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Родриго Дутерте
Фото: Jam Sta Rosa/picture alliance/AP

Родриго Дутерте

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Филиппинский юрист и политик. Президент Филиппин с июня 2016 года по июнь 2022 года.

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Контекст

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