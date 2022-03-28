Каких цензурных и нецензурных успехов добился Роскомнадзор

Война в Украине - 29.03.2022

Эвакуация мирных жителей из Запорожья. Также в фотохронике войны в Украине от 29 марта - освобожденный Тростянец, разрушения в Броварах, погибшие солдаты и мирные жители, беженцы в православном монастыре в Германии, хлеб для Киева и граффити "The Dream" в Барселоне.