. Многие были одеты в традиционные вышиванки, принесли с собой голубые шары. Собравшиеся растянули украинский флаг длиной в несколько метров. "Ахен поддерживает Украину", - было написано на одном из транспарантов.

Всего в городе полицией были зарегистрированы шесть демонстраций различной направленности. Состоялась и пророссийская акция, передало агентство dpa. По его данным, к ней присоединились почти 300 человек. По сведениям правоохранительных органов, все мероприятия носили мирный характер.

Ожидается, что вечером 14 мая президент Украины прибудет с визитом в Париж, передали телеканал BFM TV, газета Le Figaro и агентство AFP со ссылкой на источники. Официально о визите Владимира Зеленского во Францию пока не сообщалось.

Зеленский и украинский народ стали лауреатами Международной премии имени Карла Великого

Владимир Зеленский и украинский народ стали лауреатами престижной Международной премии имени Карла Великого за 2023 год. О своем решении комитет премии объявил 16 декабря 2022 года. В обосновании решения подчеркивается, что "украинский народ под руководством президента Владимира Зеленского защищает не только суверенитет своей страны и жизнь ее граждан, но и Европу, и европейские ценности".

"В этой оборонительной войне Владимир Зеленский не только президент своего народа и главнокомандующий украинской армией, но и мотиватор, коммуникатор, двигатель и связующее звено между Украиной и многочисленной группой сторонников", - подчеркнуло жюри.

История премии имени Карла Великого

Премию имени Карла Великого вручают за вклад в объединение Европы с 1950 года. Одними из первых ее лауреатов были первый федеральный канцлер Германии Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer) и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В разные годы ее получали известные политики и общественные деятели: Вацлав Гавел, Ангела Меркель (Angela Merkel), Эмманюэль Макрон, папа римский Франциск и другие. Премию за 2022 год получили лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало - за "неповторимый пример борьбы против диктатуры, подавления и неправового государства".

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