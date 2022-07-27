60 лет вещания DW на русском: От глушилок до партнерства - и обратно

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
Русская редакция Deutsche Welle отмечает свой 60-летний юбилей на фоне блокирования своей деятельности в России. Так уже было в годы холодной войны. Новая попытка цензуры не работает.
Закрытие корпункта в России, лишение сотрудников аккредитации,блокировка сайта и статус "иностранного агента". 2022 год, юбилейный для русской редакции Deutsche Welle, начался с отката во времена холодной войны. "Без студии в Москве нам стало труднее работать, здесь нечего скрывать, - говорит Кристиан Триппе (Christian Trippe), руководитель отдела Восточной Европы и главный редактор русской редакции DW. - Но мы нашли средства и пути, как и дальше предлагать аутентичную информацию нашим читателям, зрителям и слушателям в РФ - из их страны и об их стране".
Среди таких путей - открытие корпункта в Риге и расширение вещания на русском языке, в том числе - два новых подкаста: "DW Новости Шоу" и "Геофактор". Помимо популярных платформ, оба проекта выходят и на средних волнах. Так возвращение России к практикам холодной войны совпало для редакции с возвращением к истокам, к возобновлению прекращенного в 2011 году радиовещания на русском языке.
DW не привыкать работать в условиях холодной войны. "Немецкая волна", как десятки лет называлась компания по-русски, - дитя самого мрачного периода конфронтации. Водораздел в отношениях России и Запада, вызванный вторжением РФ в Украину 24 февраля 2022 года, некоторые сравнивают по масштабам с Карибским кризисом. Так совпало, что именно 60 лет назад, незадолго до пика противостояния между США и СССР вокруг Кубы, западногерманская медиакомпания DW начала из Кельна радиовещание на русском языке. Это произошло 1 августа 1962 года.
Более четверти века вещание велось на коротких, позднее - на средних волнах. В Советском Союзе сигнал передатчиков DW глушили так же, как и другие западные "голоса". С глушилками пытались бороться, часто меняя частоты. На радиостанции работали советские эмигранты, их главным заданием было информировать слушателей о жизни в ФРГ, немецком взгляде на события в мире и рассказывать о том, о чем молчали из-за советской цензуры. DW стала первой из западных радиостанций, в эфире которой читали одну за другой главы запрещенной в СССР книги Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".
Когда в СССР началась перестройка, западные радиостанции перестали глушить, но "Немецкая волна" оказалась одной из последних. Блокировка сигнала была прекращена лишь в ноябре 1988 года. После распада Советского Союза DW пережила второе рождение: пришли новые сотрудники, расширился формат вещания, передачи стали более компактными и динамичными. В РФ и других постсоветских республиках появилось много партнеров - региональных радиостанций, которые ретранслировали DW в диапазоне FM. DW была одной из первых медиакомпаний в Германии, которая начала работать в интернете, создав свой сайт, и отдельную русскую редакцию, которая позднее объединилась с коллегами по радио.
"Я с очень теплыми ностальгическими чувствами вспоминаю работу на "Волне" в 90-е годы, - говорит экономический обозреватель и один из "ветеранов" Андрей Гурков. - Стремительно менялась редакция: на смену пишущим машинкам шли компьютеры, зачитывание текстов перед микрофоном уступало место живым репортажам и прямым эфирам, а из России, уже новой России, приехала целая группа сравнительно молодых журналистов, и мы совершенно не чувствовали себя эмигрантами, мы ими и не были. Мы видели себя мостостроителями, которые, подробно рассказывая о происходящих эпохальных политических изменениях, тем самым способствуют сближению России и всего постсоветского пространства с Европой, с Западом".
После российской аннекcии Крыма в 2014 году русская редакция DW запустила ежедневную информационно-аналитическую программу "DW Новости", которая выходит в прямом эфире на YouTube-канале "DW на русском" и на странице в Facebook. Позже к ней добавились новые телевизионные форматы, включая ток-шоу "В самую точку" и программу "вТРЕНde".
С началом войны России против Украины "мосты", которые пытались строить сотрудники DW, "окончательно рухнули", - говорит Гурков. Как работается в таких условиях, тем, кто не помнит холодной войны? Таким, как Анастасия Аринушкина, которая пришла в редакцию в 2017 году. "В Германии мы находимся в безопасности: ко мне не придут с обысками в 6 утра, меня не отправят в колонию за то, что назвала войну войной, а не "специальной военной операцией", как в России". Но это и заставляет журналистку чувствовать особую ответственность: "Раз мы находимся в таком "привилегированном" положении, что можем работать согласно журналистским стандартам, то нужно делать еще больше, лучше, тщательнее".
"Блокирование нашего сайта в России не привело к потере нашего охвата аудитории, - отмечает глава русской редакции Кристиан Триппе. - Наоборот. Мы увеличили количество пользователей на всех русскоязычных платформах!". По его словам, попытка заставить DW замолчать при помощи "технической цензуры" не удалась.
По итогам полугодового опыта работы в условиях нового противостояния России и Запада главный редактор настроен оптимистично. Особенно после нападения России на Украину "вся редакция - онлайн, видео и социальные сети - показала, что в состоянии быстро и компетентно реагировать на масштабные события и спонтанно расширять программу", - отмечает Триппе. Его главный посыл к 60-летию редакции: "Даже если будет новый, на этот раз не железный, а медийный занавес, который отделит Россию от континента, - мы знаем, как эта разделительная линия может быть преодолена с помощью свободной информации".
Смотрите также: