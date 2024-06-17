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В Бонне открылась ежегодная конференция Global Media Forum

Ольга Лебедева
17 июня 2024 г.

Темы 17-й конференции, ежегодно организуемой DW - угрозы журналистам, противостояние дезинформации и влияние на СМИ искусственного интеллекта. В GMF участвуют более 2 тысяч человек из более чем 100 стран.

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Участники панельной дискуссии
Панельная дискуссия на GMF 2024Фото: Ayse Tasci/DW

В Бонне началась ежегодная конференция Global Media Forum (GMF), которую организует Deutsche Welle. Мероприятие в понедельник, 17 июня, открыл премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст (Hendrik Wüst). В форуме участвуют более 2 тысяч человек из более чем 100 стран мира, в том числе лауреатка Нобелевской премии мира, филиппинская журналистка Мария Ресса. Среди 160 докладчиков - министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Темы конференции - угрозы СМИ, противостояние дезинформации и искусственный интеллект

Среди тем 17-й конференции GMF - пути решения глобальных проблем, связанных с журналистикой, СМИ и демократией, в частности, противостояние кампаниям по дезинформации, угрозы для журналистов, а также перемены и вызовы для СМИ, связанные со стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ).

В приветственном слове к участникам конференции глава земельного правительства Северного Рейна - Вестфалии Вюст отметил, что от проблемы давления на журналистов и СМИ не застрахована и Германия. Он указал на имеющие место в ФРГ атаки на независимые медиа со стороны радикальных сил. "Противники нашей демократии отрицают факты. Они делают ставку на фейки, на ложь, пропаганду, ненависть и разжигание вражды. Мы должны противостоять этому, используя силу аргументов, имея мужество спорить, и со страстной любовью к свободе и демократии", - подчеркнул он.

В свою очередь генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg) отметил важность базирующейся на фактах и конструктивной журналистики, которая является "ответом на пропаганду и дезинформацию". "Во времена многочисленных вызовов обмен решениями является для всех нас разумной стратегией", - указал он.

Награда Freedom of Speech Award была вручена Юлии Навальной

Вручение традиционной премии DW за свободу слова Freedom of Speech Award, которое обычно проходит в рамках GMF, в этом году было перенесено из Бонна в Берлин и состоялось в начале июня. Лауреатами награды DW в 2024 году стали вдова погибшего российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная и созданный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Global Media Forum проходит в Бонне 17-18 июня.

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