Россияне и украинцы в Германии против расизма

"Союз русскоязычных родителей Германии" запустил трехгодичный проект "Диалоги против расизма". В нем примут участие мигранты из России и постсоветских стран вместе с беженцами из Украины.

Федеральная общественная организация "Союз русскоязычных родителей Германии" со штаб-квартирой в Кельне запустила новый проект "Диалоги против расизма для укрепления социальной сплоченности". Слово "диалоги" не случайно выбрано во множественном числе, потому что организаторы проекта убеждены, что их должно быть много - в разнообразных форматах и различных сферах общественной жизни. Союз представляет мигрантов в Германии разных национальностей, разного возраста и вероисповедания.

Новый проект посвящен интенсивному сотрудничеству с многочисленными организациями, экспертами в области СМИ и учеными для укрепления демократии в стране иммиграции, какой, по мнению организаторов, давно уже стала Германия. Однако, как указывается в документе проекта, целевыми группами являются, в частности, общественные организации мигрантов из постсоветского пространства и беженцы из Украины.

"Беженцы из Украины стали нашими соседями и друзьями в Германии, и мы хотим поддержать их в получении доступа к демократической культуре, чтобы они могли формулировать и предлагать свои собственные идеи и концепции при самоорганизации, создании различных проектов и ​​участии в дискуссионных форумах", - подчеркнул в интервью DW один из координаторов проекта Юрий Кротов.

Форум проходил в кельнской церкви Христа

Местом проведения форума, посвященного открытию нового проекта "Диалоги против расизма" стала кельнская лютеранская церковь Христа (Сhristuskirche ). В своей приветственной речи помощница приходского священника Рахель Гесат (Rachel Gessat) напомнила, что кельнская церковь Христа временно предоставила место и часы для богослужений верующим Украинской православной церкви Киевского патриархата в Европе. В первое воскресение каждого месяца с 10 до 12 часов в церкви проходят ортодоксальные богослужения и встречи украинских беженцев, проживающих в Кельне и его окрестностях.

Лютеранская церковь Христа в Кельне Фото: Victor Weitz/DW

Рахель Гесат подчеркнула, что церковь Христа полностью поддерживает стремление общественных организаций мигрантов из постсоветских стран к диалогам против расизма. Это особенно важно, когда в Европе идет война, против которой выступает весь цивилизованный мир.

О необходимости противопоставить демонстрациям против войны и тех, кто поддерживает Путина в Германии, стремление к мирным диалогам, поискам путей взаимопонимания и согласия по принципиально важным вопросам, способствующим возвращению мира в Европе, говорила и Клаудиа Мартини (Claudia Martini), ответственная сотрудница рабочей группы Уполномоченного федерального правительства по делам интеграции мигрантов, беженцев и борьбы с расизмом при ведомстве федерального канцлера Германии.

Могут ли разнообразие и многообразие, присущие немецкому обществу, как-то усложнить или даже помешать его сплоченности? Клаудиа Мартини считает, что, каким бы пестрым и многообразным не было население в Германии, путь к взаимопониманию и сплоченности общества можно найти только через диалоги и дискуссии друг с другом, именно в них лежит ключ к успеху.

Призыв противостоять дезинформации, порождающей расизм

О росте правых популистских течений в Европе упомянула в своем письменном обращении к участникам форума обер-бургомистр Кельна Хенриетте Рекер (Henriette Reker). Это, по ее мнению, "ясно показывает, что расизм и дискриминация являются серьезной глобальной и, следовательно, общегерманской проблемой". По словам Рекер, жители Кельна также сообщают, что неоднократно сталкиваются с проявлениями расизма в различных формах и проявлениях в повседневной жизни - на улицах, в магазинах, а также в общественных местах.

"Мы не должны позволять экстремистам угрожать нашему мирному сосуществованию посредством целенаправленного использования дезинформации, создания стереотипов, основанных на ненависти, и грубых теорий заговора, или подобных тревожных событий", - призвала она в своем письменном обращении.

В реализации проекта должны помочь мультипликаторы

По словам руководителя организации "Союз русскоязычных родителей Германии" и проекта "Диалоги против расизма" Владимира Вайнберга (Wladimir Weinberg), его реализация будет проходить в течение 36 месяцев. Его активными помощниками станут мультипликаторы по всей Германии из различных общественных организаций мигрантов - русско- и украиноязычных. Многие из них были представлены в видеосюжете, отснятом в разных регионах Германии.

Участники подиумной дискуссии и мультипликаторы Фото: Victor Weitz/DW

Кроме того, мультипликаторы, будучи среди участников форума, выступали перед залом, рассказывая о своем видении конкретных мер по борьбе с расизмом и дезинформационными кампаниями. Как они подчеркивали, мигранты приехали в страну, не имея четкого представления о том, что собой представляет западная демократия, большинство никогда при демократии не жили, поэтому необходимо приобщать людей к ее ценностям. Демократия не может развиваться сама по себе, - в этом были уверены все выступавшие перед залом, - ее надо укреплять, развивать и защищать. А средства для достижения цели просты - постоянные диалоги, дискуссии, открытость и готовность к восприятию многообразия в обществе.

Организаторы проекта поставили перед собой цель добиться, чтобы украинские сообщества в Германии получили возможности для участия в местных демократических процессах, социальных структурах, дебатах для принятия решений и формирования демократических ценностей. Для этого будет организовано централизованное обучение представителей организаций для всестороннего расширения их прав и возможностей в демократических процессах.

На специально организованных региональных форумах их участники смогут обмениваться мнениями о способах сохранения мирного сосуществования различных общественных, этнических и религиозных групп в Германии. Форумы, посвященные борьбе с расистскими нарративами, будут проводить предварительно подготовленные модераторы и правоведы.

"Проект призван показать на своем примере, как можно добиваться того, чтобы люди с любым постсоветским опытом могли мирно жить и работать вместе в рамках европейской демократии", - подчеркнул в интервью DW его координатор Юрий Кротов.

Певица из Киева Татьяна Любименко выступает под аккомпанемент бандуры в исполнении Марины Ляшенко из Харькова Фото: Victor Weitz/DW

Солидарность с украинским народом

Поэт Александр Дельфинов читает свои новые стихи Фото: Victor Weitz/DW

Организаторы форума "Диалоги против расизма" пригласили украинских беженцев для участия не только в официальной части, но и в культурной программе. Среди них были певицы и музыканты из разных регионов Украины, нашедшие убежище от войны в Германии.

Во время перерывов звучали украинские песни и музыка на национальных инструментах. Гостей приветствовал своими новыми антивоенными произведениями поэт и журналист Александр Дельфинов. Он специально для форума перевел свои поэтические тексты с русского на немецкий язык. Вот лишь одна цитата на языке оригинала о страхе россиян перед путинским режимом:

"Нет войне!" - говорили мы, но война не кончалась,

А наоборот, разгоралась, становилась сильней,

Ужас и отчуждение шли по следам за ней,

А нас становилось всё меньше, пока почти не осталось,

И я помню пустынную площадь, и дождь, и слякоть,

Я выглядывал в щель занавески и видел в моем окне,

Как маленький человечек с плакатиком "Нет войне!"

Стоит там ОДИН, и от страха хотелось плакать…"

Акция солидарности с народом Украины Фото: Victor Weitz/DW

Горящие окопные свечи в церкви Христа

Участники форума провели акцию солидарности с народом Украины: у каждого в руках были горящие окопные свечи, которые в Кельне производят украинские беженки для солдат на линии фронта.

Беженка из Харькова Алла Бугорская Фото: Victor Weitz/DW

Самодельные свечи, которые греют украинских защитников в холодных и сырых окопах, раздавала всем желающим Алла Бугорская, которая почти год назад бежала в Германию из Харькова. В Кельне она организовала помощь для жителей Украины и военнослужащих, защищающих родину на фронте.

В частности, она вместе с группой женщин наладила ручное производство так называемых окопных свечей , которые солдаты на линии фронта могут использовать для разных целей - согреться и даже разогреть еду прямо в окопах. Они компактные, сделаны в виде консервных банок с крышками, и их можно использовать до восьми часов.

В украинской греко-католической церкви Кельна женщины изготавливают эти свечи из подручных материалов, например, гофрированного картона, который заливают парафином или воском.

"Когда у нас набирается большая партия таких свечей, мы тут же отправляем ее на фронт нашим солдатам, чтобы они могли согреться в холодных окопах во время морозной зимы", - подчеркнула Алла Бугорская в интервью DW и призвала всех, кто готов им помочь в этом, обратиться за информацией в общину украинской греко-католической церкви в Кельне.

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