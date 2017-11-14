You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война РФ против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
Фото: Jam Sta Rosa/picture alliance/AP
Родриго Дутерте
Публикации по теме
Филиппинский юрист и политик. Президент Филиппин с июня 2016 года по июнь 2022 года.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Нобелевский лауреат Мария Ресса: борец за свободу слова
Нобелевский лауреат Мария Ресса: борец за свободу слова
Власти в Маниле не раз пытались закрыть сайт Rappler, который основала Мария Ресса, а саму ее привлекали к суду.
Политика
08.10.2021
8 октября 2021 г.
Филиппины расторгли договор о военном сотрудничестве с США
Филиппины расторгли договор о военном сотрудничестве с США
В связи с решением президента Филиппин Дутерте американские военные покинут островное государство.
Политика
11.02.2020
11 февраля 2020 г.
Журналисты получили Пулитцеровскую премию за статьи о РФ
Журналисты получили Пулитцеровскую премию за статьи о РФ
Эти материалы победили в номинации "Национальная журналистика".
Политика
17.04.2018
17 апреля 2018 г.
Дутерте заявил о выходе Филиппин из МУС
Дутерте заявил о выходе Филиппин из МУС
Суд используют как политический инструмент против Филиппин, заявил президент этой страны.
Политика
14.03.2018
14 марта 2018 г.
МУС начал расследование против Венесуэлы и Филиппин
МУС начал расследование против Венесуэлы и Филиппин
Главный прокурор Международного уголовного суда проверяет информацию о предполагаемых преступлениях против человечности.
Политика
08.02.2018
8 февраля 2018 г.
Трамп и Дутерте заявили о важности прав человека
Трамп и Дутерте заявили о важности прав человека
Президента Филиппин самого обвиняют в массовом нарушении прав человека.
Политика
14.11.2017
14 ноября 2017 г.
Показать больше
Реклама