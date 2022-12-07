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Новый корпункт Deutsche Welle в Риге
Новый корпункт Deutsche Welle в РигеФото: DW
ПолитикаЛатвия

Deutsche Welle официально открыла корпункт в Риге

Сергей Сатановский Рига
23 мин. назад

В столице Латвии официально открыт корпункт Deutsche Welle. Многие журналисты нового офиса оказались в Риге из-за запрета DW в России.

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В столице Латвии в среду, 7 декабря, официально открылось представительство Deutsche Welle. В рижской редакции будут работать и московские корреспонденты DW, которые вынужденно покинули Россию после запрета DW Кремлем. На официальном открытии корпункта присутствовали генеральный директор телекомпании Питер Лимбург, первые лица Латвии и коллеги-журналисты из десятков российских и латвийских редакций.

Официальное открытие рижского корпункта Deutsche Welle состоялось в историческом центре Риги. Строительство нового офиса продолжалось с весны, когда сюда вынужденно переехали сотрудники московского представительства телерадиокомпании. Из редакции на улице Gertrudes в столице Латвии теперь работают корреспонденты онлайн-издания и видеокоманда Deutsche Welle. Офис в Риге будет заниматься темами из России и постсоветского пространства.

"Важно понимать, что значит быть журналистом в изгнании"

Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург
Генеральный директор Deutsche Welle Петер Лимбург Фото: DW

На церемонию открытия бюро в Риге из Берлина приехал генеральный директор Deutsche Welle Питер Лимбург (Peter Limbourg). Он напомнил гостям о ситуации, в которой оказались его московские коллеги: "Важно понимать, что значит быть журналистом в изгнании. Это непросто. Ты теряешь дом, контакты, место, где хочешь жить. С другой стороны, вы оказались в прекрасной и гостеприимной стране. Нельзя компенсировать вашу потерю, но лучше быть здесь, чем в другом месте". 

Шеф-корреспондент корпункта DW в Риге Юрий Решето приветствовал гостей на английском и латышском языках. "Не люблю пафосных речей, но после случившегося в Москве Латвия снова дала мне и моим коллегам возможность дышать, - поблагодарил собравшихся глава рижского офиса. - Конечно, я имею в виду свободу прессы, без которой журналисты не могут работать".

Мэр Риги Мартиньш Стакис поздравил журналистов с "успешной релокацией". "Важно иметь надёжные источники информации от профессиональных журналистов, от медиа, которому можно доверять. Медиа с ценностями и историей", - отметил он.

Российские независимые журналисты в Латвии

Власти Латвии предложили перенести в их столицу московский офис вещателя после репрессий, которым подверглись журналисты в феврале 2022 года. 3 февраля Министерство иностранных дел (МИД) России объявил об отзыве лицензии DW на вещание в этой стране и закрытии офиса телекомпании в Москве. Российские власти оправдали свои действия трудностями, с которыми столкнулось пропагандистское издание RT в Германии.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину Роскомнадзор заблокировал сайт Deutsche Welle. 28 марта Министерство юстиции РФ внесло DW в список "иностранных агентов". После подписания в марте президентом РФ закона об уголовном наказании за "фейки" о российской армии работа независимых журналистов в Москве стала небезопасной.

Сейчас в России без VPN недоступны сайты почти всех независимых СМИ. Многие из них по приглашению властей Латвии открыли свои офисы в этой стране. 6 декабря надзорный орган Латвии NEPLP отозвал лицензию на вещание у телеканала "Дождь". Чиновники посчитали, что журналисты издания представляют угрозу национальной безопасности страны. На "Дожде" отвергли обвинения как "абсурдные".

Смотрите также:

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