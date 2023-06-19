Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 июня.

На 482-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 20 июня (время московское).

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В селе Пятихатки Запорожской области, перешедшем под контроль ВСУ, остаются до 20 человек, в населенном пункте продолжаются бои, рассказал глава военной администрации региона Юрий Малашко в эфире "Радио Свобода". "Вместе с военными делаем все возможное, чтобы этих людей вывезти. С военными обеспечиваем поставки гуманитарной помощи", - уточнил он. В другие освобожденные села, в частности, Новодаровку, Левадное и Лобковое, представители власти пока доехать не могут, поскольку там проходит линия фронта, объяснил Малашко.

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Угроза применения ядерного оружия по приказу президента России Владимира Путина реальна, считает президент США Джозеф Байден. Об этом глава Белого дома заявил 19 июня на встрече со спонсорами своей избирательной кампании. "Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что обеспокоен пересыханием реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Так же на меня смотрели, когда я выражал обеспокоенность тем, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Но это - реально", - приводит слова американского лидера агентство Reuters.

ООН: За время войны в Украине погибли 9083 мирных жителя

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С момента вторжения российских войск в Украине погибли 9083 мирных жителя, говорится в новом отчете Управления верховного комиссара ООН по правам человека. За это же время 15 779 гражданских лиц получили ранения, указывается далее. Больше всего жертв - в Донецкой и Луганской областях (4105 погибших и 5861 пострадавший - на контролируемой украинцами территории, 718 погибших и 2521 раненый - в захваченных РФ районах), добавили в ООН. В то же время представитель Офиса генпрокурора Украины Юрий Белоусов в интервью британскому изданию The Independent в феврале заявлял, что в ходе войны могли погибнуть до 100 тысяч мирных жителей страны.

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Франция намерена поддержать вступление Украины в НАТО, пишет издание Le Monde со ссылкой на неназванных собеседников. Официальный Париж принял такое решение на заседании Совета обороны и национальной безопасности страны 12 июня, указали они. Франция выступает за отстаивание перспективы членства Украины в Североатлантическом альянсе с целью "повлиять на конфликт и попытаться усадить Москву и Киев за стол переговоров", отмечает газета. По ее сведениям, обещание перспективы присоединения к НАТО "могло бы убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он сочтет нужным, в зависимости от результатов контрнаступления".

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Ночью на севере аннексированного РФ полуострова Крым удалось подавить запущенный Украиной беспилотник, утверждает "глава" Крыма Сергей Аксенов. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

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Тон основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в отношении министерства обороны России стал однозначно конфронтационным, пишет Минобороны Великобритании в новом отчете. Близкий к президенту РФ Владимиру Путину бизнесмен накануне заявил, что ожидает ответа от Минобороны РФ по переданному "договору" собственной разработки, а несколькими днями основатель "Группы Вагнера" отказался подписывать контракт с ведомством, который предписано заключать всем "добровольческим отрядам", находящимся на фронте в Украине.

Содержание документа Пригожина не было обнародовано, однако акт его вручения "поднимает ставки и, весьма вероятно, является еще одной преднамеренной попыткой подорвать авторитет официальных военных властей", указали британские эксперты. "Российское ведомство почти наверняка считает это крайне неудачным" во время борьбы с контрнаступлением ВСУ, резюмирует Лондон.

Воздушные силы Украины: Сбиты 32 из 35 запущенных РФ беспилотников Shahed

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Воздушные силы Украины уточнили информацию о ночной атаке беспилотников. Россия применила 35 БПЛА Shahed-136/131, запустив их из Брянской области и с восточного побережья Азовского моря, указали украинские военные. По их уточненным данным, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 32 летательных аппарата.

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Во Львове ночью зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий. Никто не пострадал, на месте происшествия вспыхнул пожар, добавил он. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога в свете угрозы применения Россией ударных беспилотных летательных аппаратов.

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БПЛА Shahed-136 над Киевом (октябрь 2022 года) Фото: Roman Petushkov/REUTERS

Ночью российские силы нанесли массированный ракетно-авиационный удар по Украине, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. По его данным, Россия запустила 30 беспилотных летательных аппаратов Shahed, 28 из них были уничтожены. Запорожье и его окрестности попали под удар 7 ракет С-300, добавили в генштабе. Украинские военные уточняют информацию о последствиях.

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Норвегия намерена выделить 250 млн крон (в пересчете: около 21,5 млн евро) на поддержание ядерной безопасности Украины. Как следует из заявления норвежского МИД, 100 млн крон должны пойти на обеспечение работы экспертов МАГАТЭ на ряде АЭС в Украине. Еще 150 млн крон предназначены для обеспечения безопасности комплексов украинских атомных станций.

ISW: У ВСУ - успешные контрнаступательные операции в трех секторах

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Украинские вооруженные силы провели наступательные операции как минимум в трех секторах на линии фронта и имели успех, сообщают эксперты Института изучения войны (ISW) в утренней сводке 20 июня.

В то же время Россия атаковала беспилотниками юг Украины, резюмируют аналитики развитие событий 19 июня. Со своей стороны, Генштаб ВСУ указывает, что Россия выпустила по территории Украины 4 ракеты "Калибр" и 4 дрона Shahed-131/136, добавляя, что все их уничтожила украинская система ПВО.

Bloomberg: ЕС готовит миллиардный пакет финансовой помощи Украине

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Евросоюз готов выделить Украине пакет финансовой помощи в объеме 50 млрд евро, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с этими планами. Указывается, что данные средства должны будут помочь правительству Украины профинансировать текущие расходы, а также оплатить меры по восстановлению страны.

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В небе над Киевом работает система ПВО, в городе объявлена воздушная тревога. Между тем ВВС Украины сообщают об угрозе применения ударных беспилотников.

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В Запорожской области около полуночи прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал "Суспiльне новини" со ссылкой на своих корреспондентов. "В городе и области объявлена воздушная тревога", - говорится далее в посте.

В ночь на 20 июня воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины. Позже военные сообщили об угрозе применения в этих регионах баллистического вооружения.

Зеленский заявил об отсутствии у ВСУ потерянных позиций

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"У нас нет потерянных позиций. Только освобожденные. У них (ВС РФ. - Ред.) - только потери. И в целом ситуация давления, нашего давления, которое позволяет прокладывать путь нашему флагу", - такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в ходе традиционного вечернего видеообращения к согражданам.

При этом он отметил, что побеседовал с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком об оборонных нуждах Украины, и заверил, что у украино-британского сотрудничества в этой сфере "будет весомое продолжение".

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Украинским военным сложно продвигаться, поскольку Россия бросила все силы на то, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

Украинские военные под Донецком, 18 июня 2023 года Фото: Wojciech Grzedzinski/AA/picture alliance

При этом "самый большой удар", по ее словам, еще впереди. "Не стоит измерять результат работы исключительно населенными пунктами и пройденными километрами. Потому что критериев эффективности военных действий значительно больше", - предупредила Маляр.

Она отметила, что Россия концентрирует немало своих усилий на востоке и продолжает там наступать, даже несмотря на то, что украинские войска сейчас наступают на нескольких направлениях с юга. По оценке Маляр, это связано с тем, что Россия по-прежнему ставит себе цель выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Хроника событий 19 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 19 июня 00.00 - 13.59 >>>

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