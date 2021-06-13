На конференции GMF в Бонне обсудят борьбу с фейками и безопасность журналистов

В Бонне в понедельник, 14 июня, под эгидой медиакомпании Deutsche Welle открылась ежегодная конференция Global Media Forum (GMF), проводимая под девизом "Прорыв и инновации". Среди прочего, участники форума, проходящего в 13-й раз, намерены обсудить борьбу с дезинформацией и популизмом. Пандемия COVID-19 особенно остро выражает общественную роль и ответственность СМИ.

Еще одной темой GMF станет личная безопасность журналистов. Этот вопрос вызывает растущую обеспокоенность представителей медиасферы не только в силу физических атак, но и действий правоохранительных органов. Сотрудники СМИ зачастую сталкиваются с давлением из-за своей расследовательской деятельности и вынуждены раскрывать данные собеседников, которые нередко становятся объектами преследований, нападений или подвергаются штрафам, отметила специальный докладчик ООН по вопросу о защите права на свободу мнений Ирен Хан.

В Бонне вручат премию Freedom of Speech Award

В рамках форума, сочетающего онлайн и офлайн-форматы, выступят канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), а также кандидаты на пост главы правительства - председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет (Armin Laschet) и сопредседательница партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock), а также известные представители гражданского общества, культуры и науки.

В рамках форума будет вручена премия Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award). В 2021 году награда присуждена журналистке Тоборе Овуори из Нигерии - автору расследований о торговле людьми.

Онлайн-трансляция конференции GMF-2021

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