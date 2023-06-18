Штайнмайер призвал Китай повлиять на РФ ради мира в Украине

На 481-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за событиями понедельника, 19 июня (время московское).

Хроника событий 19 июня с 14.05 >>>

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал Китай "использовать свой глобальный политический вес и свое влияние на Россию для достижения справедливого мира" в Украине, сообщила его пресс-секретарь. В понедельник утром Штайнмайер принял в президентском дворце Бельвю премьера Госсовета КНР Ли Цяна, который прибыл с официальным визитом в Берлин. По словам пресс-секретаря президента, стороны также обсудили отношения Китая с США. Штайнмайер подчеркнул "особое значение отношений двух государств для глобальной безопасности и сотрудничества", призвав "укрепить каналы связи между двумя странами", написала она в Twitter.

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Марилуизе Бек в Киеве (фото из архива) Фото: DW

Бывшая депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Марилуизе Бек (Marieluise Beck) в минувшие выходные посетила районы, пострадавшие от наводнения вследствие прорыва плотины Каховской ГЭС на юге Украины. В интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk она охарактеризовала ситуацию для людей, оказавшихся в зоне затопления, как очень сложную. По словам Бек, многие люди находятся в совершенно беспомощном положении. Однако она назвала утешительным тот факт, что украинское гражданское общество старается оказывать людям помощь.

Бек, являющаяся членом правления берлинского "Центра либеральной современности", опубликовала в Twitter фото волонтеров, которые помогают жителям затопленных районов. При этом политик отметила, что Россия не пускает помощников на оккупированные территории, которые, по ее словам, на 80 процентов затронуты наводнением. "Это действительно геноцидная война, которую ведет Россия", - подчеркнула Бек.

Минобороны Украины: ВСУ освободили село Пятихатки

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила освобождение села Пятихатки на юге Запорожской области. Всего за две недели контрнаступления ВСУ освободили восемь населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлениях: Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное и Пятихатки, рассказала Маляр в Telegram-канале . По ее словам, украинские войска за это время продвинулись на семь километров на южном направлении, освободив 113 квадратных километров территории. В то же время на Бахмутском направлении интенсивность боев несколько снизилась, отметила замминистра. ВСУ продвинулись вперед на нескольких участках, российская сторона перебрасывает туда дополнительные подразделения.

Накануне о переходе Пятихаток под контроль ВСУ заявил представитель назначенный Россией "администрации" аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов. В Минобороны РФ, в свою очередь, утверждали, что атака украинских войск на этот населенный пункт была отражена.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пишет в Telegram-канале, что при обстреле приграничного города Валуйки за прошедшие сутки пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Всего под обстрелы с украинской стороны попали семь районов области, утверждает он. Утром, по словам Гладкова, был обстрелян хутор Балки Шебекинского округа, там никто не пострадал. Об утреннем обстреле также сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, атаке подверглись поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет, в Попово-Лежачах частично отключено электричество.

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Видео из освобожденного украинскими военными села Пятихатки Запорожской области опубликовала в понедельник в своем Telegram-канале пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. Этот населенный пункт был освобожден от российской оккупации 18 июня.

Лондон: Россия перебрасывает войска с левого берега Днепра

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По данным министерства обороны Великобритании, в течение последних десяти дней Россия, по всей вероятности, перебрасывает подразделения созданной в апреле Днепровской группы войск (ДГВ) с левого берега Днепра на Запорожское и Бахмутское направления. Эксперты Минобороны в Лондоне считают, что речь идет о нескольких тысячах военнослужащих 49-й армии, включая 34-ю отдельную моторизованную бригаду, а также подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и морской пехоты. Факт передислокации ДГВ, судя по всему, свидетельствует о том, что российское командование после катастрофы на Каховской ГЭС считает возможность украинских наступательных действий с форсированием Днепра менее вероятной, говорится в сообщении британской военной разведки.

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В ночь на 19 июня россияне атаковали Украину крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами "Шахед", сообщается в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ . "Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток", говорится в сообщении. Указывается, что сбиты 4 крылатые ракеты "Калибр" и 4 боевых беспилотника Shahed-136/131, пуски ракет производились с подводной лодки из акватории Черного моря, БПЛА были запущены с восточного побережья Азовского моря.

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Основные усилия российских войск за сутки были сосредоточены на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где за сутки произошло 24 боевых столкновения. Об этом сообщает в утренней сводке 19 июня Генеральный штаб ВСУ . Указывается, что все атаки противника были отбиты. Артиллерийским обстрелам, атакам с воздуха дронами и авиаударам подвергся ряд населенных пунктов, есть погибшие и раненые, в том числе дети, разрушены более 20 жилых домов и здание школы.

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В ходе ночного ракетного обстрела, произведенного из акватории Черного моря украинские силы ПВО сбили над Одесской областью все четыре выпущенные российскими силами ракеты типа "Калибр", сообщил спикер ОВА Сергей Братчук.

ISW: Украинские войска продвинулись на 30 км к югу от Кременной

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Украинские силы продолжают контрнаступление в Запорожской области; геолоцированные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ вошли в западную часть населенного пункта Пятихатки, говорится в аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW) . По его данным, украинские силы продвинулись также на расстояние в пределах 30 км к югу от Кременной.

Комментируя недавние сообщения СМИ о том, что Украина приостанавливает наступательную операцию, эксперты ISW напоминают, что они ранее отмечали, что Украина еще не задействовала большую часть имеющихся сил для контрнаступления и еще не начала действовать в полную силу. "Оперативные паузы являются обычной чертой крупных наступательных операций, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины", - говорится в отчете ISW.

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Киев намерен привлечь около 40 миллиардов долларов США на первый этап "зеленого плана Маршалла" по восстановлению экономики страны. Об этом в интервью Reuters заявил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма, отметив, что главное внимание при этом предполагается сосредоточить на черной металлургии. По его словам, украинские власти хотели бы создать в стране "зеленую" сталелитейную промышленность мощностью в 50 миллионов тонн, что позволило бы Украине стать самым дешевым в мире поставщиком "зеленой" стали и оказать серьезную поддержку усилиям Европы по декарбонизации.

Выпущены ракеты по Одессе

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Российские войска атаковали несколько областей Украины. В Одессе прогремели взрывы - по данным Воздушных сил ВСУ и Одесской ОВА , сработала ПВО.

Согласно сообщениям Воздушных сил ВСУ, опасность ракетного удара была зафиксирована для Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Николаевская областей. Было обнаружено движение БПЛА неустановленного типа (предположительно, Shahed), в частности, над Донецкой областью.

По информации корреспондентов "Суспільне", взрывы были слышны в Херсоне.

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Правительство РФ отказалось предоставить сотрудникам гуманитарной миссии ООН доступ к оккупированным ВС РФ территориям Херсонской области Украины, пострадавшим после прорыва плотины Каховской ГЭС. Об этом заявила гуманитарный координатор ООН по Украине Денис Браун. Она призвала власти РФ следовать их международным обязательствам, подчеркнув, что все люди, нуждающиеся в помощи, должны иметь возможность получить ее.

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На севере аннексированного Россией Крыма прозвучали несколько взрывов, также были слышны звуки стрельбы из пулеметов или автоматов, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" с ссылкой на местных жителей. По их словам, выстрелы слышны в Красноперекопске и близлежащих селах Ишунь и Танковое, точное место стрельбы пока не установлено. Подписчики канала рассказали также, что после взрывов над Красноперекопском около 15 минут кружил вертолет.

ГУР: Признаков участия Беларуси в полномасштабной наземной войне нет

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"Беларусь не втянута в полномасштабную наземную войну России против Украины, и признаков этого не наблюдается", - указал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов . Заявления Москвы о возможности разместить ядерное оружие в Беларуси он назвал элементом ядерного шантажа. "Конечно, народ Беларуси в очередной раз оказывается в заложниках, теперь уже дополнительно с элементом ядерного аргумента, ядерного шантажа. Чем-то дополнительным для Европы, для НАТО, для Украины это не грозит. Но Путин показывает, что он, мол, еще может сделать какие-то несколько шагов на шахматной доске", - приводит пресс-служба ГУР слова Юсова в одном из интервью.

Хроника событий 18 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 18 июня 00.00 - 13.59 >>>

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