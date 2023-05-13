О чем могли бы поговорить Владимир Зеленский и Олаф Шольц

14 мая в Аахене Владимиру Зеленскому должны вручить Премию Кала Великого. Если президент Украины, как ожидается, приедет в Германию, то ему будет что обсудить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz) нельзя назвать простыми. Лично c начала войны они встречались лишь дважды. Причем первый раз только в июне 2022 года в Киеве, уже после того, как там побывали другие высокопоставленные западные политики.

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник не всегда использовал дипломатическую лексику Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Этому предшествовали жаркие дискуссии между официальным Берлином и тогдашним послом Украины в ФРГ Андреем Мельником. Резкий на слово дипломат обвинил федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) в излишней близости к Москве, а канцлера Шольца - в слишком долгих колебаниях по поводу поставок оружия Украине. Когда же Шольц отменил поездку в Киев после отказа украинских властей принять президента ФРГ, Мельник заявил, что глава германского правительства "строит из себя обиженного". При этом он использовал яркое идиоматическое выражение, которое в дословном переводе на русский звучит как "играет в обиженную ливерную колбасу" ("beleidigte Leberwurst spielen"). Потребовалось несколько недель, прежде чем скандал затих.

"Отношения значительно улучшились", - анализирует нынешнее положение вещей Хеннинг Хофф (Henning Hoff) из Германского общества внешней политики (DGAP). Смена Мельника на "гораздо более спокойного и уравновешенного" Алексея Макеева осенью сыграла в этом свою роль, говорит Хофф в интервью DW. Повлиял и приход к руководству в министерстве обороны Германии Бориса Писториуса (Boris Pistorius), сменившего на этом посту Кристину Ламбрехт (Christine Lambrecht). "Писториус - это тот министр, который очень четко говорит, что его цель - победа Украины", - указывает Хофф. Новый министр обороны Германии также обеспечил "четкую и пунктуальную" поставку Киеву боевых танков Leopard 2. "Здесь совсем другой тон, совсем другие подходы", - считает эксперт.

Оружие для Украины

Вероятно, Берлину следует ожидать от Зеленского, если он, как ожидается, приедет в Германию 14 мая, требований о предоставлении все более эффективного оружия, а также большего количества боеприпасов, что сейчас является ключевым вопросом для Украины.

Германия была менее решительна, чем другие страны, в вопросах военной помощи Киеву. Шольц выжидал несколько месяцев, прежде чем одобрить поставку тяжелого вооружения, такого как зенитные самоходки и гаубицы. Затем прошло еще много месяцев, прежде чем он добавил в список боевые танки - и это только тогда, когда США также заявили о готовности отправить свои танки.

Украина уже получила от западных союзников боевые танки Leopard 2 Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Однако о поставках истребителей Киеву Олаф Шольц пока и слышать не хочет. По словам Хеннинга Хоффа, "не особенно целесообразно" исключать определенные системы вооружений, такие как боевые самолеты, "потому что нельзя знать, как будет развиваться военная ситуация". Тем не менее эксперт не ожидает, что Шольц предложит истребители Киеву.

Другие страны вновь опережают Германию. Нидерланды уже обсуждают с Данией и Великобританией поставку Украине самолетов F-16. Это "не табу", сказал премьер-министр Марк Рютте во время визита Зеленского в Гаагу в начале мая. Соглашение еще не достигнуто, но это лишь вопрос времени.

До этого Зеленский был в Финляндии. На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё украинский лидер выразил уверенность: "Скоро мы перейдем в наступление, и после этого нам дадут самолеты".

Сомнения в успехе контрнаступления

Владимир Зеленский знает, что поддержка Запада не безгранична. Длительная пауза после успешных украинских военных операций осенью и поставки танков, которые пришлось выбивать у западных союзников, усилили давление на Киев. "Нам нужен успех", - признал недавно президент. Однако после утечки американских разведданных на Западе все громче звучат сомнения в успехе предстоящего украинского наступления.

В том числе и в Германии. Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger), бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, сказал в программе Anne Will на телеканале ARD: "Это заблуждение, что Украина совершит внезапный прорыв". Он считает, что это не вопрос нескольких дней, а долгосрочный процесс, и видит в этом "отраву для долгосрочной поддержки".

Отсутствие конкретных обязательств по вступлению в ЕС и НАТО

Президент Зеленский также надеется, что правительство Германии окажет большую поддержку стремлению его страны вступить в Евросоюз и НАТО.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве, 15 сентября 2022 года Фото: Efrem Lukatsky/AP/dpa

В июне 2022 года Украина официально получила статус кандидата на вступление в ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), находясь уже с пятым визитом в Киеве в "День Европы" 9 мая, заявила: "Украина относится к нашей европейской семье". Но проблем эти слова не решают. Одна из них - экспорт украинского зерна. Фермеры восточноевропейских стран ЕС, таких как Польша или Болгария, считают украинскую сельскохозяйственную продукцию экономической угрозой из-за низких цен на нее. Зеленский в присутствии фон дер Ляйен назвал такую позицию "жестокой".

"Это нелегкий путь, и он потребует больше времени, чем хотелось бы Киеву. Но мы не можем позволить себе, чтобы это заняло десятилетие", - говорит Хеннинг Хофф о перспективах вступления Украины в ЕС.

"Со вступлением в НАТО все еще сложнее", - продолжает он. В сентябре 2022 года Украина подала заявку на ускоренное членство в альянсе. Во время войны мы не может вступить в НАТО, признал Зеленский в Гааге в начале мая. "Но во время войны мы хотим получить очень четкий сигнал, что после войны мы будем в НАТО", - пояснил он свою позицию.

До сих пор Украина тщетно ждала такого сигнала. В отдельных странах НАТО и из уст генерального секретаря Йенса Столтенберга звучат обнадеживающие слова типа "дверь остается открытой". Но ничего конкретного не говорится и, прежде всего, не называются возможные сроки. Правительство в Берлине не считает членство Украины в НАТО хорошей идеей в целом, полагает Хеннинг Хофф. "Идея заключается, скорее, в том, чтобы обеспечить безопасность Украины путем предоставления гарантий безопасности. Но как они должны выглядеть, неясно", - отмечает эксперт.

Премия имени Карла Великого украинскому народу

14 мая в Аахене Зеленскому как представителю всего украинского народа должны вручить престижную Премию имени Карла Великого. С 1950 года она присуждается деятелям, которые внесли выдающиеся заслуги в дело европейского единства.

В этом году в Украине 9 мая по инициативе Зеленского официально отмечался День Европы. "Желание украинцев стать частью ЕС еще раз напомнило всем нам в Европе об огромном значении проекта европейского объединения и о том, что Украина защищает саму нашу свободу и образ жизни", - уверен Хеннинг Хофф.

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