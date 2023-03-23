Фактчекинг: Нет, Путин не преклонял колени перед Си

В Сети распространилась фотография, которая, якобы, сделана во время визита Си Цзиньпина в Россию. Действительно ли Владимир Путин преклонил колени в знак почтения перед Си? Нет, это фейк.

Визит главы Китая Си Цзиньпина в Россию был в центре внимания международных СМИ. Демонстративная близость между китайским лидером и президентом России Владимиром Путиным и новый договор, подписанный между двумя странами, рассматриваются как признаки стратегического углубления партнерства между Пекином и Москвой. И это в то время, когда Запад призывает Китай четко дистанцироваться от России, не в последнюю очередь из-за ордера на арест Путина, выданного Международным уголовным судом.

Глава КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в Кремле Фото: SERGEI KARPUKHIN/AFP

На этом фоне бурные обсуждения в социальных сетях вызвала вирусная фотография, на которой, как утверждается, Владимир Путин стоит на коленях перед Си Цзиньпином. Жест покорности, который был бы символическим - если бы эта сцена была реальной.

Утверждение: "Путин встает на колени, клянется в послушании и верности своему хозяину и господину Си", - пишет один из пользователей Twitter, публикуя вышеупомянутую фотографию. Другой пользователь насмехается, что у Путина уже болят колени. Корреспондент Kyiv Post также поделился фотографией, которая была просмотрена более миллиона раз на различных платформах в социальных сетях. Действительно ли Путин встал на колени перед Си?

Фактчек DW: Ложь

Путин не стоял на коленях перед Си - фотография является фальшивой. Помимо того, что такой жест подчинения одного главы государства другому был бы очень нереальным, наше исследование предполагает, что изображение Си и Путина было сгенерировано искусственным интеллектом.

Существует ряд признаков того, что это именно так. Давайте рассмотрим все по порядку. Для начала мы ввели фотографию в обратный поиск изображений, который показал, что самое раннее ее появление датируется 20-м марта. Конкретное происхождение фотографии не удалось найти даже с помощью других инструментов обратного поиска изображений.

Деформированные уши, огромный ботинок, слипшиеся руки

При более внимательном рассмотрении фотографии можно обнаружить несколько деталей: ботинок на правой ноге стоящего на коленях человека, который, предположительно, является Путиным, непропорционально большой и широкий. Икра той же ноги кажется вытянутой. Полуприкрытая голова человека также очень велика и не соответствует по пропорциям остальному телу. Ухо странно деформировано и имеет несколько неопределенных бугорков, которых нет на ухе Путина на других фотографиях. Ухо Си также выглядит деформированным при увеличении. Однако самое поразительное несоответствие на фотографии касается не Путина или Си, а человека, стоящего слева от них. Руки этого человека как будто слиплись.

Анализ изображения, проведенный DW, показал несколько аномалий в вирусной фотографии Путина и Си Фото: Twitter/DW

Судя по опыту, все эти аномалии возникают при использовании изображений, созданных искусственным интеллектом (ИИ), которые должны выглядеть как настоящие. Например, недавно программа ИИ создала изображения ареста бывшего президента США Дональда Трампа, которых не существовало. Такие приложения, как Midjourney или DALL-E, позволяют создавать реалистичные изображения природных пейзажей и людей, которые богаты деталями и в некоторых случаях с трудом отличимы от реальных фотографий. Однако приложения ИИ также регулярно совершают ошибки. В частности, нереалистичные изображения рук и ушей считаются проблемными областями генераторов изображений ИИ.

Детектор ИИ: 57 процентов искусственно сгенерированных изображений

Поскольку в случае с изображением Путина и Си многое говорит в пользу искусственно созданной графики, мы также изучили изображение из сообщений в социальных сетях с помощью ИИ-детектора. Программа Hugging Face проверяет изображения на наличие заметных черт и делает вывод о том, является ли изображение естественным или искусственно созданным. В случае с Путиным, стоящим на коленях перед Си, ИИ-детектор определил, что 57 процентов изображения было искусственно создано.

Наконец, мы искали фотографии, на которых запечатлен государственный визит Си в Россию. При этом мы обращали особое внимание на детали, похожие на те, что присутствуют на изображении в постах социальных сетей. Результат: ни у американского фотоагентства Getty Images, ни у российского государственного информационного агентства ТАСС мы не нашли фотографий даже отдаленно похожих на предполагаемое коленопреклонение. Мебель на реальных фотографиях государственного визита также не соответствует мебели на вирусном изображении из социальных сетей.

Вывод: фотография Путина, стоящего на коленях перед Си, является фальшивой. Ее нельзя найти ни в одной базе данных фотоагентств, а наше исследование выявило несколько явных признаков того, что изображение, по всей видимости, было создано программой искусственного интеллекта.

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