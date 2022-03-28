Как немецкие школы борются с дискриминацией

"Табличка с надписью "Школа без расизма" (Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage) у входа в нашу гимназию информирует о том, что мы имеем право называться школой, решительно и открыто отвергающей расизм и любые проявления дискриминации", - рассказывает Юле Мосс (Jule Moß). Право именовать себя так гимназия имени Иоганна Кеплера (Johannes-Kepler-Gymnasium) в бывшем шахтерском городе Иббенбюрене (Ibbenbüren) получила в 2010 году, приняв участие в одноименном масштабном проекте, призвавшем учащихся всех школ Германии, их родителей, педагогов, воспитателей взять на себя обязательство придерживаться позиции "неравнодушного отношения" к проявлению любого вида дискриминации: по происхождению, национальной принадлежности, гендерному различию, сексуальной ориентации, из-за религиозных или политических воззрений, поясняет пятнадцатилетняя школьницa в беседе с DW.

Процесс познания мира и поиска "самого себя" для многих подростков оказывается непосильным бременем… Что делать, если чувствуешь себя не таким, как все? Как научиться по-настоящему уважать себя и других? Юле считает, что о том, как именно предотвращать недопустимое отношение к тем, кто не всегда "вписывается" в общественные нормы, говорится часто, но, видимо, недостаточно. Звание "школа без расизма" обязывает напоминать об этом всегда и везде, поясняет она.

Школьный проект по борьбе с дискриминацией

О том, что подвергать кого-либо дискриминации в Германии запрещено законом, известно всем, говорит Юле. А вот как это происходит в действительности, кто больше всех страдает от "претензий" окружающих, как оказалось, знают далеко не все, продолжает она. В немецких школах, начиная с первого класса, регулярно проводятся различные мероприятия, цель которых - помочь детям и особенно подросткам, более подробно разобраться в самых различных проявлениях дискриминации.

"В 2022 году десятиклассники нашей гимназии стартовали антидискриминационный проект, в рамках которого каждая рабочая группа (в две вошли только девочки, еще две состояли из ребят и одна группа - смешанная) выбрала себе одну из тем - о расизме, гомофобии, трансфобии, дискриминации женщин", - рассказывает Юле.

В ее группе оказались только девочки, которые вплотную занялись темой ущемления прав женщин и проблемами трансфобии. "Самым удивительным для меня оказалось то, как мало мои одноклассники знали об этом. И только после так называемого теста "десяти пальцев" (загибая палец при положительном ответе на вопрос. - Ред.), мы наглядно убедились в том, что многие из нас с дискриминацией уже сталкивались", - вспоминает Юле. Ведь начинается все, как правило, с мелочей: например, каждой из нас приходилось слышать недвусмысленные замечания или свист парней в свой адрес. "И все только потому, что ты девчонка, то есть, другая", - подчеркивает школьница. "Другими могут быть и иностранцы, и мальчики с длинными волосами. "Быть другим - это уж провокация, повод для дискриминации", - рассуждает Юле. Что со всем этим делать?

Важно научиться понимать друг друга

По словам Юле, негативное и пренебрежительное отношение у многих проявляется в ответ на все необычное, отступающее от привычных стандартов, знакомого уклада, образа жизни. Также сложно бороться и с расхожими стереотипами. "Например, в рекламном ролике одной известной шоколадной марки муж упрекает жену (блондинку!), купившую новые туфли (их и так у тебя много!), в том, что у нее лишь одно на уме", - перечисляет школьница. "Или возьмем традиционное представление о семье (мама, папа, дети), которому современные семьи соответствуют далеко не всегда", - рассуждает Юле.

Участники проекта "Школа без расизма" - учащиеся и преподаватели гимназии в Магдебурге, решительно и открыто отвергающие расизм и любые проявления дискриминации

Чтобы понять, прочувствовать, что значит, быть другим, школьники решили озвучить придуманных ими героев (собирательные образы), ведущих фиктивно-реальные беседы о наболевшем. Под руководством преподавателей они подготовили мультимедийные репортажи. "Такая форма презентации, включающая различные форматы (тексты, видео, фотоколлаж), стала для нас новой", - рассказывает Юле.

"В нашем классе к этой важной, как я считаю, теме все отнеслись с большим энтузиазмом и пониманием, возможно еще и потому, что у каждого из нас, как оказалось, имелся личный опыт, который мы использовали во время работы над проектом", - подчеркивает девушка.

Каждый имеет право быть таким, какой он есть

"Конкретно я работала над диалогами, а еще впервые попробовала написать текст в духе поэтри-слэм от лица девушки, столкнувшейся с дискриминацией", - рассказывает Юле в интервью DW. И хотя заниматься интерпретацией лирики на уроках литературы она не очень любит, новым жанром - как возможностью креативного самовыражения - школьница, однако, увлеклась не на шутку. В стихотворении "Из моей жизни" ("Aus meinem Leben") говорится о страхе - что-то сделать не так, кому-то не понравиться, страхе располнеть, похудеть, неправильно одеться, привлечь к себе слишком много внимания или влюбиться и шокировать всех выбором избранника. Свое стихотворение школьница завершает такими строками: "Большая просьба к вам моя: не судите строго о жизни моей…" .

Лирическое обращение Юле к присутствующим вызвало бурные овации одноклассников и учительницы. Проект еще не закончен: нужно снять видеоролики, обработать фотографии, подготовить тексты для публикации, перечисляет гимназистка. Ее будущая профессия (еще неизвестно какая) обязательно будет творческой, признается Юле. В одном она уверена на сто процентов: каждый имеет право быть таким, какой он есть и выбирать свой путь самостоятельно. "Об этом нужно напоминать почаще, лучше каждый день - самому себе и другим. Нам всем нужно думать о будущем, говорить об этом и делать все для того, чтобы никто не испытывал страданий", - подчеркивает Юле.

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