Голодовка в защиту климата: необычная акция берлинских школьников

"Последнее поколение" - так называет себя группа школьников, которые с 30 августа проводят голодовку в палаточном лагере, который они разбили неподалеку от здания Рейхстага в центре Берлина. Они требуют встречи с тремя кандидатами на пост канцлера Германии, которые сейчас ведут активную предвыборную кампанию и имеют шанс возглавить немецкое правительство после выборов 26 сентября.

Держать голодовку все труднее

"Эти выборы определят дальнейшую судьбу молодого поколения, - говорит Ханна Люберт (Hannah Lübbert), одна из школьниц, участвующая в голодовке. - Если три человека, один из которых получит власть на следующие 4 года, не в состоянии найти пару часов поговорить с нами, когда мы подвергаем опасности свою жизнь, то это значит, что они не готовы управлять страной".

В одной из палаток

А состояние здоровья протестующих подростков действительно внушает тревогу. Несколько дней назад был госпитализирован главный вдохновитель протеста. Впрочем, уже на следующий день он вернулся в палаточный лагерь и возобновил голодовку. Активисты голодают уже более двух с половиной недель. "Вот поэтому встреча с кандидатами в канцлеры и должна состояться, - поясняет Люберт, подчеркивая, что прекращать голодовку без встречи с политиками они не намерены.

При этом активистка решительно отговаривает сверстников и вообще всех прочих следовать ее примеру и объявлять голодовку, так как они могут быть недостаточно хорошо подготовлены к такому испытанию. Так, на снятых журналистами в палаточном лагере кадрах видны бутылки с соками, витаминизированными жидкостями и чаем.

"Голодовка в защиту климата" - надпись на тенте

Другой активист Симон Хельмштедт (Simon Helmstedt) признается, что после двух недель без еды держать голодовку становится все труднее. "Я чувствую сильную слабость, голова кружится, когда встаю, - рассказывает он. - И все-таки это пустяки по сравнению с тем голодом, которые через 20 лет грянет у нас в Европе в результате климатического кризиса".

"Школьники подвергают себя опасности"

В ходе нынешней избирательной кампании в Германии все трое политиков, имеющих реальные шансы сменить Ангелу Меркель (Angela Merkel) на посту канцлера, постоянно подчеркивают решимость противостоять изменению климата. Он этом говорит и Армин Лашет (Armin Laschet), кандидат от правящего консервативного блока ХДС/ХСС, и социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz), и кандидат от "зеленых" Анналена Бербок (Annalena Berbock). 14 сентября в совместном заявлении они сообщили, что готовы встретится со школьниками - но только после выборов и не публично.

"Несмотря на политические разногласия", отмечается в документе, все трое политиков "считают такой вид протеста неприемлемым. Школьники подвергают себя опасности и мотивируют других повторить их поступок". Схожие опасения высказал в среду и официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Мы приветствуем все акции в защиту климата, кроме тех, которые подвергают здоровье людей опасности", - указал он.

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