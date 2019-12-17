Искусственный интеллект сочиняет музыку Бетховена

Алгоритмы давно уже управляют производственными процессами и задают тон в повседневной жизни. И даже творчество, считавшееся долгое время непосильной для искусственного интеллекта сферой человеческой деятельности, уступает натиску машин. После того, как компьютеры завершили незаконченные сочинения Густава Малера (Gustav Mahler) и Франца Шуберта (Franz Schubert), настала очередь Десятой симфонии Людвига ван Бетховена (Ludwig van Beethoven). Мировая премьера произведения немецкого композитора, сохранившегося лишь в отдельных набросках и реконструированного с помощью искусственного интеллекта, состоялась спустя почти 195 лет после смерти Бетховена в Бонне, городе, где он родился в 1770 году.

Компьютер научили сочинять музыку в стиле Бетховена

Бетховен не успел закончить Десятую симфонию до своей смерти в Вене в 1827 году и оставил лишь несколько коротких набросков и заметок в своих черновиках. На их основе группа экспертов, в которую входили музыковеды и программисты, разработали программу c использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ), чтобы заполнить пробелы в имеющемся фрагментарном музыкальном материале и сделать его доступным для исполнения.

Так выглядят рукописные черновики Бетховена

"Надо полагать, что Бетховен делал заметки в тот момент, когда у него появлялись новые идеи. Иногда он их записывал словами, а иногда нотами", - говорит Маттиас Рёдер (Matthias Röder), директор Института Караяна в Зальцбурге и руководитель международного проекта по реконструкции Десятой симфонии с применением искусственного интеллекта. Отталкиваясь от этого фрагментарного материала, машина и эксперты вместе думали, как бы Бетховен продолжил уже записанные им такты музыки.

Машина, которую научили сочинять как Бетховен, вложив в ее "интеллект" другие произведения композитора и музыку его современников, делала предложения. Эксперты рассматривали варианты возможного дальнейшего звучания фрагментов, выбирали наиболее оптимальный и закладывали его обратно в систему.

"Искусственный интеллект предлагает 20 или даже 100 различных версий продолжения. И это очень интересно, потому что каждая версия имеет право быть, если алгоритм хорошо работает", - говорит профессор Роберт Левин, музыковед из Гарвардского университета.

Бетховенский оркестр исполнил Десятую симфонию Бетховена

На концерте в Бонне 9 октября была представлена лучшая реконструированная версия предполагаемой незавершенной симфонии № 10 ми-бемоль мажор в исполнении боннского городского Бетховенского оркестра под управлением дирижера Дирка Кафтана (Dirk Kaftan). Гости музыкального вечера встретили музыку продолжительными восторженными аплодисментами.

Экспоненциальные возможности искусственного интеллекта

Эксперты проекта, между тем, подчеркивают, что они никоим образом не пытались посеять сомнения в уникальности музыкального гения Бетховена. Реконструкция Десятой симфонии с помощью технологии искусственного интеллекта была в первую очередь экспериментом, призванным показать возможности творческого сотрудничества человека и компьютера. Дирижер Дирк Кафтан самолично погасил ожидания, заявив: "Если в двух словах, то это не Бетховен".

Тем не менее, эксперты и компьютеры создали произведение, которое вполне могло бы по своему звучанию родиться под пером самого Бетховена. "Да, компьютер использует алгоритмы. Но и человек тоже опирается на свой жизненный опыт и приобретенные знания и навыки. Машина и человек не так уж и далеки друг от друга", - отмечает музыковед Роберт Левин. Как показал этот эксперимент, они прекрасно дополняют друг друга. Можно, например, продолжает руководитель проекта Маттиас Рёдер, не только создать искусственные интеллекты, владеющие мелодикой "Битлз" и Моцарта, но и скрестить их между собой. Потенциал технологии огромен, а "спектр ее возможностей экспоненциально расширяем".

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