Как помочь себе и другим во времена репрессий

Как не испытывать вину от того, что ты - на свободе, когда многие белорусы - нет, и не сойти с ума от плохих новостей. Мнение Вики Биран.

Берлин, октябрь 2020 года Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Специально для рубрики "Беларусь. Перспективы" Вика Биран написала комментарий о том, каким сейчас должен стать активизм. Обсудить ее мнение и поделиться своим можно под соответствующим постом в телеграм-канале "DW Беларусь" .

Восемь лет своей жизни я гордо носила звание ЛГБТ- и квир-активистки. Вместе с тогдашними единомышленниками и единомышленницами я делала крупнейший в Беларуси сайт для квир-сообщества MAKEOUT, организовывала фестивали, раздавала интервью, бесконечно нетворкилась, придумывала публичные заявления и генерировала идеи… Звание активистки придавало мне сил и открывало дверцу в мир таких же обаятельных, пусть и постоянно усталых романтиков, которые горят своим делом и хотят делать мир лучше.

Сегодня мне примерно наплевать на мир, я не называю себя активисткой и не обещаю помочь определенным социальным группам, будь то "ЛГБТ" или "белоруски", или "женщины". Сегодня я, после обязательных работы и учебы, стараюсь найти силы помочь социальной группе "мои друзья", несколько из которых сидят в тюрьме, еще несколько - в лагере для беженцев, и еще парочка - пытаются найти работу, квартиру, вид на жительство, желание жить - все сразу или по отдельности.

Помогать друзьям - это не активизм. Помогать друзьям - это моральный долг, забота и то самое феминистское сестринство, которые, конечно, можно теоретизировать в академических категориях, но куда полезнее сегодня, пожалуй, - практиковать.

Привилегии важно замечать

Вопроса "в чью сторону практиковать заботу" не стоит. В первую очередь - в свою, конечно. Наверняка развивающаяся культура психотерапии и порой излишне либеральных "практик самозаботы" уже постучалась в ваши двери, но если нет — вот, на всякий случай, напоминалочка. Для качественной жизни, кроме всего прочего, необходимы физические нагрузки, которые помогают выбраться из головы, где после чтения новостей часто застреваешь и прогоняешь пять раз по кругу тревожные мысли о том, за кем уже пришли, а за кем еще придут.

Банально, но факт: чертовски важна здоровая еда, для которой нужно найти продукты, выбрать рецепты, все это приготовить - и потом медленно и спокойно употребить, желательно в компании с подружкой. Про подружек и друзей, кстати, очень важно не забывать, ведь общение с ними помогает выйти из категории "полезное" в категорию "приятное", а ведь это уже совсем другие измерения.

Романтические отношения, говорят, тоже требуют серьезной инвестиции ресурсов - а там, глядишь, и здоровая близость, или секс, или просто возможность вместе полениться с подгруженным к выходным сериалом. Можно еще творческую реализацию сюда вписать, но это уже, конечно, роскошь.

Внушительный список получился, не правда ли? Сама в шоке. Но это только потому, что я пишу его из редкой по сегодняшним временам ситуации, где я белоруска - и у меня есть документы, дом, работа, знание языков, и я не ожидаю, что на мою комнату упадет ракета или в дверь постучатся силовики. Все это - огромная привилегия, и если я что-то полезное из активизма и вынесла, так это то, что привилегии важно замечать, важно их ценить, важно ими делиться и при идеальном раскладе - еще и не стесняться их.



И вот когда вся эта внутренняя работа уже проведена, когда мы можем сказать, что мы устойчивы, готовы помогать не из чувства вины или глубокого кризиса, на арену выходит она - забота о других. Забота сегодня - это новый активизм.

Вика Биран Фото: Alexandra Kononchenko

Быть рядом без обещаний свернуть горы

Чтобы отправить из Германии посылку правозащитнице в СИЗО в Минск, которая, как и тысячи других политзаключенных, оказалась там по совершенно надуманным причинам, вовсе не обязательно быть активисткой. Нужно другое - например, понимать, что человеку с веганской диетой и стойкими убеждениями там попросту нечего есть и запасы еды необходимо постоянно пополнять извне. Еще важно "победить" сайт немецкой почты. Ты покорно нажимаешь "копировать" и "вставить" и веришь, что однажды победишь ты, а не система, и посылка будет оформлена, доставлена, и та самая веганка в СИЗО сможет съесть что-то вкусное. Она то ли из-за невезения, то ли из-за мести диктатора, то ли из-за чего-то, что вовсе нельзя объяснить, оказалась сейчас за решеткой. Она - а не ты. Твой спектр возможностей гораздо более широкий, чем у нее. Используй это!

Для того, чтобы организовать двум молодым мамам из Беларуси ночлег на первое время в Германии (пока они будут думать, как жить дальше), тоже не нужно быть активисткой или даже иметь в распоряжении несколько свободных гостевых комнат. Достаточно быть, например, такой же мамой, которая имеет представление о жизни с ребенком и чемоданами в новом большом городе без планов на будущее, а также - диван, которым она готова на время поделиться.

Поделиться не потому, что потом об этом можно будет написать пост и собрать кучу лайков, получить грант на адвокацию прав лесбиянок или съездить на активистскую конференцию, но просто - по доброте душевной. Женской доброте, сестринской, солидарной.

Война, репрессии, вынужденная миграция активировали потребность в заботе. Огромное количество людей находятся в трагических обстоятельствах и каждый день борются за выживание и сохранение собственного достоинства. Список проблем бесконечный, многие из них носят структурный, системный характер, и для их разрешения потребуются годы.

А пока мы ждем эти годы - можно попробовать быть рядом друг для друга без обещаний свернуть горы, освободить всех политзаключенных, уничтожить дискриминацию, остановить войну, но хотя бы - не выбрасывать в мусорку консервные банки или изредка писать письма тем, кто пока еще может их получать.

Вика Биран, изучает культурологию во Франкфурте-на-Одере, администрирует журналистские проекты в медиа НГО n-ost, поддерживает ЛГБТ- и фемдвижения.

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