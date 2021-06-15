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Международная конференция Global Media Forum (GMF)

Global Media Forum - международная конференция, которую ежегодно проводит Deutsche Welle.

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Контекст

Дмитрий Муратов во время выступления на Global Media Forum в Бонне, 20 июня 2023 года

Дмитрий Муратов: Спасти заключенных, не дать закрыть YouTube

Дмитрий Муратов: Спасти заключенных, не дать закрыть YouTube

Российский лауреат Нобелевской премии мира выступил на медиафоруме GMF в Бонне в качестве правозащитника.
Конфликты20 июня 2023 г.
Флаг с логотипом медиакомпании Deutsche Welle

Медиафорум DW - 2023: попытка преодолеть разногласия

Медиафорум DW - 2023: попытка преодолеть разногласия

Человечество сталкивается с глобальными проблемами и разобщено. Global Media Forum стремится способствовать диалогу.
СМИ19 июня 2023 г.
Участники дискуссии о цифровом железном занавесе "Доступ запрещен - новый цифровой железный занавес?" в рамках проходящего в Бонне 20-21 июня международного Global Media Forum

Медиафорум DW: Новый железный занавес возводят и РФ, и Запад

Медиафорум DW: Новый железный занавес возводят и РФ, и Запад

Между РФ и Западом возникает цифровой железный занавес. Какие риски он несет? Об этом говорили участники GMF.
Политика21 июня 2022 г.
Госминистр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудиа Рот на GMF 2022

Медиафорум DW: Какие задачи у журналиста на войне?

Медиафорум DW: Какие задачи у журналиста на войне?

О чем говорили участники дискуссии в первый день форума GMF: дайджест DW.
СМИ20 июня 2022 г.
Премия Freedom of Speech Award, вручаемая на GMF

GMF: Завтра зависит от того, как мы освещаем войну сегодня

GMF: Завтра зависит от того, как мы освещаем войну сегодня

В Бонне проходит международный медиафорум GMF. Одна из его тем - война в Украине и освещение кризисов.
Политика20 июня 2022 г.
Журналистка из Нигерии Тоборе Овуори

Нигерийская журналистка получила премию DW

Нигерийская журналистка получила премию DW

Тоборе Овуори удалось пролить свет на деятельность торговцев людьми в Нигерии.
Политика15 июня 2021 г.
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