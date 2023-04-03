  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Polen OpenAI führt leistungsstärkere GPT-4-KI-Technologie ein
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto/picture alliance
ПолитикаБеларусь

Когда уйдет Лукашенко - отвечает ChatGPT

Яна Карпова
38 мин. назад

DW поговорила с чат-ботом ChatGPT об Александре Лукашенко, Светлане Тихановской, ядерном оружии РФ в Беларуси и войне в Украине.

https://p.dw.com/p/4PZIx

В середине марта американская компания OpenAI анонсировала новую - четвертую - версию чат-бота ChatGPT, генеративного искусственного интеллекта. GPT-4 заметно превосходит предыдущие версии чат-бота, может еще лучше вести беседы на сложные темы, а также сочинять рассказы, делать презентации. Хотя нейросеть поддерживает белорусский (заметно хуже) и русский языки, американский чат-бот недоступен для пользователей с IP-адресами из Беларуси и России. DW решила задать нейросети несколько вопросов о политике, Лукашенко и Беларуси.

"Лукашенко - это политический деятель и бывший колхозник"

Стоит сразу оговориться, что как бесплатная, так и платная версия чат-бота обладает информацией по состоянию на сентябрь 2021 года. Данные собраны из открытых источников на разных языках, включая книги, научные статьи, новостные публикации. Но, как любая нейросеть, чат-бот обучается в режиме реального времени. Получая уточняющие вопросы от пользователей, нейросеть их учитывает, и в будущем ответы могут меняться. Даже на спорный вопрос о том, кто является президентом Беларуси.

Deutschland | Solidaritätsdemonstration mit der pro-demokratischen Bewegung in Belarus
Чат-бот ChatGPT называет Лукашенко президентом, а Светлану Тихановскую лидером белорусской оппозицииФото: Sachelle Babbar/ZUMAPRESS/picture alliance

DW: Кто является президентом Беларуси?

GPT-4: Начиная с 1994 года и до настоящего времени, Александр Лукашенко является президентом Беларуси.

- Кто такой Александр Лукашенко?

Александр Лукашенко - это политический деятель и бывший колхозник, который возглавляет Беларусь с 1994 года. Он является одним из последних оставшихся в Европе авторитарных лидеров, управляющих страной с жесткой рукой и ограничивающих свободу слова, собраний и других политических свобод.

- Кто такая Светлана Тихановская?

Светлана Тихановская - белорусская оппозиционерка, ставшая известной в 2020 году как кандидат в президенты Беларуси, возглавляющая оппозицию из Литвы после спорных выборов и массовых протестов.

- А разве не она избранный президент Беларуси?

ARCHIV | Schweden | Swjatlana Zichanouskaja
"Смелая, лидер оппозиции, вдохновляющая", - так характеризует Светлану Тихановскую чат-бот ChatGPT.Фото: Sergei Gapon/AFP/Getty Images

Светлана Тихановская не является официальным президентом Беларуси. Несмотря на то, что многие белорусы и международные наблюдатели считают, что она могла бы выиграть на президентских выборах 2020 года, официальные результаты выборов объявили победителем действующего президента Александра Лукашенко. Тихановская и ее сторонники, а также многие международные сообщества, считают эти выборы сфальсифицированными и не демократичными. 

- Благодаря чему Лукашенко устоял у власти в 2020 году?

Благодаря жестким репрессивным мерам, поддержке России, разобщенности оппозиции, поддержке части населения и отсутствию замены.

- Как бы ты описал фигуру Лукашенко тремя словами?

Авторитарный, противоречивый, долгоправящий.

- А как насчет Светланы Тихановской?

Смелая, лидер оппозиции, вдохновляющая.

О войне в Украине и ядерном оружии РФ в Беларуси 

В целом чат-бот создает впечатление сухого и крайне осторожного в своих оценках собеседника. На политические темы как полномасштабная война в Украине или размещение ядерного оружия РФ в Беларуси ChatGPT  выдвигает лишь предположения.

- Участвует ли Беларусь в войне России против Украины?  

На данный момент, то есть на конец марта 2023 года, нет официальной информации о том, что Беларусь участвует в войне России против Украины. Беларусь официально заявляет о своей нейтральности в конфликте и не поддерживает никакую из сторон. Однако отношения между Беларусью и Россией традиционно тесные, и эксперты не исключают возможность того, что Беларусь может оказывать логистическую и политическую поддержку России в конфликте.

- Какие последствия могут ждать Лукашенко, если он разместит российское ядерное оружие на территории Беларуси?

Это будет нарушением международного права и международных договоров о нераспространении ядерного оружия и может привести к серьезным последствиям для Лукашенко и для Беларуси в целом. Это может вызвать негативную реакцию со стороны международного сообщества и повлечь за собой санкции, включая экономические и политические ограничения. Кроме того, такой шаг может также привести к усилению напряженности в регионе и стать источником угрозы международной безопасности и мира.

"Отношения между Лукашенко и Путиным сложные, но в целом дружественные"

Глубокого политического анализа отношений Беларуси и России от чат-бота пока рано ждать - политологи могут спать спокойно. Но опираясь на открытые данные, GPT-4 может их анализировать и делать выводы по политическим вопросам - как развернуто, так и коротко.

- Находится ли Беларусь в зависимости от России?

Putin und Lukaschenko | Archivbild 2019
По мнению нейросети, Беларусь зависит от России в нескольких областях, включая экономику, энергетику, политику и безопасность.Фото: Sergei Chirikov/POOL EPA/AP/dpa/picture alliance

Да, Беларусь в значительной степени зависит от России в нескольких областях, включая экономику, энергетику, политику и безопасность. Россия является крупнейшим торговым партнером Беларуси, а белорусская экономика в значительной степени зависит от экспорта в РФ. Беларусь также получает от России значительные поставки нефти и газа по субсидированным ценам. Кроме того, страны поддерживают взаимную политическую и военную поддержку, особенно в рамках Союзного государства.

- Как ты оцениваешь отношения Лукашенко и Путина?

Отношения между Лукашенко и Путиным можно охарактеризовать как сложные, но в целом дружественные. Они сотрудничают в области экономики, военного сотрудничества и политики. Однако, в прошлом у них были разногласия и иногда возникают напряженности в отношениях

Когда уйдет Лукашенко?

Хотя нейтросеть способна делать предположения, давать гарантированные прогнозы на будущее она, к сожалению, не умеет. А в своих оценках она кажется куда оптимистичнее того, что происходит в реальности.

- Как ты оцениваешь текущую ситуацию в Беларуси, по данным на 2023 год?

Как искусственный интеллект, я могу сообщить, что ситуация в Беларуси на 2023 год продолжает оставаться сложной и непредсказуемой. Продолжаются ограничения свободы слова и собраний, репрессии и давление на оппозиционных политиков, журналистов и активистов, а также отсутствие настоящей политической оппозиции и демократических институтов. Помимо этого, Беларусь продолжает зависеть от экономической поддержки России и рискует дальнейшей изоляцией со стороны международного сообщества из-за нарушений прав человека и демократических принципов. Однако, как и в случае с любой сложной ситуацией, есть вероятность возможных изменений и улучшений в будущем.

- Когда закончится война в Украине?

К сожалению, я не могу предсказывать будущее и точно сказать, когда закончится война в Украине. Это зависит от многих факторов, включая политическую ситуацию, международные отношения и решения конфликтующих сторон. Однако я могу сказать, что окончание войны в Украине требует политического решения, мирных переговоров и урегулирования всех спорных вопросов между конфликтующими сторонами.

- Когда уйдет Лукашенко?

Невозможно точно предсказать, когда Лукашенко уйдет с поста президента, так как это зависит от множества политических и социальных факторов, а также от внутренней и международной динамики.

Смотрите также: 

Жизнь под репрессиями: как белорусам пережить Лукашенко?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Ждет ли Беларусь кровавая гражданская война, если Лукашенко не уйдет добровольно?

Ждет ли Беларусь кровавая гражданская война, если Лукашенко не уйдет добровольно?

Лукашенко стал соучастником путинской войны в Украине, а Беларусь - соагрессором вопреки воле белорусского народа, говорит лидер оппозиции Светлана Тихановская. Она уверена, что режим в Минске сохраняет власть лишь благодаря репрессиям. Тихановская надеется на мирные перемены в Беларуси. Она видит задачу оппозиции в том, чтобы оказать максимальное давление на Лукашенко.
Политика21 марта 2023 г.26:01 мин.
Алесь Беляцкий

ПЕН-клуб назвал самую опасную страну

ПЕН-клуб назвал самую опасную страну

Международная организация ПЕН-клуб подвела итоги 2022 года. На писателей, поэтов и публицистов было совершено более сотни нападений.
Культура21 марта 2023 г.
Белорусский писатель Саша Филипенко

Саша Филипенко: Нам нужно забрать русский язык у Путина

Саша Филипенко: Нам нужно забрать русский язык у Путина

Белорусский писатель Саша Филипенко не удивлен, что в России люди не выходят на протесты. Он боится, что война в Украине превратится в долгий конфликт. И сожалеет, что Запад совсем забыл про Беларусь. Интервью DW.
Культура13 марта 2023 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

В помещении кафе, где произошел взрыв

Что известно о взрыве на встрече с "военкором" в Петербурге

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

В Болгарии пройдут пятые выборы в парламент за два года. На фото: экс-глава правительства Бойко Борисов

Выборы в Болгарии. Почему они важны для ЕС и для Украины

Выборы в Болгарии. Почему они важны для ЕС и для Украины

Политика2 апреля 2023 г.
Роман Василенко

Замглавы МИД Казахстана: Мы хотим помочь прекратить войну

Замглавы МИД Казахстана: Мы хотим помочь прекратить войну

Политика2 апреля 2023 г.
Российская ракета в поле под Черниговом

Провал зимнего наступления РФ и все события 402-го дня войны

Провал зимнего наступления РФ и все события 402-го дня войны

Конфликты1 апреля 2023 г.
Сергей Рахманинов

Михаил Шишкин: Надо защитить Рахманинова от Путина

Михаил Шишкин: Надо защитить Рахманинова от Путина

Культура1 апреля 2023 г.
Женщина топлес в бассейне

Топлес-активистки - об особенностях равноправия в Германии

Топлес-активистки - об особенностях равноправия в Германии

Права человека1 апреля 2023 г.
Обломок ракеты в пшеничном поле, Харьковская область, 19 июля 2022 года

Импорт сельхозпродукции в ЕС: чем возмущены соседи Украины

Импорт сельхозпродукции в ЕС: чем возмущены соседи Украины

Конфликты1 апреля 2023 г.
На главную страницу