На 482-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 20 июня (время московское).

++19.55++

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламент Словакии, признавший Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. "Своевременное решение, значительный вклад в восстановление исторической справедливости и почитание миллионов невинных жертв", - написал глава Украины в своем Twitter.

++19.30++

Российские военные заминировали систему охлаждения Запорожской АЭС. Об этом в телевизионном эфире рассказал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. "Если они подрывом выведут ее из строя, то есть большая вероятность возникновения значительных проблем", - указал глава разведки.

++19.05++

Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии трех украинских военнопленных, которых передала стране Россия без ведома официального Киева, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко. "Они уже находятся на украинской территории, им предоставляется всяческая поддержка", - написал Николенко в Facebook . Он добавил, что украинские дипломаты и другие официальные органы "продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников".

Блинкен анонсировал новый пакет помощи Украине

++18.30++

Соединенные Штаты 21 июня собираются объявить о новом пакете военной помощи Украине, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в ходе визита в Лондон. Выступая на пресс-конференции со своим британским коллегой Джеймсом Клеверли, Блинкен напомнил слова президента США Джо Байдена, что Вашингтон будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется". "Мы продолжим выполнять это обязательство, в том числе с помощью нового масштабного пакета помощи США, о котором я смогу объявить завтра", - цитирует Блинкена агентство Reuters.

++17.55++

Российские войска обстреляли группу спасателей в Херсоне, которые расчищали ил после затопления, вызванного прорывом Каховской ГЭС, сообщил офиса президента Украины Андрей Ермак. "В результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 8 сотрудников пострадали", - написал он в Telegram-канале.

++17.20++

Во время выступления главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова на международном форуме Global Media Forum в Бонне, который ежегодно проводит DW, в зале включили звук сирены. Сигнал воздушной тревоги сопровождался просьбой пройти в укрытия на украинском языке. Сирену включили украинские журналисты. После выступления Муратова они также стали скандировать "Слава Украине". Еще до начала форума участие российского журналиста в качестве спикера вызвало отдельные критические замечания с украинской стороны в соцсетях.

++16.40++

Четыре человека погибли в результате взрыва на пороховом заводе в городе Котовск Тамбовской области, сообщают российские государственные информагентства со ссылкой на экстренные службы. По последним данным, могли пострадать 12 человек. О причине взрыва пока информации нет. Агентства цитируют сообщение регионального управления МЧС, согласно которому на территории завода днем произошел "хлопок с последующим возгоранием". Губернатор Тамбовской области Максим Егоров написал в Telegram-канале , что о теракте речи не идет, а причиной пожара стал "человеческий фактор".

Шойгу пригрозил Киеву ударами по "центрам принятия решений"

++16.15++

Госдума РФ приняла законопроект, который позволяет гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении службы в российской армии в период мобилизации, военного положения и в военное время. Инициативу внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Краснов в конце мая. Этот закон не распространится на тех, кто осужден за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также по статьям о терроризме, госизмене, шпионаже, создании экстремистского сообщества и за другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

++15.45++

Сергей Шойгу (фото из архива) Фото: Russian Defence Ministry/REUTERS

Россия нанесет "незамедлительные удары" по центрам принятия решений в Украине, если ВСУ атакуют территорию РФ и аннексированного Крыма ракетами HIMARS и Storm Shadow, заявил в ходе заседания коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, применение этих ракет "вне зоны проведения специальной военной операции" будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт.

++15.20++

В Херсонской области в результате прорыва Каховской ГЭС подтопленными остаются три населенных пункта на правом берегу Днепра, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Telegram-канале . "По состоянию на 15.00 20 июня уровень воды находится на отметке 0,3 метра (с начала суток уровень снизился на 9 сантиметров)", - говорится в сообщении.

ЕК предложила зарезервировать для Украины 50 млрд евро

++14.50++

Европейская комиссия (ЕК) предложила зарезервировать для Украины на ближайшие четыре года помощь в размере 50 млрд евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Средства, которые планируется предоставить Киеву в виде грантов и кредитов, дополнят уже выделенные с февраля 2022 года 30 млрд евро. Резерв бюджета на такую сумму обеспечит перспективу и надежность украинским партнерам блока, сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции после заседания ЕК в Брюсселе.

Финансовая помощь будет состоять из 33 млрд в виде кредитов и 17 млрд евро в виде грантов, помимо этого фонд предусматривает создание рамок для инвестиций в Украину и оказание ей технической помощи, сообщил еврокомиссар по региональной политике Йоханнес Хан.

++14.35++

В Херсоне в результате утреннего минометного обстрела погиб один человек, сообщил Офис генерального прокурора Украины. Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Глава военной администрации региона Александр Прокудин рассказал в Telegram-канале , что удары пришлись на гражданские объекты - дома, детсад, образовательное учреждение и станция технического обслуживания. Кроме того, под обстрел попала бригада скорой помощи. Врачи не пострадали.

В ФРГ уменьшился объем замороженных активов олигархов из РФ

++14.10++

Объем активов российских олигархов, замороженных в Германии из-за санкций, уменьшился с марта, сообщает издание t-online со ссылкой на данные федерального правительства. В ответ на запрос депутата бундестага от Левой партии Кристиана Гёрке (Christian Görke) правительство сообщило, что в настоящее время объем замороженных российских активов в Германии составляет 5,22 млрд евро, что примерно на 30 млн евро меньше, чем три месяца назад. "Предыдущие законы о санкциях, очевидно, были лишь "бумажными тиграми", - сказал Гёрке в интервью t-online. По его словам, банкам и нотариусам по-прежнему не нужно раскрывать активы своих клиентов. "Олигархи лишь посмеиваются", - отметил политик.

Хроника событий 20 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 19 июня 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: