DW поговорила с чат-ботом ChatGPT об Александре Лукашенко, Светлане Тихановской, ядерном оружии РФ в Беларуси и войне в Украине.

В середине марта американская компания OpenAI анонсировала новую - четвертую - версию чат-бота ChatGPT, генеративного искусственного интеллекта. GPT-4 заметно превосходит предыдущие версии чат-бота, может еще лучше вести беседы на сложные темы, а также сочинять рассказы, делать презентации. Хотя нейросеть поддерживает белорусский (заметно хуже) и русский языки, американский чат-бот недоступен для пользователей с IP-адресами из Беларуси и России. DW решила задать нейросети несколько вопросов о политике, Лукашенко и Беларуси.

"Лукашенко - это политический деятель и бывший колхозник"

Стоит сразу оговориться, что как бесплатная, так и платная версия чат-бота обладает информацией по состоянию на сентябрь 2021 года. Данные собраны из открытых источников на разных языках, включая книги, научные статьи, новостные публикации. Но, как любая нейросеть, чат-бот обучается в режиме реального времени. Получая уточняющие вопросы от пользователей, нейросеть их учитывает, и в будущем ответы могут меняться. Даже на спорный вопрос о том, кто является президентом Беларуси.

Чат-бот ChatGPT называет Лукашенко президентом, а Светлану Тихановскую лидером белорусской оппозиции Фото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS/picture alliance

DW: Кто является президентом Беларуси?

GPT-4: Начиная с 1994 года и до настоящего времени, Александр Лукашенко является президентом Беларуси.

- Кто такой Александр Лукашенко?

Александр Лукашенко - это политический деятель и бывший колхозник, который возглавляет Беларусь с 1994 года. Он является одним из последних оставшихся в Европе авторитарных лидеров, управляющих страной с жесткой рукой и ограничивающих свободу слова, собраний и других политических свобод.

- Кто такая Светлана Тихановская?

Светлана Тихановская - белорусская оппозиционерка, ставшая известной в 2020 году как кандидат в президенты Беларуси, возглавляющая оппозицию из Литвы после спорных выборов и массовых протестов.

- А разве не она избранный президент Беларуси?

"Смелая, лидер оппозиции, вдохновляющая", - так характеризует Светлану Тихановскую чат-бот ChatGPT. Фото: Sergei Gapon/AFP/Getty Images

Светлана Тихановская не является официальным президентом Беларуси. Несмотря на то, что многие белорусы и международные наблюдатели считают, что она могла бы выиграть на президентских выборах 2020 года, официальные результаты выборов объявили победителем действующего президента Александра Лукашенко. Тихановская и ее сторонники, а также многие международные сообщества, считают эти выборы сфальсифицированными и не демократичными.

- Благодаря чему Лукашенко устоял у власти в 2020 году?

Благодаря жестким репрессивным мерам, поддержке России, разобщенности оппозиции, поддержке части населения и отсутствию замены.

- Как бы ты описал фигуру Лукашенко тремя словами?

Авторитарный, противоречивый, долгоправящий.

- А как насчет Светланы Тихановской?

Смелая, лидер оппозиции, вдохновляющая.

О войне в Украине и ядерном оружии РФ в Беларуси

В целом чат-бот создает впечатление сухого и крайне осторожного в своих оценках собеседника. На политические темы как полномасштабная война в Украине или размещение ядерного оружия РФ в Беларуси ChatGPT выдвигает лишь предположения.

- Участвует ли Беларусь в войне России против Украины?

На данный момент, то есть на конец марта 2023 года, нет официальной информации о том, что Беларусь участвует в войне России против Украины. Беларусь официально заявляет о своей нейтральности в конфликте и не поддерживает никакую из сторон. Однако отношения между Беларусью и Россией традиционно тесные, и эксперты не исключают возможность того, что Беларусь может оказывать логистическую и политическую поддержку России в конфликте.

- Какие последствия могут ждать Лукашенко, если он разместит российское ядерное оружие на территории Беларуси?

Это будет нарушением международного права и международных договоров о нераспространении ядерного оружия и может привести к серьезным последствиям для Лукашенко и для Беларуси в целом. Это может вызвать негативную реакцию со стороны международного сообщества и повлечь за собой санкции, включая экономические и политические ограничения. Кроме того, такой шаг может также привести к усилению напряженности в регионе и стать источником угрозы международной безопасности и мира.

"Отношения между Лукашенко и Путиным сложные, но в целом дружественные"

Глубокого политического анализа отношений Беларуси и России от чат-бота пока рано ждать - политологи могут спать спокойно. Но опираясь на открытые данные, GPT-4 может их анализировать и делать выводы по политическим вопросам - как развернуто, так и коротко.

- Находится ли Беларусь в зависимости от России?

По мнению нейросети, Беларусь зависит от России в нескольких областях, включая экономику, энергетику, политику и безопасность. Фото: Sergei Chirikov/POOL EPA/AP/dpa/picture alliance

Да, Беларусь в значительной степени зависит от России в нескольких областях, включая экономику, энергетику, политику и безопасность. Россия является крупнейшим торговым партнером Беларуси, а белорусская экономика в значительной степени зависит от экспорта в РФ. Беларусь также получает от России значительные поставки нефти и газа по субсидированным ценам. Кроме того, страны поддерживают взаимную политическую и военную поддержку, особенно в рамках Союзного государства.

- Как ты оцениваешь отношения Лукашенко и Путина?

Отношения между Лукашенко и Путиным можно охарактеризовать как сложные, но в целом дружественные. Они сотрудничают в области экономики, военного сотрудничества и политики. Однако, в прошлом у них были разногласия и иногда возникают напряженности в отношениях

Когда уйдет Лукашенко?

Хотя нейтросеть способна делать предположения, давать гарантированные прогнозы на будущее она, к сожалению, не умеет. А в своих оценках она кажется куда оптимистичнее того, что происходит в реальности.

- Как ты оцениваешь текущую ситуацию в Беларуси, по данным на 2023 год?

Как искусственный интеллект, я могу сообщить, что ситуация в Беларуси на 2023 год продолжает оставаться сложной и непредсказуемой. Продолжаются ограничения свободы слова и собраний, репрессии и давление на оппозиционных политиков, журналистов и активистов, а также отсутствие настоящей политической оппозиции и демократических институтов. Помимо этого, Беларусь продолжает зависеть от экономической поддержки России и рискует дальнейшей изоляцией со стороны международного сообщества из-за нарушений прав человека и демократических принципов. Однако, как и в случае с любой сложной ситуацией, есть вероятность возможных изменений и улучшений в будущем.

- Когда закончится война в Украине?

К сожалению, я не могу предсказывать будущее и точно сказать, когда закончится война в Украине. Это зависит от многих факторов, включая политическую ситуацию, международные отношения и решения конфликтующих сторон. Однако я могу сказать, что окончание войны в Украине требует политического решения, мирных переговоров и урегулирования всех спорных вопросов между конфликтующими сторонами.

- Когда уйдет Лукашенко?

Невозможно точно предсказать, когда Лукашенко уйдет с поста президента, так как это зависит от множества политических и социальных факторов, а также от внутренней и международной динамики.

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