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Оскар Мартинес
Оскар МартинесФото: Alba Amaya/DW
Свобода словаСальвадор

Премия DW присуждена журналисту-расследователю из Сальвадора

Екатерина Венкина
9 мин. назад

Оскар Мартинес из Сальвадора, удостоившийся награды DW, пишет о коррупции и злоупотреблениях властью в Центральной Америке.

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Премия немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) в 2023 году присуждена журналисту Оскару Мартинесу из Сальвадора, главному редактору онлайн-журнала El Faro ("Маяк"). Имя лауреата объявили в среду, 3 мая.

Петер Лимбург
Петер ЛимбургФото: DW

Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) охарактеризовал Оскара Мартинеса как смелого репортера, который борется за то, чтобы защитить интересы своих читателей. По мнению Лимбурга, свобода мнений и свобода прессы в Сальвадоре "находятся в реальной опасности".

"Журналистика должна освещать темные углы власти"

Мартинес признался в беседе с DW, что, как любой репортер, который в Центральной Америке пишет о наркоторговле, коррупции и организованной преступности, постоянно вынужден жить с ощущением угрозы в свой адрес. Возможно все: от клеветы со стороны чиновников и бизнесменов с целью отправить журналиста за решетку до "шпионажа, угроз насилия и даже убийства", отметил он.

Но Оскара Мартинеса это не пугает: "Журналистика должна освещать темные углы власти". По мнению репортера, сотрудники СМИ должны продолжать рассказывать истории, которые замалчиваются власть имущими. В то же время само выживание этой профессии в последнее время - под угрозой, говорит репортер.

"Важно, что мы не ждем, пока журналист попадет в тюрьму"

Анхелика Каркамо, глава Ассоциации журналистов Сальвадора, подчеркнула важность премии DW для журналистики в Центральной Америке. По ее словам, эта награда является признанием для возглавляемого Мартинесом интернет-журнала El Faro, занимающегося "документированием коррупции и злоупотреблений политической власти, которая становится все более непрозрачной и пытается любой ценой воспрепятствовать праву граждан на адекватную информацию". По словам Каркамо, важно, что эта награда вручается именно в таком контексте и что "не нужно ждать, пока журналиста посадят в тюрьму или убьют, чтобы признать важность его работы для граждан".

Оскар Мартинес родился в Сальвадоре в 1983 году. Он - автор книги "История насилия: Жизнь и смерть в Центральной Америке". В 2022 году Сальвадор продлил чрезвычайное положение для борьбы с оргпреступностью. Конституционные права в стране, - такие как свобода слова, тайна переписки и свобода собраний, - в этой связи ограничены, поэтому репортеру приходится работать в тяжелых условиях.

Основанное в 1998 году онлайн-издание El Faro под руководством Мартинеса превратилось из не приносившего доходов проекта в одно из ведущих средств массовой информации в Латинской Америке.

Награду вручат в июне на медиафоруме DW

Вручение награды DW Freedom of Speech Award 2023 Оскару Мартинесу состоится 19 июня во время международного медиафорума DW Global Media Forum (GMF) в Бонне.

В 2022 году премию получили фотожурналист Евгений Малолетка и видеожурналист Мстислав Чернов, которые освещали происходившее в окруженном войсками РФ Мариуполе.

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