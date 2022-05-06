 В России после начала войны с Украиной заблокированы 3000 сайтов | Новости из Германии о России | DW | 06.05.2022

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Россия

В России после начала войны с Украиной заблокированы 3000 сайтов

В РФ после нападения Украину фактически введена военная цензура, сообщил правозащитный проект "Роскомсвобода". Пострадали новостные издания, соцсети, общественные организации, торговые и IT-компании.

Facebook и Instagram - среди ресурсов, доступ к которым в России ограничен

Facebook и Instagram - среди ресурсов, доступ к которым в России ограничен

В России после начала войны с Украиной фактически введена военная цензура: за это время в стране заблокированы более 3000 интернет-сайтов - новостные издания, социальные сети, общественные организации, торговые и IT-компании, сообщил в четверг, 5 мая, правозащитный проект "Роскомсвобода". Доступ к большинству онлайн-страниц был ограничен по требованию генеральной прокуратуры РФ.

Так, в марте генпрокуратура потребовала блокировать доступ к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram. Их владелец - компания Meta - была признана "экстремистской". В список запрещенных ресурсов попали и сайты многих СМИ. Некоторые, например "Медуза" и "Медиазона", были даже блокированы дважды на основании разных решений Генпрокуратуры.

Запрет онлайн-кинотеатров и пиратских сайтов

Авторы исследования отмечают, что иногда объяснить применение цензуры крайнеа сложно. В реестр запрещенных ресурсов были, к примеру, внесены несколько онлайн-кинотеатров и пиратских сайтов. "Роскомсвобода" полагает, что это было вызвано публикацией на данных сайтах информации проукраинского характера.

По той же причине под запрет подпали интернет-площадки торговых и IT-компаний, а также игровые сайты, в том числе сайт популярной игры S.T.A.L.K.E.R. 2 и сайт для игры в шахматы Chess.com.

"Роскомсвобода" отмечает, что блокировки начались еще до принятия так называемого "закона о фейках", вступившего в силу в начале марта. Согласно этому закону, распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ карается штрафом в размере до 1,5 млн рублей или лишением свободы на срок до 15 лет.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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