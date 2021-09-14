Всемирный банк предсказывает массовую миграцию из-за изменения климата

Глобальное потепление, связанное с изменением климата, приведет к 2050 году к появлению 216 млн внутренних мигрантов. Об этом говорится в докладе "Надвигающаяся волна. Часть 2" (Groundswell Part 2), представленном в Вашингтоне в понедельник, 13 сентября.

Эксперты изучили ситуацию в странах Латинской Америки, Северной Африки, Африки к югу от Сахары, Восточной Европы, Тихоокеанского региона, а также Южной, Восточной и Центральной Азии. Как отмечается в документе, уже сегодня температура Земли примерно на 1,2 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху. Роковыми последствиями глобального потепления станут - в зависимости от региона - усиление жары и засухи, рост числа лесных пожаров, проливных дождей, ураганов и наводнений. В то же время наблюдается массивное таяние льдов на полюсах Земли, что приводит к повышению уровня моря. Предполагается, что уже к 2030 году в некоторых странах могут появиться очаги климатической миграции.

Эксперты, однако, указывают, что окно возможностей еще не закрыто. Сокращение выбросов парниковых газов, а также развитие экологичной экономики могут сократить число климатических беженцев на 80 процентов.

Первая часть доклада была опубликована в 2018 году. "Отчет Groundswell настойчиво напоминает о последствиях изменения климата для людей, особенно самых бедных в мире,которые меньше всего способствуют его причинам", - сказал, представляя документ, заместитель главы Всемирного банка по устойчивому развитию Юрген Фёгеле (Juergen Voegele). В докладе содержится также ряд политических рекомендаций.

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