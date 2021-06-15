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Международная конференция Global Media Forum (GMF)
Global Media Forum - международная конференция, которую ежегодно проводит Deutsche Welle.
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Контекст
Дмитрий Муратов: Спасти заключенных, не дать закрыть YouTube
Дмитрий Муратов: Спасти заключенных, не дать закрыть YouTube
Российский лауреат Нобелевской премии мира выступил на медиафоруме GMF в Бонне в качестве правозащитника.
Конфликты
20.06.2023
20 июня 2023 г.
Медиафорум DW - 2023: попытка преодолеть разногласия
Медиафорум DW - 2023: попытка преодолеть разногласия
Человечество сталкивается с глобальными проблемами и разобщено. Global Media Forum стремится способствовать диалогу.
СМИ
19.06.2023
19 июня 2023 г.
Медиафорум DW: Новый железный занавес возводят и РФ, и Запад
Медиафорум DW: Новый железный занавес возводят и РФ, и Запад
Между РФ и Западом возникает цифровой железный занавес. Какие риски он несет? Об этом говорили участники GMF.
Политика
21.06.2022
21 июня 2022 г.
Медиафорум DW: Какие задачи у журналиста на войне?
Медиафорум DW: Какие задачи у журналиста на войне?
О чем говорили участники дискуссии в первый день форума GMF: дайджест DW.
СМИ
20.06.2022
20 июня 2022 г.
GMF: Завтра зависит от того, как мы освещаем войну сегодня
GMF: Завтра зависит от того, как мы освещаем войну сегодня
В Бонне проходит международный медиафорум GMF. Одна из его тем - война в Украине и освещение кризисов.
Политика
20.06.2022
20 июня 2022 г.
Нигерийская журналистка получила премию DW
Нигерийская журналистка получила премию DW
Тоборе Овуори удалось пролить свет на деятельность торговцев людьми в Нигерии.
Политика
15.06.2021
15 июня 2021 г.
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