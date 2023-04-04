Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Фото: DWЦифровые технологииГлобальные темыИскусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться43 мин. назад43 мин. назадНейросети, ChatGPT и другие технологии искусственного интеллекта могут заменить человека. Это вызывает беспокойство экспертов. Но полностью исключать человеческий фактор еще рано. Карикатура DW.https://p.dw.com/p/4Pg3aРекламаСмотрите также:Эксперт: возможно ли снять маски с омоноцев с помощью ИИ?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video