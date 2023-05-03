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Генеральный директор DW Петер Лимбург
Генеральный директор DW Петер ЛимбургФото: DW
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Медиакомпания DW празднует 70-летний юбилей

Сергей Ромашенко
50 мин. назад

Гендиректор DW Петер Лимбург сказал, что на фоне текущей ситуации компания намерена скромно отменить юбилей. Он напомнил, что в последние годы DW заметно расширила программы для России и Украины.

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Генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) высоко оценил успехи компании, достигнутые к 70-летнему юбилею Deutsche Welle, отмечаемому в среду, 3 мая. В то же время он отметил, что на фоне нынешней сложной ситуации в мире не пристало устраивать пышные празднования. "Мы не будем устраивать крупных торжеств. Сейчас не время для этого", - сказал он в интервью газете Frankfurter Allgemeine.

По словам Лимбурга, политики и пользователи позитивно относятся к DW и поддерживают ее, но компания вынуждена экономить средства на фоне российской агрессии против Украины и необходимости проведения цифровизации. "Российская агрессивная война против Украины имела огромные последствия для нашей работы. Мы запустили дополнительные программы и переформатировали нашу деятельность", - сказал он.

Расширение программ на русском языке

"Прирост, который мы обеспечили в последние годы, в том числе и благодаря моей личной инициативе, был внушительным. Но мы не складывали деньги в сейф, а выпускали программы, запускали инициативы, избавлялись от инвестиционного застоя, продвигали цифровизацию и готовили программы на новых языках", - сообщил Лимбург и в качестве примера привел запуск после аннексии Крыма новой новостной программы на русском языке по рабочим дням.

"Эта программа теперь выходит и по выходным. Она стала более продолжительной и содержательной. Это стоит денег. И это всего лишь один пример. Мы увеличили количество наших программ и число сотрудников, особенно в русской и украинской редакциях. У нас есть бюро в Киеве, где работает 30 сотрудников. Мы должны инвестировать в безопасность наших людей. Мы также усилили освещение событий на Западных Балканах. Нам пришлось покинуть Москву и открыть новую студию в Риге", - пояснил Петер Лимбург.

10 мая в бундестаге состоится торжественное мероприятие по случаю 70-летия DW, на котором выступит канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). 

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