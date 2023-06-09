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США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Сергей Куприков
47 мин. назад

Новый пакет военной помощи Киеву на сумму 2,1 млрд долларов будет включать в себя ПВО, беспилотники и боеприпасы.

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Зенитно-ракетные комплексы MIM-23 Hawk (фото из архива)
Система ПВО MIM-23 HawkФото: imago stock&people

США предоставят Украине новый пакет военной помощи общим объемом 2,1 млрд долларов. Он должен продемонстрировать непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Киева, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны США в пятницу, 9 июня.

В новый пакет вошли ракеты для систем ПВО Patriot, системы ПВО Hawk и ракеты к ним, 105-мм и 203-мм артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты Puma, боеприпасы для ракетных систем с лазерным наведением. Кроме того, предусмотрено финансирование мер обучения, технического обслуживания и жизнеобеспечения Вооруженных сил Украины.

Минобороны США уточнило, что эта помощь будет оказана в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Это обстоятельство подразумевает не прямую передачу техники и боеприпасов из запасов Пентагона, а заключение контрактов с предприятиями военно-промышленного комплекса или союзниками на производство либо приобретение соответствующего военного оборудования.

Смотрите также:

Как в США помогают ВСУ

 

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