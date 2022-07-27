 Поздравление гендиректора DW к 60-летию русской редакции DW | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 01.08.2022

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Германия

Поздравление гендиректора DW к 60-летию русской редакции DW

Актуальность российской программы не ослабевает и спустя 60 лет. Наши коллеги своими репортажами, интервью и комментариями заботятся о том, чтобы страшная драма в центре Европы оставалась в поле зрения пользователей.

Генеральный директор медиакомпании DW Петер Лимбург

Генеральный директор медиакомпании DW Петер Лимбург

Уважаемые читатели,

24 февраля 2022 года, в день нападения России на Украину, на сайте dw.com появилось интервью с  писателем Владимиром Каминером. Немецкий писатель с российскими корнями рассказал в нем о телефонном разговоре со своей тещей, которая подтвердила то, что и так было ясно: начавшееся вторжение, по словам Каминера, систематически замалчивается от населения российскими СМИ. Вместо шокирующих фотографий истребителей и ракет, атакующих украинские города, по российскому телевидению показывают бесконечные повторы выступления президента Путина, в котором он объявил о "денацификации" Украины - это промывание мозгов, основанное на совершенно нелепых "альтернативных фактах". 

В тот же день DW усилила свою русскоязычную программу и присутствие своих корреспондентов в Украине. На фоне всех трудностей, с которыми мы уже столкнулись в предыдущие месяцы - таких как  закрытие нашего московского офиса в начале февраля - теперь было еще важнее показать, что DW противостоит агрессору и его аппарату цензуры, предоставляя открытую и правдивую информацию. С начала войны мы ежемесячно охватываем своими онлайн-сервисами около 125 млн человек в России и предоставляем им реалистичную картину войны.

Все это происходит в юбилейный год русской редакции. Ее основание в августе 1962 года отходит на второй план на фоне драматической ситуации в Украине, и все же ясно показывает одно: релевантность нашей русской программы не ослабевает даже спустя 60 лет. Начав во время холодной войны с радиопередач на коротких волнах,сегодня мы обслуживаем множество различных цифровых каналов и при этом в равной степени подвержены цензуре. То, что раньше было глушилками, теперь является блокировкой целых веб-сайтов. Наш коллега Роман Гончаренко впечатляюще пишет об этом в своем тексте, посвященном юбилею вещания.

Независимая журналистика в России - никогда не заканчивающийся сизифов труд? Вовсе нет. К счастью, сегодня у наших пользователей есть множество технических возможностей обойти цензуру. Одновременно с этим мы предоставляем инструкции, как это сделать. Например, количество посетителей нашей русскоязычной страницы в Facebook увеличилось на 370 процентов в течение нескольких недель после того, как она была заблокирована.  

Война продолжается уже пять месяцев, и конца ей не видно. Первоначальный шок - как, к сожалению, часто бывает в новостной журналистике - уступил место "новой нормальности". Наши коллеги из русской редакции своими репортажами, интервью и комментариями заботятся о том, чтобы страшная драма в центре Европы оставалась в поле зрения наших пользователей и не была забыта.

Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников, которые каждый день воплощают в жизнь наш лозунг "Свободная информация для свободных решений", и пожелать вам и всем нам больше мирных и беззаботных времен в предстоящие 60 лет. 

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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Петер Лимбург: "DW усилит вещание о России" (03.02.2022)
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