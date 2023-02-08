Суд в Минске по делу Беляцкого и "Весны": что происходит

На судебном процессе по делу нобелевского лауреата Алеся Беляцкого и других правозащитников считают их поездки в Вильнюс и читают переписку. Среди обвинений - помощь белорусам, попавшим под репрессии.

9 февраля в суде Ленинского района Минска состоятся прения сторон в рамках уголовного дела, по которому обвиняемыми проходят глава правозащитного центра "Весна" и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий, правозащитники Валентин Стефанович, Владимир Лабкович и (заочно) Дмитрий Соловьев. Затем прокурор запросит срок наказания.

Известно, что правозащитникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы - их обвиняют в контрабанде денег и "финансирование протестов" в Беларуси в виде помощи лицам, пострадавшим от преследований по политическим мотивам. Дело рассматривают с начала января. DW узнала у родных и коллег правозащитников подробности судебного процесса и обвинений.

"Сделано все, чтобы правозащитники не чувствовали поддержки"

Суд сделали открытым для публики, но сначала посетитель пройдет два наряда милиции, у него дважды перепишут данные, на входе в зал - досмотрят, снимая на камеру, а дверь следом закроют на ключ. Делать записи и фото нельзя. Насколько открытым является суд, показала история уже в первый день процесса: Екатерина Яньшина из российского "Мемориала" побывала на слушаниях в зале суда, а на выходе ее задержали, дали 15 суток административного ареста за хулиганство, после чего посадили на самолет в Москву.

Валентин Стефонович и его семья (фото из архива) Фото: Privat

Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лабковича, напомним, задержали в июле 2021 года. В начале 2023-го родные и друзья смогли увидеть их впервые за полтора года - на фото в госСМИ. "Мы с детьми уже полтора года в Грузии. Мужа я увидела, но услышать не смогла, голосов на видео нет", - делится жена Валентина Стефановича Алина. У супругов трое детей. - Информации мало. Людей в зал пускают, но им нельзя даже улыбаться, не говоря уж о разговорах. Максимум - зрительный контакт... Сделано все, чтобы они не чувствовали поддержки, чтобы закрыть процесс от общества".

Алина с мужем переписывается, хотя письма доходят плохо: "Сейчас они днями в суде, это тяжело - их везут из СИЗО, в наручниках, потом проверка с раздеванием, целый день - процесс, в перерыве кормят каким-то бутербродом… Физически и морально сложно, Валентин падает по вечерам от усталости". Владимиру Лабковичу в суд несколько раз вызывали скорую из-за высокой температуры, но процесс не остановили. Жена Алеся Беляцкого Наталья Пинчук, которая ездила от его имени получать Нобелевскую премию мира и произнесла на церемонии вручении речь, закончив ее словами "Жыве Беларусь", также находится за границей.

По словам юриста правозащитного центра "Весна" Павла Сапелко, вручение Нобелевской премии одному из подсудимых на характере процесса не сказалось. Лауреат премии и его коллеги содержатся в одинаковых условиях, им инкриминируют одинаковые статьи УК. В октябре, когда стало известно о премии, соратники правозащитников узнали и о том, что обвинение тем ужесточили - появилась статья о контрабанде.

Руки скованы, в родном языке отказано, "оружие защиты" - стержень от ручки

"Я очень сильным себя чувствую сейчас, - написал в дошедшем до супруги во время суда письме Валентин Стефанович. - Я не сдамся никогда. Я их не боюсь. Верю, что скоро мы все увидимся и обнимемся". По его словам, суд идет в ускоренном режиме. За месяц зачитали все материалы по делу - 284 тома. "Это расправа над правозащитниками под видом правосудия. Неправомерный суд в неправовом государстве", - отмечает Павел Сапелко и обращает внимание на то, в какой обстановке проходит процесс.

Подсудимые правозащитники находятся в клетке, в наручниках, в руках им едва можно удержать тетрадку и стержень от ручки - ручку брать нельзя. "Это нарушение принципа презумпции невиновности и демонстрация жестокости против оппонентов. Можно вспомнить адвокатов Беляцкого, которые лишились лицензии", - добавляет Сапелко.

Суд отклонил все ходатайства подсудимых, включая просьбу о снятии наручников, и не дал времени для полного ознакомления с делом - Алесь Беляцкий объяснил, что не успел прочитать 70 томов. Для Беляцкого одним из важнейших требований было ведение процесса на белорусском языке. В этом также было отказано. "Я расцениваю это как пренебрежение к белорусскому языку со стороны суда и прокуратуры", - заявил он (цитаты Алеся Беляцкого - в переводе на русский. - Ред.).

За помощь потерпевшим от репрессий - уголовное наказание

По ходу расследования угловного дела его содержание сильно поменялось. В начале 2021 года обвиняемым инкриминировали "финансирование действий, грубо нарушающих общественный порядок". В июле добавилась статья УК о неуплате налогов, но к октябрю 2022 года она исчезла - и появилась контрабанда денег. "Не потому ли, что по статье УК о налоговых нарушениях срок наказания от 3 до 7 лет, а по статье "контрабанда" - от 7 до 12?" - уточнил у прокурора нобелевский лауреат.

Алесь Беляцкий и Павел Сапелко (фото из архива) Фото: DW/P. Bykovsky

На суде озвучили, сколько раз правозащитники с 2016 года ездили за границу. По версии обвинения, они "с помощью других лиц” привезли из Литвы не менее 201 тысячи евро и 54 тысяч долларов для "Весны" и других организаций. Отсюда - "контрабанда организованной группой" (ч. 4 ст. 228 УК РБ)."Зачитывание в суде разговоров между сотрудниками "Весны", их личной переписки - это пыль в глаза, чтобы придать обвинению вес. Доказательство контрабанды - совсем другое. И, насколько я вижу, их не добыли и не представили", - указывает Павел Сапелко.

Второе обвинение - помощь подвергшимся преследованию по политическим мотивам белорусам с мая 2020 года, например, оплата их штрафов или адвокатов. По мнению обвинения, так "весновцы" готовили граждан "для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" (ч. 2 ст. 342 УК). Доказательствами тут, например, стал сбор певицей из Польши Анастасией Некрасовой в 2020 году денег на оплату штрафов для белорусских женщин.

В свою очередь, Алесь Беляцкий сообщил, что такими выплатами занимался фонд BY_HELP, но возмутился самим обвинением: "Криминализация помощи жертвам политических репрессий, которая произошла после мая 2020 года, - аморальна и бесчеловечна. В традициях белорусского народа - помогать людям в беде".

В чем особенность обвинений и суда?

В правовом государстве такого процесса просто не было бы, уверен Павел Сапелко. По его словам, ключевой момент - в том, что саму работу правозащитников в Беларуси объявили вне закона, нарушая право на свободу собраний и ассоциаций.

"Что такое "Весна"? Организацию произвольно лишили регистрации в 2003 году, о чем дважды заявил Комитет ООН по правам человека и напомнил властям Беларуси, что это нарушение нужно устранить, - продолжает Сапелко. - Государство поставило организацию в условия, когда она не может осуществлять свою деятельность без формальных нарушений. И еще надо понять, были ли нарушения".

Алесь Беляцкий на суде подчеркнул, что многолетнее преследование правозащитников в Беларуси политически мотивировано. И напомнил, что Минюст несколько раз отказал "Весне" в регистрации. Своей вины подсудимые не признают. Родные и коллеги правозащитников не надеются на позитивный исход дела. Ждут, какая именно цифра - от 7 до 12 лишения свободы - будет в итоге в приговорах. "Но я надеюсь и верю, что все это закончится для Беларуси, для Валентина раньше, чем пройдут их сроки", - заключила Алина Стефанович.

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