 Сайты издания Bild и публициста Невзорова заблокированы в России | Новости из Германии о России | DW | 27.03.2022

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Россия

Сайты издания Bild и публициста Невзорова заблокированы в России

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам немецкого издания и российского публициста по требованию Генпрокуратуры РФ. Следственный комитет ранее открыл в отношении Невзорова уголовное дело.

Кабель на клавиатуре ноутбука

Роскомнадзор (РКН) заблокировал на территории России доступ к сайтам немецкой бульварной газеты Bild и публициста Александра Невзорова. Это следует из данных универсального сервиса РКН по проверке ограничения доступа к сайтам.Соответствующие требования в адрес ведомства Генеральная прокуратура РФ направила в субботу, 26 марта.

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России 22 марта возбудило уголовное дело в отношении Невзорова. Власти РФ усмотрели в его действиях признаки преступления, связанного с "публичным распространением фейков о действиях вооруженных сил Российской Федерации". Речь идет о материалах публициста в Instagram и YouTube, в которых он рассказывал об ударе российской авиации по роддому в Мариуполе.

Блокировки сайтов в России

С момента военного вторжения в Украину в России были заблокированы порталы иностранных социальных сетей Facebook, Twitter и Instagram, а также сайты ряда российских и иностранных СМИ. Кроме того, принятые в марте поправки в российское законодательство ввели ответственность за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Нововведения в кодексе об административных правонарушениях грозят штрафами от 30 тысяч до 1 миллиона рублей, а изменения Уголовного кодекса вводят возможное лишение свободы на срок до 15 лет.

Суды уже применяют новые нормы, указали 25 марта в своем докладе руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков и глава "Сетевых свобод" Дамир Гайнутдинов. К моменту его публикации было известно о более чем 200 административных дел в 54 городах страны. Возбуждено не менее 10 уголовных дел, в том числе четыре в отношении журналистов.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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