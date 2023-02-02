Если картину рисует робот

Внимание мировой общественности недавно привлекло два события: австралийский певец Ник Кейв резко выступил против созданной искусственным интеллектом песни "в стиле Ника Кейва", объявив, что это "чушь собачья". А три художницы в США подали коллективный иск против нескольких компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Они обвиняют их в краже идей!

Без сомнений: искусственный интеллект проникает в мир творчества. С какими последствиями еще предстоит столкнуться? Художники уже сейчас переживают за свое авторство, а арт-рынок заключает первые сделки с участием искусственного интеллекта. Компьютерное искусство заполняет музейные экспозиции. Многие задаются вопросом, как искусственный интеллект собирается изменить само творчество?

Именно женщина-робот Аи-Да (Ai-Da) произвела фурор на Венецианской биеннале искусств в 2022 году. Первый в мире человекообразный робот-художник рисовала с помощью искусственного интеллекта. Принцип прост: камеры в ее глазах сканируют местность, алгоритмы обрабатывают информацию и позволяют роботизированной руке рисовать портреты людей. Создатель Аи-Ды британец Эйден Миллер разработал ее вместе с командой ученых-компьютерщиков, экспертов по робототехнике и дизайнеров. Каждая работа Аи-Ды уникальна, но искусство ли это?

Когда на смену художникам придут роботы

Музей дизайна Vitra под Базелем назвал свою текущую выставку "Привет, робот". Ее тема - взаимоотношения между человеком и машиной. "Что в первую очередь интересует людей в робототехнике и искусственном интеллекте, так это очень старое человеческое стремление поиграть в бога", - считает куратор Амели Кляйн (Amelie Klein). В ее шоу также есть робот, который пишет манифесты. "Этот робот на самом деле глуп. Он владеет тремя языками, в него вкачали словарь, правила грамматики и синтаксиса, но он не понимает, что именно он пишет", - подчеркнула Амели Клейн в интервью DW.

Мечта об искусственном существе играет важную роль и в кинематографе, движимым очарованием и страхом перед роботами, андроидами и искусственным интеллектом. Научно-фантастические фильмы от "Метрополиса" до "Бегущего по лезвию" и "Матрицы" - наглядные примеры этого.

Но грань между искусственным интеллектом и человеческим творчеством тонка. А вдруг машины разгадают одну из тайн человеческого образа жизни - способность испытывать эмоции и преобразовывать их в искусство? "Машина не может чувствовать. Это не изменится и в обозримом будущем", - успокаивает нас Маттео Крис (Matteo Kries), директор Музея дизайна Vitra.

Австралийский певец Ник Кейв Фото: Ferdy Damman/AFP/Getty Images

В этом убежден и австралийский певец Ник Кейв. Один из его фанатов прислал ему песню, созданную искусственным интеллектом, в "стиле Ника Кейва". Песня без названия состоит из трех строф. Припев переводится как "Я грешник, я святой. Я тьма, я свет. Я охотник, я добыча. Я дьявол, я искупитель". Кейв отреагировал резко: искусственный интеллект мог написать речь или проповедь, но не "настоящую" песню. Его песни возникают из страданий, из "сложной внутренней борьбы". Искусственный интеллект не может этого предложить. "Алгоритмы не способны чувствовать, а компьютеры еще не научились страдать", - подчеркивает Кейв на своем сайте.

Искусственный интеллект в искусстве

В 2016 году в Нидерландах появился совершенно новый Рембрандт: он был написан с помощью искусственного интеллекта "в стиле голландского мастера". Компьютерная программа была снабжена данными из 346 "настоящих" картин Рембрандта, рассчитанных бесчисленными алгоритмами от команды программистов, рекламщиков, ученых из Делфтского технического университета и экспертов по искусственному интеллекту из Microsoft.

То, что специальные компьютерные программы, такие как "Midjourney", "Dall-E" и "Stable Diffusion" могут делать в области изображений, искусственный интеллект "Chat GPT", разработанный Open AI, делает с текстовым контентом: ведет беседы, отвечает на вопросы и пишет тексты разного содержания и форматов. Учителя в школах и университетах сообщают, что учащиеся все чаще используют это программное обеспечение.

Еще в 2018 году произведение искусства, созданное искусственным интеллектом, впервые добилось солидного успеха в продажах: "Портрет Эдмонда де Белами" (Edmond De Belamy), написанный с помощью алгоритма, который ранее собрал информацию об особенностях 15 000 картин разных эпох, был продан на аукционе дома Christie’s за 432,5 тыс. долларов США.

Французский творческий коллектив Obvious предоставил выдуманное генеалогическое древо семьи De Belamy в золотой рамке, а вместо подписи художника - алгоритмическую формулировку.

У кого авторские права?

Но кому тогда принадлежит произведение, созданное машиной, предварительно обученной на миллионах изображений и текстах, защищенных авторским правом? Кто создал уникальное интеллектуальное достижение? Кто автор искусственного интеллекта - программисты? Почему это не Пикассо или Рембрандт, Ван Гог и другие художники и писатели, чьи работы предоставили данные для машин или роботов?

Красочные игрушечные роботы в Музее дизайна Vitra Фото: Andreas Sütterlin

Маттео Крис (Matteo Kries), директор Музея дизайна Vitra, не верит, что искусственный интеллект когда-либо сможет заменить эмоциональный аспект искусства и творчества. Однако Винцент Бриц (Vinzent Britz), арт-директор, дизайнер и преподаватель Берлинского университета искусств, сравнивает нынешнюю ситуацию с переходом от классической живописи к фотографии: "Было сопротивление, люди говорили: это не искусство, это фото, это плагиат". Однако фотография утвердилась как вид искусства. "И я полагаю, что то же самое будет и с искусственным интеллектом", - предположил Бритц в интервью DW.

Тем временем три американские художницы Сара Андерсен, Келли МакКернан и Карла Ортис подали коллективный иск в против Stability AI, Midjourney и Deviant Art. Они требуют возмещения убытков и "судебного запрета для предотвращения ущерба в будущем". Их адвокат Мэтью Баттерик на своем сайте пишет о том, что судебный процесс - это еще один шаг, "чтобы сделать искусственный интеллект справедливым и этичным для всех". Но до этого, кажется, еще очень далеко.

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