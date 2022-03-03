 Обращение гендиректора DW к россиянам: Оставаться на связи! | Новости из Германии о Германии | DW | 03.03.2022

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Германия

Обращение гендиректора DW к россиянам: Оставаться на связи!

В связи с военной агрессией Путина против Украины Петер Лимбург (Peter Limbourg) обратился к россиянам. Он осудил войну, призвал оставаться в диалоге и рассказал о задачах DW.

Генеральный директор DW Петер Лимбург

Генеральный директор DW Петер Лимбург

Дорогие друзья DW в России!

После вынужденного закрытия нашего корпункта в Москве в начале февраля ситуация для свободной журналистики в вашей стране с каждым днем становилась все труднее. Мы исходим из того, что блокада в интернете российскими властями DW и других международных СМИ становится все вероятнее.

Я очень сожалею об этом и прошу по возможности использовать способы обхода цензуры в интернете, чтобы вы могли читать, видеть и слышать нас. Необходимую для этого информацию вы можете найти здесь.

Deutsche Welle - независимая международная медиакомпания из Германии, мы - не правительственное СМИ. Мы считаем себя обязанными следовать принципам демократии, толерантности, мира и взаимопонимания между народами.

Граждане России, в эти трудные времена конфронтации мы хотим обеспечивать вас независимой информацией. И для этого необходимо отчетливо сказать: тяжелые бои в Украине - это следствие агрессии, которая была начата по приказу президента Путина и за которую он несет ответственность.

Это не спецоперация против якобы нацистов. Это нападение, влекущее за собой неимоверное страдание, разрушения, смерть и бегство. Много, слишком много солдат с обеих сторон уже погибло - как и мирных жителей Украины.

У программ DW на русском языке - долгая традиция. Мы всегда пытались представить полную картину России. Ее прекрасные люди и грандиозная культура - часть этой картины. Но и совершенно разнузданное правительство, к сожалению, - тоже.

Мы считаем нашей задачей оставаться в диалоге с людьми в России. В таком диалоге порой не обойтись без неприятной правды.

Россия - самая большая страна в мире. Ей точно не требуется еще больше территории, зато требуется больше благосостояния и прав для ее граждан, шансов на будущее ее детей. Будущее без войны и угрозы в Европе.

Давайте все вместе внесем вклад в то, чтобы связь между нами не оборвалась полностью. DW будет и впредь содействовать этому, распространяя свободную информацию для наших российских друзей.

Ваш Петер Лимбурггенеральный директор DW

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    Автор: Николай Пермяков


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