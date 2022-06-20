GMF: гендиректор DW заявил об особой ответственности журналистов на войне

На журналистах лежит особая ответственность в связи с войной в Украине, уверен генеральный директор Deutsche Welle (DW) Петер Лимбург (Peter Limbourg). Сейчас - один из исторических моментов, "когда журналисты могут доказать свою значимость", заявил он на открытии медиаконференции Global Media Forum в Бонне в понедельник, 20 июня.

Сотрудники СМИ не в силах положить конец идущей сейчас войне России против Украины, но они могут внести свой вклад в ее восприятие, подчеркнул Лимбург.

Гендиректор DW выразил надежду, что журналисты медиакомпании, которые после закрытия московского корпункта переехали в Ригу, однажды смогут возобновить деятельность в России. С точки зрения Петера Лимбурга, их работе уделяется больше внимания, поскольку все больше людей в России понимают, какой именно контент российские СМИ в настоящее время распространяют.

Нобелевская лауреатка: Журналистика проигрывает ненависти и лжи

Выступая на открытии форума, лауреатка Нобелевской премии мира, филиппинская журналистка Мария Ресса указала, что журналистика в наше время проигрывает конспирологическим мифам, ненависти и лжи. "Мы все находимся в кризисе, - предупредила Ресса. - Не думайте, что эта проблема затрагивает только Филиппины - или только Бразилию или Кению".

Госминистр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот (Claudia Roth) затронула тему борьбы между демократией и авторитарными силами, подчеркнув, что в прошлом это противостояние недооценивалось. Сейчас, по словам политика от партии "зеленых", необходимы чрезвычайные усилия для укрепления свободных СМИ.

В работе двухдневного Global Media Forum, посвященного обсуждению будущего журналистики, примут участие более 2000 участников из 120 стран. Впервые после пандемии COVID-19 медиафорум, который организует DW, проходит в бывшей столице ФРГ не онлайн, а в обычном формате.

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