Медиафорум DW - 2023: попытка преодолеть разногласия

"Преодолевая разногласия" - под таким девизом 19 июня стартует Global Media Forum DW (GMF) - одна из крупнейших международных медийных конференций, ежегодно проходящая в Бонне. Посыл медийного форума DW в этом году очевиден: наш мир и его восприятие все больше и больше распадаются на части. Дебаты становятся все более противоречивыми и все более острыми - особенно в социальных сетях. Линии разлома проходят как внутри обществ, так и на международном уровне. Терминология становится все более воинственной, от "столкновения систем" до "столкновения цивилизаций". Противоборствующие стороны пытаются выиграть битву за нарративы с помощью пропаганды и дезинформации.

Генеральный директор DW Петер Лимбург Фото: R.Oberhammer/DW

В этой ситуации на СМИ и их создателей ложится особая ответственность, считает генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg). "Дезинформация, теории заговора и популизм являются серьезными вызовами для сферы журналистики. Постоянное критическое осмысление собственных действий, возможно, как никогда важно для журналистов", - уверен он. По мнению Лимбурга, задача Global Media Forum как раз и заключается в том, чтобы обеспечить возможность такого осмысления на международном уровне. "Ведь здесь можно обмениваться опытом и перспективами, учиться друг у друга. Кроме того, здесь можно понять, что ты не одинок со своими вопросами и проблемами, что многие люди чувствуют то же самое", - поясняет свою позицию генеральный директор DW.

Волнующее открытие

В работе медиафорума будут участвовать более 2000 человек

Свыше 2000 участников из более чем 120 стран хотят использовать GMF в качестве платформы для такого обмена. Верица Спасовска (Verica Spasovska), занимающаяся организацией форума, обещает, что уже на открытии GMF участники форума испытают сильнейшие эмоции. На этот день запланировано выступление "Вольного хора" из Беларуси. "Этот коллектив выступает в Беларуси с закрытыми лицами, устраивая своего рода флешмоб в знак протеста против автократической власти в Беларуси. Сейчас участники хора живут в Польше - к этому их вынудили преследования на родине и страх за своих родных", - объясняет Спасовска.

В работе GMF примут участие известные военные корреспонденты, например, фотограф Рон Хавив, который уже более 30 лет снимает военные конфликты по всему миру. Ожидается выступление по видеосвязи министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock). Журналисту-расследователю Оскару Мартинесу из Сальвадора будет вручена премия DW за свободу слова Freedom of Speech Award. А в первой подиумной дискусии примет участие либерийская активистка движения за мир и защитница прав женщин, лауреат Нобелевской премии мира 2011 года Лейма Гбови.

Диалог - это основа для достижения мира

Всего о своем участии заявили более 140 известных спикеров. Среди них еще один лауреат Нобелевской премии мира - один из основателей и главный редактор "Новой газеты", российский журналист Дмитрий Муратов. "Я думаю, это будет очень интересно, ведь Муратов - известный критик автократического режима. Я с нетерпением жду, что он скажет о состоянии общества и СМИ в России", - говорит организатор GMF Спасовска.

Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов Фото: Mikhail Metzel/TASS/dpa/picture alliance

Участие Муратова в GMF вызвало отдельные критические замечания с украинской стороны в социальных сетях. Для Спасовска это показатель того, насколько обострилась ситуация с начала полномасштабного военного вторжения России в Украине. "В прошлом году у нас еще были российские и украинские журналисты, которые вместе участвовали в дискуссии", - вспоминает она.

"Мы видим, что украинцы больше не хотят говорить с русскими - и наоборот", - сожалеет Петер Лимбург. Это нежелание диалога, по его словам, наблюдается и в других частях мира, где ведутся конфликты. "Глобальный медиафорум - это место, где нам снова и снова удавалось преодолевать разногласия и вступать в диалог. Я надеюсь, что на конференции в этом году также будет достигнута эта цель. Диалог - это основа для достижения мира", - уверен генеральный директор DW.

Мастер-классы и новые идеи

Медиафорум - площадка для дискуссий, мастер-классов и семинаров Фото: Philipp Böll/DW

По традиции на GMF пройдут различные семинары и мастер-классы. Участникам одного из них, к примеру, расскажут, как проверять подлинность фотографий и видео из Сети. Еще один мастер-класс будет посвящен качеству звука в подкастах; другой - тому, как репортерам защитить свое психическое здоровье, когда они сталкиваются в расследованиях с тяжелыми и болезненными темами. GMF уделит внимание и искусственному интеллекту: работа с ChatGPT - одна из тем конференции.

Интересным обещает быть и финал конкурса инновационных идей для работников СМИ, в котором участвовали более 90 стартапов со всех континентов. На Global Media Forum в Бонн приедут три финалиста: Саша Иванова - основательница стартапа SharpShark, использующего блокчейн-технологии в сфере защиты интеллектуальной собственности, Габриэль Карсан из Танзании, чья платформа Sema Platform позволяет объединять низовые общественные движения и проводить опросы общественного мнения в режиме реального времени, и Нумерал Дака из Замбии, чей проект Community Smart Media использует искусственный интеллект для борьбы с дезинформацией. Победитель будет объявлен 19 июня.

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