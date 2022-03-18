"Кафе Зеленский": как украинским беженцам помогают отвлечься от войны

Воскресными вечерами в баре Bagatelle в одном из районов Кельна особенно многолюдно. На открытой площадке перед входом слышен гомон детских голосов, из окон доносятся звуки музыки. Основной язык общения - украинский. Все дело в том, что по воскресеньям бар меняет свою вывеску на "Кафе Зеленский" ("Café Selenskyj") - назвать его так решили инициаторы создания: женская благотворительная организация seiSTARK, карнавальное объединение KG Ponyhof и бар Bagatelle пивоварни Brauhaus Johann Schäfer. Большинство гостей - женщины с детьми, бежавшие от войны в Украине и нашедшие пристанище в Кельне в приемных семьях, в общежитиях или отелях. Кафе работает с 17 до 21 часа.

Кафе в Германии именами политиков обычно не называют, скорее, наоборот: некоторым из них запрещают вход, как это произошло, например, в Гамбурге. Там во время саммита G20 в 2017 году свыше десятка баров и кафе в знаменитом тусовочном районе Санкт-Паули по инициативе дрэг-квин Оливии Джонс (Olivia Jones) запретили вход Путину, Трампу и Эрдогану. К слову, таблички с перечеркнутыми изображениями этих политиков и текстом "популистам и деспотам вход воспрещен" до сих пор висят у дверей во многие гамбургские заведения, принявшие участие в протестной акции.

"Кафе Зеленский" пользуется большой популярностью у посетителей

Что же касается кельнского "Кафе Зеленский", его популярность превзошла все ожидания: на воскресные встречи приходят около 200 украинцев, так что здесь всегда многолюдно. "Идея встреч в "Кафе Зеленский" - дать беженцам из Украины возможность встретиться с соотечественниками, обменяться полезной информацией, послушать музыку, попеть, потанцевать и хотя бы на время отвлечься от мыслей о войне на родине", - говорит Эмитис Поль (Emitis Pohl), руководительница благотворительной женской организации seiSTARK, название которой переводится на русский "Будь сильной".

Один вечер в кафе обходится примерно в пять тысяч евро. Меню достаточно простое: пироги, пирожные, чай и кофе, сосиски с картофелем фри и прохладительные напитки. Взрослым гостям предлагают местное пиво "Кельш" и вина. Вся еда и напитки - бесплатные. Финансируется кафе исключительно за счет благотворительных средств. Администрация Кельна поддержала идею его создания. Теперь организаторы надеются и на финансовую поддержку и со стороны города.

Женская организация помогает беженцам

По словам Эмитис Поль, объединение seiSTARK было создано в Кельне в начале 2022 года, а в марте официально зарегистрировано. "Мы начали активную работу практически с началом войны в Украине. Наша организация заботится и опекает социально незащищенных женщин - независимо от их происхождения, вероисповедания, цвета кожи. Когда началась война в Украине и в Германию стали приезжать беженки со своими детьми, то мы, разумеется, решили заботиться и о них", - рассказывает она в интервью DW.

Сотрудники организации, большинство из которых работают на добровольных началах, помогали устраивать украинок в немецкие семьи, сопровождали их во время визитов в немецкие ведомства, помогали зарегистрироваться по месту нового жительства, подать заявления на пособия, устроить детей в школы. Волонтеры seiSTARK собирали и гуманитарную помощь, которая напрямую отправлялась в Украину.

Кафе "Venok" и курсы немецкого языка

Кафе "Venok" открыто в городской библиотеке в Кельне по пятницам

"Сегодня, спустя четыре месяца после начала войны, мы опекаем около 250 украинок с детьми, проживающих в Кельне. Кроме "Кафе Зеленский" у нас есть еще одно место встреч - кафе "Venok", которое мы открыли вместе с городской библиотекой в одном из ее помещений в апреле нынешнего года. Оно работает по пятницам с 14 до 17 часов. Здесь дети из Украины могут рисовать в то время, когда их мамы с помощью наших добровольных помощников заполняют формуляры для различных немецких ведомств и разбираются в сложностях общения с официальными инстанциями", - рассказывает Эмитис Поль.

По ее словам, сотрудники организации помогают и индивидуально, например, беременным женщинам, или матерям с детьми, которые вынуждены обратиться к врачам. Они сопровождают их в качестве переводчиков и оказывают им моральную поддержку. "У нас работают и психологи, которые занимаются проблемами травмированных войной женщин и их детей. На днях мы помогли нескольким женщинам устроиться на работу в сфере гастрономии и гостиничного бизнеса. Мы организовали для украинок курсы немецкого языка - отдельно для мам и их детей, в общей сложности у нас проходит 12 курсов немецкого языка", - говорит руководительца seiSTARK.

Эмитис Поль

Поддержка детей во время школьных каникул

Во время летних каникул, когда мамы вынуждены присматривать за своими детьми, женское объединение организовывает для них автобусные экскурсии по городу, его сотрудники отправляются с детьми в зоопарк или в музей шоколада в Кельне, добровольные помощники ходят с мамами за покупками, показывают, в каких супермаркетах можно купить продукты по более доступным ценам.

"Программа поддержки женщин и детей из Украины очень разнообразна. Недавно мы спонсировали нескольким женщинам походы в парикмахерские салоны. Для многих из них 40 евро за прическу - слишком дорогое удовольствие. Мы хотели доставить им такую радость, ведь женщинам очень важно хорошо выглядеть", - уверена Эмитис Поль.

Куклы-мотанки - в подарок немецким семьям

Недавно украинские женщины решили подарить принявшим их немецким семьям яркие национальные куклы-мотанки - обереги, сделанные своими руками. Они рассказали об этом волонтерам seiSTARK, и те купили необходимые для этого материалы и аксессуары. Инициатором этой идеи стала киевлянка Ярослава Литвин с тринадцатилетней дочерью Софией, которую лично опекает Эмитис Поль.

"Я сама беженка. 13-летней девочкой я одна, без семьи, бежала в Германию от войны в Иране. И мне понятны чувства детей, которые пережили обстрелы и бомбежки. Когда я увидела Софию, то вспомнила себя в ее возрасте. Мы очень подружились и пытаемся как можно больше времени проводить вместе. Идея с куклами-мотанками мне очень понравилась. Это будет замечательной акцией. Женщины с детьми смогут во время рукоделия отвлечься от мыслей о войне и сделать приятное своим немецким друзьям, которые поддерживают и помогают им", - считает Эмитис Поль.

13-летнюю Софию Литвин из Киева опекает Эмитис Поль

Вся помощь и поддержка украинских беженцев осуществляется за счет благотворительных и спонсорских взносов. "Мы рады каждому евро, который приходит на наш счет, ведь от того, сколько в нашем распоряжении денег, зависит разнообразие нашей поддержки и помощи семьям беженцев в интеграции в немецкое общество", - говорит Эмитис Поль. При этом она подчеркивает, что организация seiSTARK помогает не только украинским беженкам с детьми, но и всем женщинам, нуждающимся в социальной поддержке, - мигранткам и местным жительницам.

"Мы рады и женщинам с детьми из Афганистана, Сирии или Германии, которые приходят в "Кафе Зеленский" или в "Venok", на курсы немецкого языка, на экскурсии по городу или походы в зоопарк. Наши сердца и двери открыты для всех, кто нуждается в нашей помощи", - говорит Эмитис Поль.

Смотрите также:

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Александра уехала из Киева 23 марта. Сейчас живет в Бергиш-Гладбахе: "Я хочу домой, но пока нельзя. Иногда хочется все бросить и уехать в Киев, даже если там бомбят. Здесь тяжело - чужие люди. Я все равно вернусь, когда разрешат. Мы должны сохранить как можно больше украинских жизней, чтобы потом отстроить страну. Эта мысль помогает мне справляться с ситуацией".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Ее воспоминания: "15 марта я решила, что надо уезжать. Рядом подорвали метро. Я проснулась от того, что стены трясутся. В 7 утра я вышла и домой больше не возвращалась. 23 марта села на поезд во Львов. Ночевала у подруги. 26 марта Львов бомбили. Я сидела в подвале и думала: "Боже, дай дожить до завтра". Во Львове узнала, что волонтер возит до Богумина. Из Чехии уехала в Германию".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Александра родилась в Кировограде. 19 лет жила в Киеве. "Я жила в хорошем месте, в хорошей квартире, в доме на Подоле, в старом городе, в историческом центре. Работала в IT-компании", - рассказывает она. На фото: дом в Киеве на проспекте Лобановского, недалеко от убежища, где во время обстрелов находилась Александра.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О первых днях войны, проведенных в подвале, она вспоминает так: "К третьему дню еда начала заканчиваться. У меня не было сил даже резинку для волос завязать. В подвале был туалет и умывальник, можно было помыть посуду, но душ принять нельзя. Еще в подвале все время сидишь, все затекает". На фото: Александра в помещениях подземной парковки.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля "В Германии все помогают. Волонтеры дали одежду, есть гуманитарная помощь, еда, ежемесячная социальная помощь. Для меня главная проблема - незнание немецкого языка. Во всех ведомствах без немецкого тяжело. Если бы я знала язык, я бы уже работала. У меня только украинский, русский, английский. Непонятно, надолго ли я тут", - говорит женщина в интервью DW.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Елена уехала с детьми из Киевской области 10 марта. Сейчас живет в Кельне. "Я родилась в Донецкой области. Авдеевка - моя родина. Мы прожили под обстрелами 8 месяцев в 2014-2015 годах. И тут… 24 февраля. Боже, я никогда бы не поверила, что война… Одну войну закончили бы. Я была в шоке, просто не могла поверить". В поселке Клавдиево-Тарасово Елена жила с 2015 года.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О первых двух неделях: "В самом поселке российских военных не было. Но рядом Буча, Макаров, Бородянка… Там уже обстрелы были страшные. Со всех сторон были русские или украинские военные, и они через нас перестреливались. Я решила, что лучше соберу чемоданы и уеду. Остаться - всем рисковать. Не только жизнями, но и здоровьем моим и детей. Могут искалечить, могут изнасиловать".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Елену с детьми вывезла незнакомая семейная пара на своей машине. "Слышали, что могут быть российские блокпосты: если не понравится машина, может начаться обстрел. Состояние - комок нервов. Не знала, как посадить детей. Внутри на заднем сидении к дверям машины поставили рюкзаки, хотя понимали, что от пуль это не спасет. Выехали, слава богу, тихо. На дорогах лежали трупы в украинской военной форме".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля "Я перешла границу у Пшемысля. Нас отвезли в лагерь для беженцев. В Польше принимали очень хорошо. В лагере были волонтеры из разных стран. Обычные люди на своих машинах. Нашла переводчика, он познакомил меня с ребятами из Германии. Пауль и Тим - из Кельна. Я решила ехать в Германию". На фото: очереди за гуманитарной помощью в Киевской области.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Елена считает, что ей очень повезло. "Раньше никогда не была здесь, но это была единственная страна, куда я хотела. Пауль и Тим помогли мне найти жилье. Здесь я чувствую себя хорошо и спокойно. Думаю, что мы останемся в Германии. Дети пошли в немецкую школу, учат язык, я тоже. Мы уже два раза уезжали от войны, хочу, чтобы мои дети выросли в спокойной обстановке", - говорит женщина в интервью DW.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Татьяна уехала из Харькова 5 марта. Сейчас живет в Бонне. В Украине она провела с ребенком три недели под обстрелами. "Моя 10-летняя дочка была очень напугана, часто плакала и все время спрашивала: "Мама, я же здесь не умру?". Уезжать было страшно, но смотреть на ребенка в таком состоянии сил больше не было", - рассказывает женщина.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля О своем отъезде: "До Львова мы добрались за 5 дней, оттуда - в Польшу. Польские пограничники улыбались, постоянно говорили, что мы теперь в безопасности, помогали нести сумки. Волонтеры встретили нас с игрушками для детей, горячей едой и целыми мешками предметов первой необходимости, объясняли маршруты до Германии". На фото: дочь Татьяны в бомбоубежище.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Из Польшы Татьяна с дочерью отправилась в Германию: "Мы поехали с большим чемоданом и несколькими сумками. В Берлине на вокзале мы ненадолго зашли в магазин и оставили чемодан на платформе. Когда вернулись, его уже не было. В Бонн мы прибыли 11 марта. Нас с дочкой бесплатно поселили в небольшой комнате в отеле".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Татьяна благодарна Германии и другим европейским странам за помощь: "Хотя я нахожусь в безопасности, сердце мое осталось в Харькове, с родными и близкими мне людьми. Каждый вечер я читаю новости о том, что снова бомбили, что снова кого-то ранили и есть убитые. Каждое утро обзваниваю тех, кто остался, в надежде, что ответят, скажут, что с ними все хорошо".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Во время съемок дочь Татьяны пряталась под одеялом. "Моя дочь занимается с психологом, у нее психологическая травма. Она спрашивает, не нападет ли Россия на Германию. Недавно мы шли по улице и услышали петарды. Она прижалась ко мне и кричала, что нужно прятаться. Мои доводы на нее не действуют. Когда она остается в номере одна, то нередко прячется в ванной", - рассказывает женщина.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Инна рассказывает, что в Германию она с Ксенией приехала к знакомым, которые предложили временно у них остановиться. Дети доучиваются в своих украинских школах в режиме онлайн. Женщины благодарны всем, кто оказывал им помощь жильем и вещами.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Ксения и Инна уехали из Одессы. "Мы живем в неведении, не знаем, что дальше будет. Мы прекрасно понимаем, что нам придется восстанавливать свою страну. Понятно, что долгое время не будет работы, пострадала экономика, к этому все украинцы готовы. Но если бы какие-то сроки были, а так получается, что никто не понимает, что дальше делать, это самое сложное", - говорят они.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля В интервью DW Ксения вспоминает: "24 февраля пролетело над нашим домом. Скорее всего, сбивали ракеты. Мы до сих пор боимся этих звуков. Дети могут их забыть, но мы никогда не забудем. В городе началась паника. В магазинах люди все сметали, на заправках - очереди. Я позвонила куме. Мы побежали покупать продукты, памперсы. Спали все у нас дома в коридоре на полу. На машине выехали в Приднестровье".

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля В Приднестровье Ксения и ее кума Инна прожили две недели. "Из-за того, что Приднестровье слишком пророссийское, мужья сказали нам уезжать оттуда, - говорит Инна. - По дороге сломалась машина, ночевали в Румынии, Венгрии, в Австрии. В Вене волонтеры на вокзале помогли с бесплатными билетами. Из Вены мы уже на поезде ехали в Германию". На фото: сумки, с которыми Инна и ее сын приехали в Германию.

Истории украинских женщин, приехавших в Германию после 24 февраля Инне (на фото) хочется вернуться в Одессу. Ксения добавляет: "Страшно, хочется домой, мы здесь гости, а ехать нельзя, муж категорически не разрешает. Я была пару раз на грани, когда хотелось просто вернуться, несмотря на войну. Я никогда не выезжала из своего города. Если бы муж был бы со мной, я бы, возможно, по-другому себя чувствовала. Он дома, патрулирует нашу улицу". Автор: Дарина Мелетина

