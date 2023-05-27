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Крылатая ракета Taurus производства Германии в Южной Корее (фото из архива)
Фото: Jung Yeon-Je/AFP/Getty Images
ПолитикаГермания

Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus

Илья Коваль
10 мин. назад

В Берлине подтвердили получение официального запроса Киева на поставку современных ракет Taurus с дальностью 500 км.

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Украина направила официальный запрос в правительство ФРГ на поставку крылатых ракет Taurus. Эту информацию подтвердил журналистам представитель Минобороны Германии в Берлине вечером в пятницу, 26 мая.

Детали запроса, в частности, количество ракет, которое хочет получить Киев, не уточняется. Taurus - одни из самых современных ракет, стоящих на вооружении бундесвера, их дальность достигает 500 км. Благодаря четырем независимым друг от друга навигационным системам эти ракеты способны поражать цели, несмотря на создание помех противником.

Taurus позволят бить по военным объектам РФ "далеко за линией фронта"

Ранее депутат бундестага и эксперт по обороне оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) высказался за поставки Taurus Украине. Это позволило бы ВСУ "наносить удары по военной инфраструктуре россиян далеко за линией фронта", отметил он.

На вооружении украинской армии уже есть аналогичные ракеты британского производства Storm Shadow с дальностью 550 км. Российские власти упрекают страны Запада в поставках оружия, способного поражать цели на территории РФ. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Берлин в середине мая подчеркнул, что его страна не нападает на других, а нуждается в оружии для обороны и освобождения оккупированных территорий.

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