Дебаты на GMF: Цифровой железный занавес возводят и Россия, и Запад

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Россия конфликтует с Западом, как когда-то СССР, но теперь вместо старого возникает новый, цифровой железный занавес. Какие риски он несет? Об этом говорили участники медиафорума DW.
Новый железный занавес между Западом и Россией "возводится сегодня с обеих сторон" - с этих слов начала свое выступление российская журналистка Мария Макеева. Вместе с оппозиционным политическим деятелем Леонидом Волковым Макеева, которая работает в Берлине на телеканале OstWest, приняла участие в дискуссии под названием "Доступ запрещен - новый цифровой железный занавес?", состоявшейся в рамках проходящего в Бонне 20-21 июня международного Global Media Forum (GMF).
В качестве примера того, как новый "занавес" возникает, Макеева указала на проблемы у пользователей сервиса "Google Документы" в России, возникшие после начала войны России в Украине. По ее словам, волна ухода западных компаний с февраля 2022 года "только помогла строить новый железный занавес".
Многие бизнес-модели в России, которые работали на связях именно с Западом, теперь разрушены и не смогут быть восстановлены ни в какое ближайшее время, добавила Макеева: "Так что мы уже должны обустраивать не завтрашний, а послезавтрашний день. И нам надо понять, а кто тогда будет симпатизировать Западу? Люди чувствуют себя забытыми и отброшенными".
По ее мнению, сегодня стоит думать о том, как помочь тем людям, которые пострадали от разрыва связей, и дать им перспективу. "Во времена СССР главной стратегией Запада было рекламировать западные ценности и западный стиль жизни - а что это будет теперь?", - задалась риторическим вопросом Макеева.
Возникший "цифровой занавес" несет не только экономические угрозы, но и мешает независимым медиа "донести мессидж" до своей аудитории, заметил взявший за Макеевой слово бывший глава штаба Алексея Навального Леонид Волков. "Это же не совпадение, что Владимир Путин и Кремль закрыли оставшиеся независимые медиа в России в первый же день войны. Медиа - часть поля битвы", - уверен российский оппозиционер, проживающий в Вильнюсе. Война, по его словам, ведется российскими властями как на поле боя в Украине, так и повсеместно, но другими средствами - в том числе, против независимых СМИ, что усложняет их работу, с одной стороны.
С другой же, независимая журналистская и политическая деятельность осложняются в результате действий западных технологических компаний, считает Волков. Даже в условиях, когда Алексей Навальный сидит в тюрьме, а его команда вынуждена работать из-за границы, российская аудитория у оппонентов Кремля остается значительной, убежден Леонид Волков.
Но связь с ней становится более хрупкой - еще и потому, что западные технологические гиганты типа Meta (Instagram, Facebook), Alphabet (Google, Youtube) и другие ведут, по его убеждению, не всегда последовательную политику. "Наша аудитория - это ежемесячно 12 миллионов зрителей в России. Но оставаться с ними на связи стало сложнее, каналы связи стали очень узкими. Мы оказались заложниками западных платформ и их решений", - констатировал Волков, который в 2016 году был основателем "Общества защиты интернета".
Лишь очень немногие компании технологического сектора на Западе осознают, что их уход только ухудшает положение россиян, желающих иметь независимую информацию. В качестве примера верного решения Волков привел фирму Cloudflare (сервис, который предоставляет услуги облачного хостинга, а также защиты от DDoS-атак, в том числе для многих НКО в России. - Ред.): "Они сказали: "Мы не просто не покинем Россию, но, наоборот, останемся и поможем". Но таких примеров мало".
Из-за массового ухода других фирм для многих пользователей в РФ борьба с цензурой становится чисто технически слишком сложной. "Независимые СМИ заблокированы, доступ к ним возможен только через VPN. За это надо платить, но платить не получается, потому что не работают Visa и Mastercard!", - описал проблему российский политик в изгнании. Так что борьба против возникновения нового железного занавеса потребует усилий с обеих сторон, заключил Волков.
Российские участники дискуссии высказали несколько идей о том, как частные и государственные структуры на Западе могли бы способствовать сохранению связей и обеспечению доступа к независимой информации в России. "Netflix ушел из России. Но только давайте представим, что было бы, если бы они остались и стали бы показывать документальные фильмы об Украине или просто показывать новости? Что могло бы быть более полезным?", - предложила задуматься Мария Макеева.
Вместо этого стриминговый сервис, по ее словам, "купил фильм у Сергея Ястржембского, который стал охотником в Африке. Он богат, он спродюсировал документальный фильм для Netflix, но никто не объяснил аудитории, кто он такой".
Забавно, что и сама Макеева в процессе быстро развивавшейся дискуссии не успела объяснить международной аудитории, что Ястржембский - это бывший пресс-секретарь первого российского президента Бориса Ельцина и бывший помощник Владимира Путина, а производство его фильмов в прошлом спонсировалось госкорпорацией "Роснефть" и структурами крупнейших российских бизнесменов.
У крупных западных технологических компаний есть ответственность перед своей аудиторией в России за нынешнюю ситуацию, подчеркнул Леонид Волков, в том числе по ее защите от преследования со стороны государства. Компании должны понять, что в современных условиях им придется усложнить свой бизнес и не ставить бизнес-интересы выше прав человека: "Прочертить линию, за которой находятся права человека, куда сложнее и дороже, это требует анализа и денег. И ошибок было сделано много".
Волков указал на примеры того, как модераторы Facebook допускали высказывания, враждебные в отношении рохинджа в Мьянме, или блокировали контент по цензурным требованиям российского государства. Но, по мнению Волкова, сегодня, похоже, "бигтех начинает понимать, что государство - это не тот участник, которому можно доверять". И теперь центральный вопрос состоит в том, как этому можно сопротивляться, тем более что "аппетиты диктаторов растут".
В качестве примера возможной борьбы с блокировками сайтов он упомянул новый интернет-протокол, разрабатываемый компанией Alphabet, "благодаря которому все государственные блокировки, вводимые с 2011 года, перестанут работать". "Я от них не получил ответа, почему они этот протокол не вводят", - добавил Леонид Волков.
Его удивляет и расстраивает то, что западные социальные медиа спокойно мирятся с тем, что теряют аудиторию в России: "С 60 до 17 миллионов упала ежемесячная аудитория Instagram. Если бы они подумали, то нашли бы способ сопротивляться этому. И это было бы очень хорошо для независимых СМИ в России".
Волков также предложил задуматься над тем, чтобы найти технологическое решение для россиян, которые ищут доступ к свободным медиа, но не могут пользоваться VPN-сервисами, блокируемыми в России и к тому же недоступными из-за ухода ведущих платежных систем из РФ. "Вернуть Mastercard и Visa было бы хорошо, но если это нельзя, то потратьте эти деньги на другие технологии, россияне будут вам благодарны", - резюмировал Леонид Волков.
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