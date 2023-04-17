Как искусственный интеллект изменяет наше общество

Из-за развития искусственного интеллекта миллионы людей могут лишиться работы или перестать различать где правда, а где ложь. Так ли это и как человек может удержать ситуацию под контролем?

Искусственный интеллект - не будущее из фантастических романов. Он уже стал неотъемлемой частью нашей жизни. Эксперты уверены, что его влияние на человечество и созданную нами реальность будет только расти. "Трудно сказать, на что ИИ не повлияет", - сказала в интервью DW Джудит Саймон (Judith Simon), профессор этики информационных технологий в Гамбургском университете. Как меняется наше общество, когда все больше и больше задач, которые ранее требовали человеческого интеллекта и участия, делегируют нейронным сетям, чат-ботам, алгоритмам и другим машинам?

Автоматизация труда - плюс или минус?

Больше и быстрее всего эффект присутствия ИИ ощущают на себе наемные рабочие. Согласно исследованию инвестиционного банка Goldman Sachs, до 300 миллионов рабочих мест по всему миру могут быть автоматизированы с помощью систем искусственного интеллекта. Особенно это касается промышленно развитых стран. Долгие годы считалось, что ИИ в первую очередь поможет автоматизировать и создать новую структуру работы низкоквалифицированных рабочих. В то же время научная работа или деятельность, приводящая к появлению новых знаний или творческих результатов, должна была оставаться относительно невосприимчивой к внедрению ИИ.

Искусственный интеллект закончил недописанную Десятую симфонию Бетховена Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/picture alliance

Но прогнозы не сбылись. Так называемые генеративные системы ИИ уже пишут тексты и картины, сочиняют симфонии, создают компьютерные коды и многое другое. Медиакомпании начинают делегировать простые журналистские задачи виртуальному разуму. Кинокомпании и рекламные агентства уже работают с саундтреками, созданными искусственным интеллектом. Авиакомпании используют его, чтобы предсказывать количество пассажиров, которые отменят или просто пропустят свой рейс, а также выявлять мошенничество при онлайн-бронировании.

Многие люди уже не раз сталкивались с чат-ботами. В некоторых ресторанах роботы выполняют задачи, которые раньше делали люди, например, развозят гостям заказанные блюда и забирают грязную посуду. Появились юридические фирмы, которые при помощи ИИ проводят юридические исследования и составляют контракты. Услугами ИИ стали активно пользоваться и мошенники - они генерируют точную копию голоса и даже плача или смеха человека, а затем вымогают у его близких крупные денежные суммы.

В то же время эксперты считают, что самые большие изменения еще впереди. Искусственный интеллект с легкостью может заменить практические все профессии - на обучение ему почти не потребуется времени, а работать он сможет без устали, пауз и выходных.

Но что делать с этой эффективностью? Теоретически можно воспользоваться ей для сокращения общего рабочего времени и улучшения качества жизни работающих людей. Однако профессор Саймон настроена скептически: "До сих пор в рекламе новых технологий всегда присутствовало обещание снизить рабочую нагрузку. Но на деле до этого так никогда и не дошло".

Угроза распространения дезинформации

Тот факт, что технология ИИ позволяет создавать убедительные подделки в кратчайшие сроки и с минимальными усилиями, также вызывает большие опасения. Эксперты предупреждают, что преступники и авторитарные режимы могут использовать эти системы для распространения дезинформации в интернете, тем самым оказывая влияние на общественное мнение. В настоящее время кампании по дезинформации осуществляются живыми людьми на так называемых фабриках троллей. Когда за подобные задачи возьмется искусственный интеллект, то масштаб возможной угрозы станет совершенно иным.

Что будет, если искусственный интеллект заменит "фабрики троллей"? Фото: Manuel Ruiz/Addictive Stock/IMAGO

Большинство современных систем ИИ анализируют огромные объемы данных. Это делает их очень эффективными во многих отношениях. Но исследования также показали, что системы могут воспроизводить или даже усиливать существующие негативные проявления в обществе - предубеждения, дискриминацию, расизм - если их не контролировать соответствующим образом.

Камень преткновения - отсутствие правовой базы

В марте 2023 года предприниматель Илон Маск и многие другие эксперты из индустрии искусственного интеллекта призвали к шестимесячному перерыву в работах по дальнейшему развитию ИИ. Это время должно быть использовано для разработки протоколов безопасности и создания правовой базы в этой области, говорится в открытом письме некоммерческой организации Future of Life Institute. Специалисты считают, что системы ИИ с интеллектом, не уступающим человеческому, могут представлять большие риски. Поэтому более мощные системы ИИ следует развивать только тогда, когда можно быть уверенными, что эффект от их использования будет положительным, а риск - управляемым.

Помимо гендиректора Tesla Маска, активно разрабатывающего системы ИИ, открытое письмо подписали более тысячи человек. В их числе - Эмад Мостак, глава ИИ-компании Stability AI и несколько разработчиков из DeepMind, дочерней компании Google по ИИ. Их поддержал и соучредитель Apple Стив Возняк. В Германии эту инициативу приветствовало общество технического надзора (TÜV-Verband), в задачи которого входит контроль и обеспечение технической безопасности продуктов, оборудования и услуг с помощью независимых экспертов. "Открытое письмо подтверждает необходимость политических действий с целью разработать четкое правовое регулирование систем искусственного интеллекта", - считает Йоахим Бюлер (Joachim Bühler), управляющий директор ассоциации TÜV.

Работа Джулиана ван Дикена, выполненная с использованием искусственного интеллекта Фото: Simon Wohlfahrt/AFP/Getty Images

Особую озабоченность у инициаторов вызывает так называемый генеративный ИИ. Так, большое внимание эксперты уделяют нейронной сети DALL-E. Она может генерировать высококачественные картинки по текстовому описанию и во всевозможных визуализациях - от реалистичных подобий фотографии до картин и эмодзи.

Внимательно наблюдают авторы письма и за стремительным развитием чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT - он умеет вести диалоги и создавать реалистичные тексты. Это, кроме прочего, делает его эффективным инструментом, например, для фишинга - интернет-мошенничества с целью получить личные данные интернет-пользователей. ChatGPT был запущен в конце ноября 2022 года, и за два следующих месяца аудитория его активных пользователей достигла 100 млн человек - это рекорд по росту числа посетителей среди всех приложений.

По мнению экспертов, подписавших открытое обращение, все разработчики продвинутого ИИ должны приостановить свою работу до появления соответствующих протоколов безопасности. А в случае невозможности быстрой приостановки властям следует вмешаться и ввести мораторий.

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