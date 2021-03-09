Холодная война и железный занавес: откуда взялись эти понятия?

Что такое холодная война, известно всем: это глобальное противостояние - политическое, военное и идеологическое - двух систем, двух блоков, во главе которых стояли СССР и США. И началось оно сразу после Второй мировой войны. Биполярный мир с его несовместимыми идеологиями и концепциями характеризовался с западной точки зрения как противостояние свободы и демократии тоталитарной диктатуре, а также рыночной экономики - плановому хозяйству.

В Советском Союзе и ее сателлитах говорилось, что речь идет о борьбе социализма, который обеспечивает всестороннее развитие личности под руководством коммунистов, против империализма и капитализма с его безжалостной эксплуатацией трудящихся.

Но как возник термин "холодная война"? И когда он появился?

Мир без мира

Считается, что авторство этого ставшего историческим понятия принадлежит английскому писателю Джорджу Оруэллу, автору знаменитого романа "1984" - антиутопии, в которой блестяще описано тоталитарное государство. Но вот когда именно это понятие вошло в обращение? И когда, собственно, началась холодная война? На этот счет существуют разные мнения.

Впервые выражение "холодная война" появилась в статье Оруэлла "Ты и атомная бомба" 19 октября 1945 года в британском еженедельнике Tribune, который был близок к лейбористской партии. Идея, которую Оруэлл выдвигал в этой статье, казалась тогда спорной: в отличие от многих, он считал, что страшное ядерное оружие, грозящее уничтожением миру, вовсе не будет означать, что люди, осознав эту угрозу, вообще перестанут воевать. "Создание атомной бомбы не повернет историю вспять, а лишь усилит исторические тенденции последних десятилетий", - писал он.

Правда, замечал Оруэлл, ядерное оружие, скорее всего, положит на какое-то время конец большим войнам, но этот мир не станет "настоящим" миром, как мы его себе представляем. "Ужасающей стабильностью" эпоха обязана тому, что обладающие атомной бомбой сверхдержавы будут считать себя непобедимыми и находиться в состоянии "постоянной холодной войны с соседями".

Холодная война началась сразу после "горячей"

Оруэлл оказался проницательным, описав то, что потом назовут "стратегией ядерного сдерживания", которая приведет к глобальной гонке вооружений, но не допустит прямого столкновения США и Советского Союза. Мериться силами сверхдержавы будут на полях сражений в других странах мира: в Корее, Вьетнаме,Анголе, Берлине...

Советские и американские танки у Берлинской стены. 27 октября 1961 года

Более того: тогда, когда Джордж Оруэлл писал о холодной войне в будущем, она, собственно, уже началась. В Польше, например, Советский Союз стал сразу устанавливать коммунистическую диктатуру, хотя на Ялтинской конференции глав трех держав было решено провести в стране свободные выборы в сотрудничестве с польским эмигрантским правительством в Лондоне.

После окончания Второй мировой войны советские и британские войска должны были покинуть территорию Ирана (так называемый Южный Азербайджан). Но Сталин не торопился. Он отказался вывести оккупационные войска: уж очень соблазнительно было прибрать к рукам иранскую нефть. В декабре 1945 года была даже провозглашена просоветская Демократическая Республика Азербайджан.

Кроме того, в июле 1945 года Москва предъявила территориальные претензии к Турции и потребовала признать право СССР на создание военно-морской базы, которая должна была бы контролировать Дарданеллы.

Все это было оценено западными союзниками по антигитлеровской коалиции как угроза миру и нарушение договоренностей между победителями во Второй мировой войне. С другой стороны американцы, британцы и французы предпринимали шаги, которые Москва оценивала как враждебные. Так, например, Берлин, который был изначально разделен на четыре окупационные зоны, постепенно превращался в Западный, где власть принадлежала западным союзникам, и Восточный, которым управляла советская оккупационная администрация. В 1948 году в Западной Германии провели валютную реформу, которая должна была форсировать создание рыночной экономики. В ответ на это Сталин начал блокаду Берлина. Эскалация противостояния - налицо.

Когда опустился железный занавес?

Еще до этого, 5 марта 1946 года, Уинстон Черчилль выступил в Фултонесо своей знаменитой лекцией, в которой говорил об уже состоявшемся противостоянии между Западном и Востоком и о железном занавесе, которым Москва отгораживает свою зону влияния. "Это явно не та овобожденная Европа, за которую мы сражались. И не Европа, обладающая необходимыми предпосылками для создания прочного мира, - подчеркивал он, - Компартии... дорвались до власти во всех государствах Восточной Европы и получили неограниченный тоталитарный контроль".

Уинстон Черчилль

Нередко именно эту речь Черчилля, который к тому времени, кстати, уже не был премьер-министром Великобритании и выступал как частное лицо, считают "официальным" началом холодной войны. Но Черчилль лишь констатировал факты, а, кроме того, выражение "холодная война" в его выступлении не прозвучало.

Что касается "железного занавеса", то это понятие тоже придумал не Черчилль. Оно использовалось задолго до него. Во время Первой мировой войны это выражение часто употребляли журналисты, пафосно описывавшие противостояние враждебных сторон. А в 1917 году его использовал русский писатель Василий Розанов, писавший о том, что принесла большевистская революция: "С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русской Историей железный занавес". Спустя два года тогдашний французский премьер Клемансо обещал отгородить большевиков от "цивилизованной Европы" железным занавесом. И так далее.

Но вернемся к "холодной войне". Есть более или менее точная дата, когда это понятие было пущено, так сказать, в массовое обращение. 10 марта 1946 Джордж Оруэлл опубликовал еще одну статью в Observer - крупной британской воскресной газете, у которой было гораздо больше читателей, чем у лейбористского журнала. И в ней уже прямо написал о том, что Советский Союз начал вести против Великобритании холодную войну. Очень скоро это выражение подхватили все.

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