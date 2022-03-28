Каких цензурных и нецензурных успехов добился Роскомнадзор

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Роскомнадзор практически ежедневно блокирует информационные ресурсы в России. Несмотря на эти усилия, заставить россиян полностью отказаться от неугодных властям соцсетей и СМИ не удается.
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