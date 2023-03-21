ПЕН-клуб назвал самую опасную страну

Международная организация ПЕН-клуб подвела итоги 2022 года. На писателей, поэтов и публицистов было совершено более сотни нападений.

В 2022 году было зарегистрировано 115 нападений на писателей, поэтов и журналистов, сообщил во вторник, 21 марта, немецкий ПЕН-центр в Дармштадте со ссылкой на данные головной организации, объединенные в так называемый Case List-2022 . "Ввиду ситуации в таких горячих точках, как Украина и Иран, легко можно было упустить из виду репрессии, которым подвергаются писатели и журналисты по всему миру: в Бахрейне, Египте, Китае или Зимбабве", - говорится в сообщении международной правозащитной неправительственной организации.

В Беларуси, отмечает ПЕН-клуб, писатель, лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий (на фото) недавно был приговорен к 10 годам лишения свободы "только за то, что основал правозащитную организацию". В Турции меценат, инициатор культурных проектов, издатель Осман Кавала, а также политик и писатель Селахаттин Демирташ остаются за решеткой, несмотря на просьбы Европейского суда по правам человека об их освобождении.

Мексика - самая опасная страна в мире для репортеров, находящаяся за пределами зон активных боевых действий: в 2022 году там было убито 13 журналистов. В Украине война унесла жизни 15 журналистов, сообщает ПЕН-клуб со ссылкой на Комитет защиты журналистов (CPJ).

Больше всего атак на писателей, журналистов и поэтов было совершено в Северной и Южной Америке, далее следует Европа и Центральная Азия, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Африка.

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