Германия поставит Киеву еще 64 ракеты для ЗРК Patriot

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал решение о поставке Украине ракет важным шагом на пути поддержки ВСУ, освобождающих свою страну из российской оккупации.

Германия предоставит Украине еще 64 ракеты класса "земля-воздух" для системы ПВО Patriot. Такое заявление сделал в пятницу, 16 июня, министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) на полях встречи министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе.

По словам Питориуса, это решение является важным с точки зрения обеспечения устойчивой поддержки вооруженным силам Украины, пытающимся освободить оккупированную Россией территорию своей страны. Глава Минобороны ФРГ добавил, что ракеты будут направлены Киеву "немедленно".

Поддержка Украины западными союзниками

Американская система ПВО Patriot относится к наиболее эффективным средствам противовоздушной обороны, имеющимся сейчас в распоряжении у украинской армии. Накануне, 15 июня, министерство обороны Великобритании объявило, что Соединенное Королевство, США, Дания и Нидерланды заключили соглашение о совместной поставке Украине сотен ракет для систем ПВО. Эти поставки уже начались и должны быть завершены в ближайшие недели, подчеркнули в британском оборонном ведомстве.

Заявление было приурочено к проходящей в Брюсселе 13-й встрече контактной группы стран, оказывающих военную поддержку Украине. Ранее в ходе этого мероприятия было объявлено, что ЕС до конца июля разместит контракты на производство новых боеприпасов для Киева, а Дания готова приступить к обучению украинских пилотов управлению истребителями F-16 на военно-воздушной базе Скрюдструп на полуострове Ютландия.

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