День 480-й войны: возможный отход войск РФ из Пятихаток

На 480-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 18 июня, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Оккупационные "власти": ВСУ взяли под контроль село Пятихатки

Вооруженные силы Украины взяли "под оперативный контроль" село Пятихатки в Запорожской области, написал в Telegram-канале представитель назначенной Россией "администрации" региона Владимир Рогов. О том, что российские подразделения отошли из Пятихаток, сообщают также российские военные блогеры. Так, в блоге Бориса Рожина (Colonelcassad) говорится: "По поводу Пятихаток. На 11.30 поселок находится по большей части под контролем противника. По нему наносится огневое поражение". Как отмечает Telegram-канал "Инсайдер UA", если информация об отходе войск РФ соответствует действительности, "это позволит бойцам ВСУ расширить плацдарм и начать продвижение к Васильевке".

Российское Минобороны заявило, что попытка украинских войск взять штурмом Пятихатки была отбита. "Отражена атака на населенный пункт Пятихатки. Уничтожены более десятка танков, бронеавтомобилей и живая сила ВСУ", - сказал начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов. Украинская сторона пока не комментировала ситуацию, сложившуюся в этом населенном пункте.

Украина сообщила об уничтожении склада боеприпасов РФ под Геническом

В поселке Рыково (до 2016 года - Партизаны) возле Геническа на оккупированной части Херсонской области утром 18 июня произошел взрыв. Командующий Воздушными силами Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что был нанесен удар по складу боеприпасов российских войск. "Партизаны горят! Хорошая работа, ребята! Больше огня!" - написал Олещук в Telegram-канале. Информацию о взрыве большого склада боеприпасов россиян в Рыково обнародовал и Telegram-канал "Бердянск сегодня".

Позже представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона подтвердил ликвидацию большого склада боеприпасов оккупантов вблизи Геническа. "Вы видели горящие склады боеприпасов. Уже командующий поблагодарил ребят за хорошую работу. Меньше боеприпасов - больше огня", - сказал Игнат.

Россия вероятный удар по складу боеприпасов пока не комментировала. В то же время Минобороны РФ в утренней сводке сообщило об уничтожении склада боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области.

Британская разведка допускает крупнейшие потери ВС РФ с марта

В очередном обзоре ситуации на войне РФ против Украины Минобороны Великобритании обращает внимание на продолжающиеся в последние дни ожесточенные бои в Запорожской области, на западе Донецкой области и вокруг Бахмута. "Во всех этих районах Украина продолжает вести наступательные операции и добилась небольших успехов", - указывается в заявлении в Twitter.

При этом на юге Украины российские войска "часто проводят относительно эффективные оборонительные операции", отмечает британское оборонное ведомство. По его данным, "обе стороны несут большие потери, причем российские потери, вероятно, самые высокие со времен разгара битвы за Бахмут в марте".

Уровень воды в Днепре продолжает падать

Уровень воды в реке Днепр в районе Херсона с начала суток снизился еще на 11 сантиметров, сообщила днем Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). По состоянию на 15.00 (время совпадает с московским) он все еще находится на уровне 68 сантиметров выше нормы. Подтопленными остаются шесть населенных пунктов в Херсонской области и 18 - в Николаевской, отмечает ведомство. В Херсонской области эвакуированы 2783 человека, в том числе 309 детей и 80 маломобильных лиц. Спасены 716 человек, включая 30 детей и 40 маломобильных лиц. В Николаевской области эвакуированы 832 человека, в том числе 165 детей. Кроме того, по данным ГСЧС, остаются подтопленными 17 населенных пунктов в оккупированной части Херсонщины.

Число погибших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС выросло до 35 человек, заявил "председатель правительства" аннексированной РФ части Херсонской области Андрей Алексеенко. В то же время министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о 17 погибших, 13 из которых утонули, а 4 получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения при эвакуации. По данным Клименко, в списке пропавших без вести остается 31 человек.

Пригожин: В Россию с фронта вернулись 32 тысячи экс-заключенных

По состоянию на 18 июня 32 тысячи ранее осужденных россиян вернулись домой после службы в рядах частной военной компании "Вагнер" в Украине, говорится в заявлении основателя ЧВК Евгения Пригожина, опубликованном в Telegram-канале его пресс-службы. Бывшие заключенные, как отмечается, были задействованы в боях на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой "народных республик". По словам Пригожина, после окончания контракта с ЧВК они совершили 83 преступления, что в 80 раз меньше, чем у экс-заключенных, не вступивших в "Вагнер".

Между тем мэр Петрозаводска Владимир Любарский объявил о намерении вступить в чеченский батальон "Ахмат", участвующий в войне против Украины. На своей странице в соцсети "Вконтакте" Любарский сообщил, что прошел обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе. "Завтра борт из Грозного в Питер, к ночи буду в родном Петрозаводске. Сдам дела и вернусь в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца "Ахмата", - указал он. О планах участвовать в боевых действиях на территории Украины чиновник напрямую не сообщил, но указал, что данное "решение" зрело с начала войны и "укрепилось" после встреч с мобилизованными гражданами.

Евросоюз обещает ускорить поставки оружия Украине

Страны ЕС ускорят поставки оружия Украине, пообещал еврокомиссар по внутреннему рынку и промышленности Тьерри Бретон. "Мы продолжим наши усилия по поставкам оружия и боеприпасов", - заявил он в интервью французскому изданию Le Parisien. Бретон сослался при этом на обещание поставить в ближайшие 12 месяцев один миллион единиц крупнокалиберного оружия. "Мы готовимся к тому, что война продлится еще много месяцев или даже дольше", - добавил он. По словам Бретона, ЕС удовлетворит потребности Украины для успешного контрнаступления против российской армии.

Тем временем эксперты американского Института изучения войны (ISW) предупреждают, что план мирного урегулирования, предложенный лидерами стран Африки, может быть использован Кремлем в его информационной кампании, направленной на подрыв западной помощи Украине. В новом аналитическом обзоре отмечается, что ранее Кремль уже подавал ложные сигналы о готовности к переговорам, чтобы побудить Запад пойти на уступки и заставить официальных лиц Европы и США усомниться в необходимости дальнейшей поддержки Киева.

В частности, такие сигналы РФ подавала перед своим зимним наступлением, а весной использовала для усиления своей информационной кампании "столь же расплывчатый мирный план, предложенный Китаем", пишут аналитики ISW. Сейчас в Кремле могут использовать ту же схему, пытаясь ослабить западную поддержку Украины во время ее наступления, говорится в сводке.

Лондон направит 16 млн фунтов на киберзащиту Украины

Великобритания расширит свою программу поддержки украинской киберзащиты. Правительство в Лондоне объявило о намерении предоставить на эти цели дополнительные 16 миллионов фунтов стерлингов (18,6 млн евро), сообщает Reuters. Еще 9 миллионов фунтов (10,5 млн евро) могут направить международные союзники. Данный пакет позволит Киеву более эффективно защищать свою критическую инфраструктуру от российских атак, заявили в Лондоне.

"Ужасающие атаки России на Украину не ограничиваются варварским вторжением на ее территорию, но включают также отвратительные попытки атаковать киберинфраструктуру этой страны", - отметил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. При этом данная инфраструктура предоставляет украинцам жизненно важные услуги - от банковского обслуживания до энергоснабжения, добавил он. С помощью новой программы будут улучшены возможности Украины обнаруживать и обезвреживать направленные против нее вредоносные программы.

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