"Новая газета" приостановила работу до окончания войны в Украине

Российская "Новая газета" приостанавливает работу до прекращения войны в Украине. "Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге - до окончания "специальной операции на территории Украины", - говорится в заявлении, размещенном в понедельник, 28 марта, на сайте издания.

В "Новой газете" ожидали такого решения

Как указала пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова "Интерфаксу", с двумя письменными предупреждениями Роскомнадзора газета не может продолжать работать. При этом, по ее словам, редакция до сих пор не знает, в связи с чем вынесены оба предупреждения.

"За что - не знаем. Мы еще даже первого предупреждения на руки не получили. Поэтому про формулировку тоже не знаем. Они опять отправили сообщение о предупреждении в СМИ, а нам ничего не присылали, в руки ничего не давали", - указала она и добавила, что такого развития событий в редакции "ждали, но до последнего надеялись".

Ранее в тот же день Роскомнадзор сообщил о вынесении "Новой газете" второго письменного предупреждения об отсутствии маркировки организации-"иноагента" в одном из материалов издания.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в 2021 годуполучил Нобелевскую премию мира "за усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира".

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