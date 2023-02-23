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Гендиректор DW Петер Лимбург
Гендиректор DW Петер ЛимбургФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance
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Гендиректор DW: Россия должна проиграть в этой войне

Наталья Позднякова
40 мин. назад

В годовщину вторжения России в Украину генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург выразил солидарность с Украиной и резко осудил российскую агрессию.

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В годовщину российского вторжения в Украину генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg) выступил со специальным заявлением. "Год назад для всех нас закончилось время, когда мир в Европе был чем-то естественным. После окончания холодной войны мы надеялись, что война между Востоком и Западом больше никогда не станет реальностью", - говорится в начале его послания.

Несмотря на балканские войны 90-х годов, на все большее число миссий бундесвера за пределами страны, на теракты в Европе, настоящая угроза казалась весьма далекой, отметил Лимбург: "24 февраля 2022 года все изменило. Впервые за многие десятилетия мы в Германии снова испытали страх перед ракетами и авиаударами, страх перед Третьей мировой войной".  

"Этой войне нет оправдания"   

Гендиректор DW отметил, что в то время, как в Европе испытывают страх и тревогу, в Украине вот уже год гибнет множество людей - мирных жителей, военных, стариков, детей: "Они умирают, потому что президент Путин начал убийственную войну. Они умирают, потому что Россия ревизионистски и имперски решила игнорировать международное право. Этой войне нет оправдания". "Есть российские преступники и украинские жертвы", - заявил Лимбург, подчеркнув, что "мы солидарны с жертвами".

Он особо отметил ежедневную работу коллег в Украине, "которые идут на огромный риск, чтобы мир знал правду". "Это правильно, что Германия обеспечивает Украину всем, в чем она нуждается, - оружием, технической и материальной помощью. Мы сделали это в том, что касается информации", - указал Лимбург. 

"Мы продолжаем работать и надеемся на мир"

"Тот, кто сгибается перед диктатором, в конце потеряет не только свою свободу. Если говорить конкретно: Россия должна проиграть в этой войне", - заявил Петер Лимбург. При этом он подчеркнул необходимость вещания на русском языке: "Это чрезвычайно важно, особенно для тех в России, кто разделяет наши ценности. Они нуждаются в нас".   

Лимбург также призвал коллег разъяснять глобальные последствия агрессии. "Эта война может длиться еще очень долго. Но мы продолжаем делать свою работу и надеемся на мир", - подчеркнул в своем заявлении гендиректор DW Петер Лимбург.

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