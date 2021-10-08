Нобелевский лауреат Мария Ресса: борец за свободу слова из Манилы

Впервые нобелевским лауреатом стал представитель Филиппин: Нобелевской премии мира 2021 года удостоена Мария Ресса, генеральный директор и исполнительный редактор базирующегося в Маниле новостного издания Rappler. Норвежский Нобелевский комитет присудил ей награду наряду с российским журналистом Дмитрием Муратовым за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

"Лауреат Нобелевской премии Мария Ресса использует свободу слова, чтобы разоблачить злоупотребление властью, применение насилия и растущий авторитаризм в ее родной стране, на Филиппинах", - говорится в сообщении комитета.

Многократно премированная журналистка

Мария Ресса основала Rappler, чтобы бороться с дезинформацией и документировать нарушения прав человека со стороны президента Филиппин Родриго Дутерте, в том числе в ходе его "войны с наркотиками", приведшей ко многим жертвам. Сайт, запущенный в 2012 году, стал одним из самых популярных в стране. И Нобелевская премия мира - не первая награда, которую она получила за свою работу.

В 2018 году журнал Time назвал Марию Рессу человеком года

В 2018 году филиппинская журналистка была названа человеком года по версии журнала Time и получила Международную премию свободы прессы имени Гвен Ифилл, присуждаемую Комитетом защиты журналистов. Среди других наград, которых она удостоилась, - "Золотое перо свободы" и премия Knight International Journalism Award.

Мария Ресса занимается журналистикой уже несколько десятилетий: возглавляла бюро CNN в Маниле и Джакарте, шесть лет работала руководителем отдела новостей в крупнейшем медиаконцерне Филиппин ABS-CBN.

Ресса написала две книги о росте терроризма в Юго-Восточной Азии: "Семена террора: рассказ очевидца о новейшем центре Аль-Каиды" и "От бен Ладена до Facebook". На своем сайте Rappler Ресса стремится объединить профессиональную журналистику с гражданской и краудсорсингом. Ее работа вызвала волну требований привлечь Дутерте к ответственности за нарушения прав человека.

Попытки закрыть Rappler

В ответ правительство предприняло несколько попыток закрыть Rappler, обвинив Рессу и издание в уклонении от уплаты налогов, а также в киберпреступлениях. В 2020 году она была осуждена за клевету в интернете по закону о борьбе с киберпреступностью, который, по мнению критиков, власти используют как средство подавления инакомыслия.

Мария Ресса родилась в 1963 году на Филиппинах, но в 10 лет вместе с родителями переехала в США. Она получила степень бакалавра по английскому языку в Принстонском университете и вскоре после этого вернулась на Филиппины.

"Каждый журналист должен держать оборону, потому что со временем мы будем становиться только слабее. Мы боремся с огромной властью государства - и я не против президента Дутерте. Я просто делаю свою работу и прошу правительство делать свою работу и прекратить злоупотреблять своей властью", - заявила она в 2018 году, после того как против нее были возбуждены многочисленные уголовные дела.

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