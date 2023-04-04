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Карикатура: мужчина с сигатерой во рту и ящиком с инструментами стоит перед трансформаторной будкой. На ней надпись: "Искусственный интеллект. Не влезай! Убьет!"
Фото: DW
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Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

43 мин. назад

Нейросети, ChatGPT и другие технологии искусственного интеллекта могут заменить человека. Это вызывает беспокойство экспертов. Но полностью исключать человеческий фактор еще рано. Карикатура DW.

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