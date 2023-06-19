На 481-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 19 июня (время московское).

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Передача Украине помощи в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (2,68 млрд евро), которые российский бизнесмен Роман Абрамович получил от продажи футбольного клуба "Челси", отложена из-за споров, на что следует направить средства, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией. По их словам, правительство Великобритании, которое должно одобрить перевод замороженных средств Киеву, говорит, что деньги должны быть потрачены на проекты внутри Украины. В то же время представители фонда, созданного для управления этими средствами, намерены оказать помощь другим странам, пострадавшим от нехватки продовольствия из-за войны.

Замминистра обороны Украины: РФ наступает на 2 направлениях

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Российские военные активно наступают на Лиманском и Купянском направлениях, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Силы РФ пытаются перехватить у ВСУ инициативу, добавила она. Москва не оставляет планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей, на востоке Украины сосредоточено значительное количество подразделений ВС РФ, в частности, десантно-штурмовых, указала Маляр.

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Представителям властей Украины не удается встретиться с военнопленными, которых Венгрия вывезла из России без ведома официального Киева или международных правозащитных организаций, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Украинские дипломаты в течение последних дней безуспешно пытались установить прямой контакт с украинскими гражданами, объяснил Николенко. "Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности", - подчеркнул спикер МИД.

Будапешт своим поведением "ставит под вопрос задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию", добавил представитель украинского внешнеполитического ведомства. Кроме того, действия венгерских властей "могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", указал Николенко.

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Село Соболевка Валуйского городского округа Белгородской области попало под обстрел из ствольной артиллерии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Никто не пострадал, на территории сельскохозяйственного предприятия повреждена кровля склада, добавил он.

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Затопление в Николаевской области Фото: Ercin Erturk/AA/picture alliance

На территории Николаевской области не осталось подтопленных домов, рассказал глава военной администрации региона Виталий Ким в эфире телемарафона. "Из 375 домов, подвергшихся подтоплению, все 375 уже не подтоплены". Специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям работают над откачкой воды, в их распоряжении - дополнительные помпы, добавил Ким. Кроме того, выстояли затопленные мосты, возводимые Конотопским путевосстановительным полком с помощью средств проекта UNITED24, указал глава областной администрации.

Навальный объявил о запуске "кампании против войны и Путина"

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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил о запуске "кампании против войны и против Путина". Проект будет проходить по законам и технологиям избирательных кампаний - с помощью опросов, целевых групп, "выявляя колеблющихся и переубеждая их", объяснил оппозиционер в первый день рассмотрения нового уголовного дела об "экстремизме", по которому, как заявил Навальный, ему грозит до 30 лет лишения свободы.

"Сотни тысяч мобилизованных, своими глазами видевших путинскую войну как она есть: от бездарных воров-генералов до отсутствия всего - от носков до снарядов. Они возвращаются домой, их истории слушают и пересказывают. Это совсем не означает, что эти люди автоматически становятся антивоенными активистами. Но это точно означает, что с нашей помощью они могут стать такими", - говорится в заявлении на сайте политика. Навальный указал на новые возможности, которые могут быть использованы для агитации - оффшорные колл-центры, мессенджеры и подконтрольные Кремлю соцсети.

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Китай "в последние недели" заверил США, что не будет поставлять России оружие для ведения боевых действий в Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, однако, обеспокоенность действиями частных китайских фирм. "Мы - и другие страны - получили заверения от Китая, что он не предоставляет и не будет предоставлять летальную помощь России для использования в Украине", - сказал Блинкен журналистам после двухдневных переговоров с руководством КНР в Пекине. "Мы не видели никаких доказательств, противоречащих этому. Но что нас действительно беспокоит, так это китайские фирмы - компании, возможно, предоставляющие технологии, которые Россия может использовать для продолжения своей агрессии в Украине, - добавил госсекретарь США. - Мы попросили китайское правительство быть очень бдительными в этом вопросе".

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Министерство иностранных дел Великобритании представило законопроект, который позволит сохранять санкции в отношении России до тех пор, пока Москва не выплатит Украине компенсацию. "Сейчас, когда Украина продолжает защищаться от российского вторжения, ужасные последствия путинской войны очевидны. Потребности Украины в восстановлении являются - и будут - огромными", - сказал глава британского МИДа Джеймс Клеверли, которого цитирует агентство Reuters. "Сегодняшними новыми мерами мы усиливаем санкционный подход Великобритании, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции для того, чтобы Россия заплатила за восстановление страны, на которую она так безрассудно напала", - отметил он.

Канцлер ФРГ: Война в Украине может длиться еще долго

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Йенс Столтенберг и Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине Фото: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) допустил, что агрессивная война России против Украины может длиться еще долго. "Мы готовимся к этому и, исходя из этого, корректируем нашу политику", - сказал он на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, добавив, что Германия будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

В свою очередь, глава НАТО заявил, что запланированный на июль саммит альянса может приблизить Украину к вступлению в организацию. По словам Йенса Столтенберга, чем большую территорию смогут освободить от оккупации в ходе контрнаступления украинцы, тем сильнее будут их позиции за столом переговоров. Он также подчеркнул, что справедливый мир не может означать замораживание конфликта.

Хроника событий 19 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 18 июня 14.00 - 23.59 >>>

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